เตรียมประสาน ปปง. สอบเส้นเงิน สมีโชติ-สีกาเอ๋ คาดมีตัวละครเอี่ยวเพิ่ม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 17:55 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 17:55 น.
กองปราบประสาน ปปง. สอบเส้นเงิน สมีโชติ-สีกาเอ๋ คาดมีตัวละครเอี่ยวเพิ่ม

กองปราบ เตรียมประสาน ปปง. สอบเส้นเงิน สมีโชติ-สีกาเอ๋ หลังพบยอดเงินทุจริตพุ่ง 215 ล้าน จ่อขยายผลหาตัวละครเอี่ยวเพิ่ม คาดมีอีก 1-2 คน

ความคืบหน้าคดีอดีตพระวชิรญาณ หรือ อดีตหลวงพ่อโชติ อายุ 66 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ น.ส.เอ๋ สีกาสาวคนสนิท ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินวัด ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด 12 กันยายน 2569 พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผู้บังคับการปราบปราม (ผบก.ป.) รายงานความคืบหน้าระบุว่า “พนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบใน 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ กรณีการกระทำผิดวินัยสงฆ์ด้วยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่มีการออกใบอนุโมทนาในนามวัด และการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดร่วมที่มีมูลค่ารวมกว่า 215 ล้านบาท ซึ่งมาจากทั้งใบอนุโมทนาบริจาค, ใบเช่าพระ และใบร่วมบริจาคปรับปรุงวัด

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คาดว่าจะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้อีกประมาณ 1-2 คน โดยยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบแน่ชัดว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพระภิกษุหรือสีกา

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินทุจริตนำตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด”

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อ้างอิงจาก : ข่าวสด

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 17:55 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 17:55 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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