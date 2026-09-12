แม่ใจสลาย ผู้ช่วยพยาบาลประมาท ตัดนิ้วลูก 1 ขวบขาด หลังพยายามตัดเทปแปะเข็มน้ำเกลือ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 15:52 น.

แม่ใจสลาย ผู้ช่วยพยาบาลประมาท ตัดนิ้วลูก 1 ขวบขาด หลังพยายามตัดเทปแปะเข็มน้ำเกลือ อาการล่าสุดผ่าตัดต่อนิ้วสำเร็จแล้ว ชาวเน็ตจับตาคำชี้แจงรพ.

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นในหัวใจ หลังลูกชายวัย 1 ขวบ ต้องสูญเสียนิ้วชี้จากความประมาทของผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เป็นแม่โพสต์เล่าเหตุการณ์ด้วยหัวใจที่สลายระบุว่า “น้องยูฟ่ามานอนโรงพยาบาลรักษาตัวด้วยอาการไข้ไหวัดค่ะ นอนรักษาตัวได้ 10 คืน วันนี้ช่วง 8-9 โมง คุณหมอประจำไข้น้องมาตรวจ น้องหายดีแล้วคุณหมอสั่งกลับบ้านได้ หนูก็พาลูกมารอที่เตียงเพื่อที่จะถอดผ้าเทปที่ติดตรงเข็มน้ำเกลือออก รอสักพักผู้ช่วยพยาบาลท่าน 1 ก็เดินมาถือกรรไกรกับสำลีมาที่เตียง ก็เอากรรไกรแย่เข้าทางนิ้วชี้เพื่อที่จะตัดเทปที่ติดเข็มน้ำเกลือออก แต่เหมือนเขาไม่คลี่ผ้าเทปหรือค่อย ๆ แกะเพื่อดูความปลอดภัยของน้องเลย เขาแหย่เข้าไปแล้วตัดเลย นิ้วน้องที่ติดอยู่ก็ตัดโดนจนขาดออกมาค่ะ #เหตุเกิดจากการประมาทมักง่ายทำให้เสร็จ ๆ ไปไม่คิดถึงความปลอดภัยของเด็กเลย #เหตุเกิดที่โรงพยาบาลเลิงนกทา”

โฆษณา

แม่ใจสลาย ผู้ช่วยพยาบาล ตัดนิ้วลูก 1 ขวบขาด หลังพยายามตัดเทปแปะเข็มน้ำเกลือ-1

ล่าสุด (12 ก.ย. 69) คุณแม่ของน้องได้ออกมาอัปเดตอาการหลังน้องได้เข้ารับการผ่าตัดต่อนิ้วที่ขาด ระบุว่า “อัปเดตอาการน้องยูฟ่านะคะ ออกจากห้องผ่าตัดรอบ 2 เวลาตี 1 กว่า ๆ การต่อนิ้วอาจารย์หมอทำสำเร็จด้วยดีในรอบที่ 2 แต่ต้องรออาจารย์หมอมาอธิบายอีกที ตอนนี้น้องมีร้องไห้นอนหลับไม่สนิท อาจเกิดจากอาการเจ็บปวดแผล หายใจลำบาก เกิดจากการใส่เครื่องช่วยหายใจในห้องผ่าตัด ทั้ง 2 รอบ (ผลข้างเคียง) กินอาหารลำบากเพราะเจ็บคอ ตอนนี้นอนพักฟื้นที่ห้องพักฟื้นแล้วค่ะ”

แม่ใจสลาย ผู้ช่วยพยาบาล ตัดนิ้วลูก 1 ขวบขาด หลังพยายามตัดเทปแปะเข็มน้ำเกลือ-5

ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้กับทั้งตัวของน้องยูฟ่าและคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่ต้องมาเผชิญกับเรื่องแบบนี้ในอายุเพียงเท่านี้ และบางคนก็แนะนำให้ทางครอบครัวของน้องอย่ายอมรับเงินเยียวยาใด ๆ แต่อยากให้ค่อย ๆ พิจารณาค่าทดแทนสินไหมให้ดี ๆ ก่อน รวมถึงรอฟังคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาล และตัวผู้ช่วยพยาบาลรายดังกล่าวด้วย

โฆษณา

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1 คอมเมนต์ชาวเน็ต-2 คอมเมนต์ชาวเน็ต-3

แม่ใจสลาย ผู้ช่วยพยาบาล ตัดนิ้วลูก 1 ขวบขาด หลังพยายามตัดเทปแปะเข็มน้ำเกลือ-2

แม่ใจสลาย ผู้ช่วยพยาบาล ตัดนิ้วลูก 1 ขวบขาด หลังพยายามตัดเทปแปะเข็มน้ำเกลือ-4

แม่ใจสลาย ผู้ช่วยพยาบาล ตัดนิ้วลูก 1 ขวบขาด หลังพยายามตัดเทปแปะเข็มน้ำเกลือ-3

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 15:52 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 อาทิตย์ 13 ก.ย. 02.00 น.

เผยแพร่: 12 กันยายน 2569
ดูบอลสด ท็อตแนม พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4

ดูบอลสด ท็อตแนม พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 23.30 น.

เผยแพร่: 12 กันยายน 2569
อินหนัก! พ่อคว้ามีดฟันลูกชายแขนเหวอะ หลังเปิดฉากวิวาทปมข่าวฉาว สมีโชติ

อินหนัก! พ่อคว้ามีดฟันลูกชายแขนเหวอะ หลังเปิดฉากวิวาทปมข่าวฉาว สมีโชติ

เผยแพร่: 12 กันยายน 2569
อดีตเมียคนแรก เล่าชีวิต สมีโชติ คบกันได้ 2 ปี ก่อนเลื่อมใสพระธรรมและตัดสินใจบวช

อดีตเมียคนแรก เล่าชีวิต สมีโชติ คบกันได้ 2 ปี ก่อนเลื่อมใสพระธรรมและตัดสินใจบวช

เผยแพร่: 12 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 อาทิตย์ 13 ก.ย. 02.00 น.

43 นาที ที่แล้ว
กองปราบประสาน ปปง. สอบเส้นเงิน สมีโชติ-สีกาเอ๋ คาดมีตัวละครเอี่ยวเพิ่ม ข่าว

เตรียมประสาน ปปง. สอบเส้นเงิน สมีโชติ-สีกาเอ๋ คาดมีตัวละครเอี่ยวเพิ่ม

47 นาที ที่แล้ว
ป๋อง สุพรรณ รับเสียใจปมฉาว สมีโชติ พ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา ข่าว

ป๋อง สุพรรณ รับเสียใจปมฉาว สมีโชติ พ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? กานต์ วิภากร โพสต์รูป ‘ใต้ตาเขียวช้ำ’ ก่อนทิ้งแคปชั่นปริศนา คนแห่ห่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่ใจสลาย ผู้ช่วยพยาบาลประมาท ตัดนิ้วลูก 1 ขวบขาด หลังพยายามตัดเทปแปะเข็มน้ำเกลือ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ท็อตแนม พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ท็อตแนม พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 23.30 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ขัดข้อง ทำขบวนเดินรถล่าช้า 30 นาที ข่าว

เช็กด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ขัดข้อง ปิดสถานีอิสรภาพ-เพชรบุรี ชั่วคราว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินหนัก! พ่อคว้ามีดฟันลูกชายแขนเหวอะ หลังเปิดฉากวิวาทปมข่าวฉาว สมีโชติ ข่าว

อินหนัก! พ่อคว้ามีดฟันลูกชายแขนเหวอะ หลังเปิดฉากวิวาทปมข่าวฉาว สมีโชติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตเมียคนแรก เล่าชีวิต สมีโชติ คบกันได้ 2 ปี ก่อนเลื่อมใสพระธรรมและตัดสินใจบวช ข่าว

อดีตเมียคนแรก เล่าชีวิต สมีโชติ คบกันได้ 2 ปี ก่อนเลื่อมใสพระธรรมและตัดสินใจบวช

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด เชลซี พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เชลซี พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 21.00 น.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ฟูลัม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ฟูลัม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 21.00 น.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหญิงอัสตริด แห่งนอร์เวย์ สิ้นพระชนม์ หลังสิ้นพิธี คิงฮารัลด์ที่ 5 เพียงไม่กี่วัน สิริพระชันษา 94 ปี ข่าว

เจ้าหญิงอัสตริด แห่งนอร์เวย์ สิ้นพระชนม์ หลังสิ้นพิธี คิงฮารัลด์ที่ 5 เพียงไม่กี่วัน สิริพระชันษา 94 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด SAGA ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ วอลเลย์บอลหญิงไทย อุ่นเครื่อง 12 ก.ย. 69 วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด SAGA ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ วอลเลย์บอลหญิงไทย อุ่นเครื่อง 12 ก.ย. 69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนๆ ช็อก! ราชาหนังผี ไซมอน หลุย อวี่ หยาง (Simon Lui Yue-Yeung) ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัย 62 ปี บันเทิง

แฟนๆ ช็อก! ราชาหนังผี ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัย 62 ปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ชัยวัฒน์ บุญชวลิต รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เสียชีวิต สิริอายุ 55 ปี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมวดสมภพ ร่ำไห้ขอโทษ อดีตเมีย-ครูสอนขับรถ รับหูเบากล่าวหาคบชู้ วอนสังคมให้โอกาส

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้องจับตา ซุปเปอร์เอลนีโญ เลวร้ายครั้งประวัติศาสตร์ ทะลุ 44 องศา ภัยแล้งไทยขั้นวิกฤต ข่าว

ต้องจับตา ซุปเปอร์เอลนีโญ เลวร้ายครั้งประวัติศาสตร์ ทะลุ 44 องศา ภัยแล้งไทยขั้นวิกฤต

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส้มหล่น! ยูกันดา เลือกผู้ประกาศข่าวช่อง UBC ขึ้นเป็นกษัตริย์ หลังองค์เก่าสวรรคต ข่าวต่างประเทศ

ส้มหล่น! ยูกันดา เลือกผู้ประกาศข่าวช่อง UBC ขึ้นเป็นกษัตริย์ หลังองค์เก่าสวรรคต

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 12 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ เริ่ม 08.00 น. เช็กช่องถ่ายทอดสด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด พ่อ-พี่ชาย รุมทุบหัวลูกสาวจนตาย จัดฉากรถชน ฆ่าล้างอายคลิปหลุดว่อนเน็ต ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อ-พี่ชาย รุมทุบหัวลูกสาวจนตาย จัดฉากรถชน ฆ่าล้างอายคลิปหลุดว่อนเน็ต

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 16 ก.ย. 69 เปิดเลข 6 ตัวเด่น งวดกลางเดือน เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 16 ก.ย. 69 เปิดเลข 6 ตัวเด่น งวดกลางเดือน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 16 ก.ย. 69 เปิดเลขแดง 4 ตัว จับตา 8216-8276

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ภิษณุ ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เสี่ยงสโตรก เตรียมจี้ไฟฟ้ารักษา บันเทิง

บอย ภิษณุ ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เสี่ยงสโตรก เตรียมจี้ไฟฟ้ารักษา

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 11/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 11/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16 9 69 เด่น 4-7 วิ่งบน 4 ล่างเน้น 0

1 วัน ที่แล้ว
Back to top button