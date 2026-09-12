เตรียมประสาน ปปง. สอบเส้นเงิน สมีโชติ-สีกาเอ๋ คาดมีตัวละครเอี่ยวเพิ่ม
กองปราบ เตรียมประสาน ปปง. สอบเส้นเงิน สมีโชติ-สีกาเอ๋ หลังพบยอดเงินทุจริตพุ่ง 215 ล้าน จ่อขยายผลหาตัวละครเอี่ยวเพิ่ม คาดมีอีก 1-2 คน
ความคืบหน้าคดีอดีตพระวชิรญาณ หรือ อดีตหลวงพ่อโชติ อายุ 66 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ น.ส.เอ๋ สีกาสาวคนสนิท ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินวัด ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด 12 กันยายน 2569 พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผู้บังคับการปราบปราม (ผบก.ป.) รายงานความคืบหน้าระบุว่า “พนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบใน 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ กรณีการกระทำผิดวินัยสงฆ์ด้วยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่มีการออกใบอนุโมทนาในนามวัด และการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดร่วมที่มีมูลค่ารวมกว่า 215 ล้านบาท ซึ่งมาจากทั้งใบอนุโมทนาบริจาค, ใบเช่าพระ และใบร่วมบริจาคปรับปรุงวัด
คาดว่าจะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้อีกประมาณ 1-2 คน โดยยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบแน่ชัดว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพระภิกษุหรือสีกา
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินทุจริตนำตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด”
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อ้างอิงจาก : ข่าวสด