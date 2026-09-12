ป๋อง สุพรรณ รับเสียใจปมฉาว สมีโชติ พ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 17:38 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 17:38 น.
ป๋อง สุพรรณ รับเสียใจปมฉาว สมีโชติ พ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา

ป๋อง สุพรรณ ยอมรับเสียใจปมฉาว สมีโชติ ยักยอกเงินวัด-นัวสีกา ตัดพ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา

เมื่อช่วงสายวันนี้ (12 ก.ย. 69) ป๋อง สุพรรณ เซียนพระรุ่นใหญ่ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเคลื่อนไหวถึงกรณีข่าวฉาว สมีโชติ หรือ หลวงพ่ออติโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.อยุธยา ถูกจับในข้อหายักยอกเงินวัดกว่า 92 ล้านบาท พร้อมคลิปหลักฐานเสพสังวาสสีกาคนสนิทในกุฏิ

ป๋อง สุพรรณ โพสต์ข้อความตัดพ้อระบุว่า “ผมก็เสียใจมากนะครับรับไม่ได้กับพระภิกษุประพฤติผิดศีลธรรม เพราะนั่นคือการทำลายศรัทธาและพระพุทธศาสนา

โฆษณา

การที่เราตั้งใจทำความดี ทำนุบำรุงศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่พอเจอข่าวหรือเรื่องราวที่ทำให้ศรัทธาสั่นคลอน มันก็อดรู้สึกใจหายหรือผิดหวังไม่ได้เหมือนกันครับ

สะท้อนได้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงสร้างความสะเทือนใจและยากลำบากสำหรับคุณมาก การได้รับกำลังใจจากผู้คนรอบข้างท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริง ๆ ครับ

ตรงนี้เป็นพื้นที่ของผมใครไม่ชอบก็ผ่านอย่ามาทะลึ่งนะครับ คอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมหรือล้ำเส้นจนทำให้รู้สึกไม่สบายใจและเสียหายชื่อนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้มากๆ ครับ ไม่มีใครควรต้องมาทนกับการถูกล้อเลียนหรือไม่ให้เกียรติ ถ้าไม่รู้จักกันดีผมกำลังให้ทนายผมดูทุกคนนะครับ ไม่รับคำขอโทษ กฎหมายก็มีไว้ให้เราใช้

ป๋องสุพรรณการันตี”

โฆษณา

ป๋อง สุพรรณ รับเสียใจปมฉาว สมีโชติ พ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา-1

ป๋อง สุพรรณ รับเสียใจปมฉาว สมีโชติ พ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา-3
ภาพจาก : FB ป๋อง สุพรรณ
ป๋อง สุพรรณ รับเสียใจปมฉาว สมีโชติ พ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา-2
ภาพจาก : FB ป๋อง สุพรรณ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ป๋อง สุพรรณ

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 17:38 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 17:38 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 อาทิตย์ 13 ก.ย. 02.00 น.

เผยแพร่: 12 กันยายน 2569
ดูบอลสด ท็อตแนม พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4

ดูบอลสด ท็อตแนม พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 23.30 น.

เผยแพร่: 12 กันยายน 2569
อินหนัก! พ่อคว้ามีดฟันลูกชายแขนเหวอะ หลังเปิดฉากวิวาทปมข่าวฉาว สมีโชติ

อินหนัก! พ่อคว้ามีดฟันลูกชายแขนเหวอะ หลังเปิดฉากวิวาทปมข่าวฉาว สมีโชติ

เผยแพร่: 12 กันยายน 2569
อดีตเมียคนแรก เล่าชีวิต สมีโชติ คบกันได้ 2 ปี ก่อนเลื่อมใสพระธรรมและตัดสินใจบวช

อดีตเมียคนแรก เล่าชีวิต สมีโชติ คบกันได้ 2 ปี ก่อนเลื่อมใสพระธรรมและตัดสินใจบวช

เผยแพร่: 12 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 อาทิตย์ 13 ก.ย. 02.00 น.

37 นาที ที่แล้ว
กองปราบประสาน ปปง. สอบเส้นเงิน สมีโชติ-สีกาเอ๋ คาดมีตัวละครเอี่ยวเพิ่ม ข่าว

เตรียมประสาน ปปง. สอบเส้นเงิน สมีโชติ-สีกาเอ๋ คาดมีตัวละครเอี่ยวเพิ่ม

42 นาที ที่แล้ว
ป๋อง สุพรรณ รับเสียใจปมฉาว สมีโชติ พ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา ข่าว

ป๋อง สุพรรณ รับเสียใจปมฉาว สมีโชติ พ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? กานต์ วิภากร โพสต์รูป ‘ใต้ตาเขียวช้ำ’ ก่อนทิ้งแคปชั่นปริศนา คนแห่ห่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่ใจสลาย ผู้ช่วยพยาบาลประมาท ตัดนิ้วลูก 1 ขวบขาด หลังพยายามตัดเทปแปะเข็มน้ำเกลือ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ท็อตแนม พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ท็อตแนม พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 23.30 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ขัดข้อง ทำขบวนเดินรถล่าช้า 30 นาที ข่าว

เช็กด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ขัดข้อง ปิดสถานีอิสรภาพ-เพชรบุรี ชั่วคราว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินหนัก! พ่อคว้ามีดฟันลูกชายแขนเหวอะ หลังเปิดฉากวิวาทปมข่าวฉาว สมีโชติ ข่าว

อินหนัก! พ่อคว้ามีดฟันลูกชายแขนเหวอะ หลังเปิดฉากวิวาทปมข่าวฉาว สมีโชติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตเมียคนแรก เล่าชีวิต สมีโชติ คบกันได้ 2 ปี ก่อนเลื่อมใสพระธรรมและตัดสินใจบวช ข่าว

อดีตเมียคนแรก เล่าชีวิต สมีโชติ คบกันได้ 2 ปี ก่อนเลื่อมใสพระธรรมและตัดสินใจบวช

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด เชลซี พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เชลซี พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 21.00 น.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ฟูลัม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ฟูลัม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 21.00 น.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหญิงอัสตริด แห่งนอร์เวย์ สิ้นพระชนม์ หลังสิ้นพิธี คิงฮารัลด์ที่ 5 เพียงไม่กี่วัน สิริพระชันษา 94 ปี ข่าว

เจ้าหญิงอัสตริด แห่งนอร์เวย์ สิ้นพระชนม์ หลังสิ้นพิธี คิงฮารัลด์ที่ 5 เพียงไม่กี่วัน สิริพระชันษา 94 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด SAGA ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ วอลเลย์บอลหญิงไทย อุ่นเครื่อง 12 ก.ย. 69 วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด SAGA ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ วอลเลย์บอลหญิงไทย อุ่นเครื่อง 12 ก.ย. 69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนๆ ช็อก! ราชาหนังผี ไซมอน หลุย อวี่ หยาง (Simon Lui Yue-Yeung) ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัย 62 ปี บันเทิง

แฟนๆ ช็อก! ราชาหนังผี ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัย 62 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ชัยวัฒน์ บุญชวลิต รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เสียชีวิต สิริอายุ 55 ปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมวดสมภพ ร่ำไห้ขอโทษ อดีตเมีย-ครูสอนขับรถ รับหูเบากล่าวหาคบชู้ วอนสังคมให้โอกาส

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้องจับตา ซุปเปอร์เอลนีโญ เลวร้ายครั้งประวัติศาสตร์ ทะลุ 44 องศา ภัยแล้งไทยขั้นวิกฤต ข่าว

ต้องจับตา ซุปเปอร์เอลนีโญ เลวร้ายครั้งประวัติศาสตร์ ทะลุ 44 องศา ภัยแล้งไทยขั้นวิกฤต

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส้มหล่น! ยูกันดา เลือกผู้ประกาศข่าวช่อง UBC ขึ้นเป็นกษัตริย์ หลังองค์เก่าสวรรคต ข่าวต่างประเทศ

ส้มหล่น! ยูกันดา เลือกผู้ประกาศข่าวช่อง UBC ขึ้นเป็นกษัตริย์ หลังองค์เก่าสวรรคต

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 12 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ เริ่ม 08.00 น. เช็กช่องถ่ายทอดสด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด พ่อ-พี่ชาย รุมทุบหัวลูกสาวจนตาย จัดฉากรถชน ฆ่าล้างอายคลิปหลุดว่อนเน็ต ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อ-พี่ชาย รุมทุบหัวลูกสาวจนตาย จัดฉากรถชน ฆ่าล้างอายคลิปหลุดว่อนเน็ต

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 16 ก.ย. 69 เปิดเลข 6 ตัวเด่น งวดกลางเดือน เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 16 ก.ย. 69 เปิดเลข 6 ตัวเด่น งวดกลางเดือน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 16 ก.ย. 69 เปิดเลขแดง 4 ตัว จับตา 8216-8276

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ภิษณุ ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เสี่ยงสโตรก เตรียมจี้ไฟฟ้ารักษา บันเทิง

บอย ภิษณุ ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เสี่ยงสโตรก เตรียมจี้ไฟฟ้ารักษา

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 11/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 11/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16 9 69 เด่น 4-7 วิ่งบน 4 ล่างเน้น 0

1 วัน ที่แล้ว
Back to top button