เช็กด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ขัดข้อง ปิดสถานีอิสรภาพ-เพชรบุรี ชั่วคราว
เช็กด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ขัดข้องที่สถานีหัวลำโพง ปลายทางท่าพระ ทำขบวนเดินรถล่าช้า ล่าสุดกลับมาใช้ได้แล้ว
เมื่อเวลา 13.20 น. และ 14.25 น. เพจเฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro แจ้งเหตุรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือ MRT สายสีน้ำเงิน ระบบอาณัติสัญญาณขัดข้อง ที่สถานีหัวลำโพง ปลายทาง สถานีท่าพระ และสถานีหลักสอง ทำให้การเดินรถช้าลง 30 นาที
“MRT สายสีน้ำเงิน เกิดเหตุระบบอาณัติสัญญาณขัดข้อง ที่สถานีหัวลำโพง ปลายทาง สถานีท่าพระ และสถานีหลักสอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขโดยคงมีความล่าช้าอยู่ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ”
ทั้งนี้มีผู้ใช้บัญชี X ที่ประสบปัญหาในการเดินทางโพสต์ภาพแจ้งข่าวว่า ทาง MRT สายสีน้ำเงิน ขึ้นประกาศบนจอโทรทัศน์ภายในขบวนรถไฟ ระบุว่า “หยุดให้บริการสถานีอิสรภาพ-สถานีเพชรบุรี ชั่วคราว”
อัปเดต เวลา 16:13 รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินให้บริการเดินรถปกติ
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อ้างอิงจาก : FB BEM Bangkok Expressway and Metro