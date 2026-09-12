เกิดอะไรขึ้น? กานต์ วิภากร โพสต์รูป ‘ใต้ตาเขียวช้ำ’ ก่อนทิ้งแคปชั่นปริศนา คนแห่ห่วง
เกิดอะไรขึ้น? กานต์ วิภากร โพสต์รูป ‘ใต้ตาเขียวช้ำ’ ก่อนทิ้งแคปชั่นปริศนา “โดนตลอด” ทำแฟนคลับหลายคนแห่เป็นห่วง
ทำเอาชาวเน็ตเป็นห่วงอย่างหนัก เมื่อ กานต์ วิภากร ภรรยาคนสวยของร็อคเกอร์ชื่อดังในตำนาน เสก โลโซ ออกมาโพสต์ภาพผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว เผยให้เห็นร่องรอยเขียวช้ำใต้ดวงตาข้างขวา พร้อมระบุแคปชั่นปริศนาว่า “โดนตลอด?”
หลังจากโพสต์ได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตและผู้ติดตามเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใย กานต์ วิภากร กันอย่างเนืองแน่น ทั้งพยายามสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น และแนะนำให้ใช้น้ำแข็งประคบ รวมถึงแนะนำให้ไปหาหมอจะดีที่สุด
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการอัปเดตเกี่ยวกับรอยเขียวช้ำที่ใต้ตาจาก กานต์ วิภากร หากมีการออกมาชี้แจง ทางทีมข่าวจะนำเสนอความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กานต์ วิภากร แจ้งข่าวดีเรื่อง เสก โลโซ ลั่น ใกล้จะได้อยู่พร้อมหน้าครอบครัวแล้ว
- “เสก โลโซ” เดินออกจากเรือนจำเขากลิ้ง หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ-พักโทษ
- เสก โลโซ ออกปากชม “เนเน่ รอยัล” สุดยอดมาก คว้า Golden Buzzer เข้ารอบชิง AGT
อ้างอิงจาก : FB Wiphakorn Karn Sookpimay