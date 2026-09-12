แม่ใจสลาย ผู้ช่วยพยาบาลประมาท ตัดนิ้วลูก 1 ขวบขาด หลังพยายามตัดเทปแปะเข็มน้ำเกลือ
แม่ใจสลาย ผู้ช่วยพยาบาลประมาท ตัดนิ้วลูก 1 ขวบขาด หลังพยายามตัดเทปแปะเข็มน้ำเกลือ อาการล่าสุดผ่าตัดต่อนิ้วสำเร็จแล้ว ชาวเน็ตจับตาคำชี้แจงรพ.
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นในหัวใจ หลังลูกชายวัย 1 ขวบ ต้องสูญเสียนิ้วชี้จากความประมาทของผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เป็นแม่โพสต์เล่าเหตุการณ์ด้วยหัวใจที่สลายระบุว่า “น้องยูฟ่ามานอนโรงพยาบาลรักษาตัวด้วยอาการไข้ไหวัดค่ะ นอนรักษาตัวได้ 10 คืน วันนี้ช่วง 8-9 โมง คุณหมอประจำไข้น้องมาตรวจ น้องหายดีแล้วคุณหมอสั่งกลับบ้านได้ หนูก็พาลูกมารอที่เตียงเพื่อที่จะถอดผ้าเทปที่ติดตรงเข็มน้ำเกลือออก รอสักพักผู้ช่วยพยาบาลท่าน 1 ก็เดินมาถือกรรไกรกับสำลีมาที่เตียง ก็เอากรรไกรแย่เข้าทางนิ้วชี้เพื่อที่จะตัดเทปที่ติดเข็มน้ำเกลือออก แต่เหมือนเขาไม่คลี่ผ้าเทปหรือค่อย ๆ แกะเพื่อดูความปลอดภัยของน้องเลย เขาแหย่เข้าไปแล้วตัดเลย นิ้วน้องที่ติดอยู่ก็ตัดโดนจนขาดออกมาค่ะ #เหตุเกิดจากการประมาทมักง่ายทำให้เสร็จ ๆ ไปไม่คิดถึงความปลอดภัยของเด็กเลย #เหตุเกิดที่โรงพยาบาลเลิงนกทา”
ล่าสุด (12 ก.ย. 69) คุณแม่ของน้องได้ออกมาอัปเดตอาการหลังน้องได้เข้ารับการผ่าตัดต่อนิ้วที่ขาด ระบุว่า “อัปเดตอาการน้องยูฟ่านะคะ ออกจากห้องผ่าตัดรอบ 2 เวลาตี 1 กว่า ๆ การต่อนิ้วอาจารย์หมอทำสำเร็จด้วยดีในรอบที่ 2 แต่ต้องรออาจารย์หมอมาอธิบายอีกที ตอนนี้น้องมีร้องไห้นอนหลับไม่สนิท อาจเกิดจากอาการเจ็บปวดแผล หายใจลำบาก เกิดจากการใส่เครื่องช่วยหายใจในห้องผ่าตัด ทั้ง 2 รอบ (ผลข้างเคียง) กินอาหารลำบากเพราะเจ็บคอ ตอนนี้นอนพักฟื้นที่ห้องพักฟื้นแล้วค่ะ”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้กับทั้งตัวของน้องยูฟ่าและคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่ต้องมาเผชิญกับเรื่องแบบนี้ในอายุเพียงเท่านี้ และบางคนก็แนะนำให้ทางครอบครัวของน้องอย่ายอมรับเงินเยียวยาใด ๆ แต่อยากให้ค่อย ๆ พิจารณาค่าทดแทนสินไหมให้ดี ๆ ก่อน รวมถึงรอฟังคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาล และตัวผู้ช่วยพยาบาลรายดังกล่าวด้วย
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