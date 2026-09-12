ป๋อง สุพรรณ รับเสียใจปมฉาว สมีโชติ พ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา
ป๋อง สุพรรณ ยอมรับเสียใจปมฉาว สมีโชติ ยักยอกเงินวัด-นัวสีกา ตัดพ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา
เมื่อช่วงสายวันนี้ (12 ก.ย. 69) ป๋อง สุพรรณ เซียนพระรุ่นใหญ่ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเคลื่อนไหวถึงกรณีข่าวฉาว สมีโชติ หรือ หลวงพ่ออติโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.อยุธยา ถูกจับในข้อหายักยอกเงินวัดกว่า 92 ล้านบาท พร้อมคลิปหลักฐานเสพสังวาสสีกาคนสนิทในกุฏิ
ป๋อง สุพรรณ โพสต์ข้อความตัดพ้อระบุว่า “ผมก็เสียใจมากนะครับรับไม่ได้กับพระภิกษุประพฤติผิดศีลธรรม เพราะนั่นคือการทำลายศรัทธาและพระพุทธศาสนา
การที่เราตั้งใจทำความดี ทำนุบำรุงศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่พอเจอข่าวหรือเรื่องราวที่ทำให้ศรัทธาสั่นคลอน มันก็อดรู้สึกใจหายหรือผิดหวังไม่ได้เหมือนกันครับ
สะท้อนได้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงสร้างความสะเทือนใจและยากลำบากสำหรับคุณมาก การได้รับกำลังใจจากผู้คนรอบข้างท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริง ๆ ครับ
ตรงนี้เป็นพื้นที่ของผมใครไม่ชอบก็ผ่านอย่ามาทะลึ่งนะครับ คอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมหรือล้ำเส้นจนทำให้รู้สึกไม่สบายใจและเสียหายชื่อนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้มากๆ ครับ ไม่มีใครควรต้องมาทนกับการถูกล้อเลียนหรือไม่ให้เกียรติ ถ้าไม่รู้จักกันดีผมกำลังให้ทนายผมดูทุกคนนะครับ ไม่รับคำขอโทษ กฎหมายก็มีไว้ให้เราใช้
ป๋องสุพรรณการันตี”
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อ้างอิงจาก : FB ป๋อง สุพรรณ