เกิดอะไรขึ้น? กานต์ วิภากร โพสต์รูป ‘ใต้ตาเขียวช้ำ’ ก่อนทิ้งแคปชั่นปริศนา คนแห่ห่วง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 16:21 น.

เกิดอะไรขึ้น? กานต์ วิภากร โพสต์รูป ‘ใต้ตาเขียวช้ำ’ ก่อนทิ้งแคปชั่นปริศนา “โดนตลอด” ทำแฟนคลับหลายคนแห่เป็นห่วง

ทำเอาชาวเน็ตเป็นห่วงอย่างหนัก เมื่อ กานต์ วิภากร ภรรยาคนสวยของร็อคเกอร์ชื่อดังในตำนาน เสก โลโซ ออกมาโพสต์ภาพผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว เผยให้เห็นร่องรอยเขียวช้ำใต้ดวงตาข้างขวา พร้อมระบุแคปชั่นปริศนาว่า “โดนตลอด?”

หลังจากโพสต์ได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตและผู้ติดตามเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใย กานต์ วิภากร กันอย่างเนืองแน่น ทั้งพยายามสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น และแนะนำให้ใช้น้ำแข็งประคบ รวมถึงแนะนำให้ไปหาหมอจะดีที่สุด

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อย่างไรก็ตามยังไม่มีการอัปเดตเกี่ยวกับรอยเขียวช้ำที่ใต้ตาจาก กานต์ วิภากร หากมีการออกมาชี้แจง ทางทีมข่าวจะนำเสนอความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง

เกิดอะไรขึ้น กานต์ วิภากร โพสต์รูป ใต้ตาเขียวช้ำ ก่อนทิ้งแคปชั่นปริศนา ทำแฟนๆ เป็นห่วง-1

แฟนคลับคอมเมนต์-2 แฟนคลับคอมเมนต์-1 แฟนคลับคอมเมนต์

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อ้างอิงจาก : FB Wiphakorn Karn Sookpimay

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 16:21 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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