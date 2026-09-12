ฮือฮา! ไอดอลกราเวียร์ เปิดเต้าโชว์อึ๋ม คัพ J ภูมิใจ ทั่วโลกมีสัดส่วนดี ๆ แบบนี้แค่ 0.2%

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 23:00 น.
ฮือฮา! ไอดอลกราเวียร์ เปิดเต้าโชว์อึ๋ม คัพ J ภูมิใจ ทั่วโลกมีสัดส่วนดี ๆ แบบนี้แค่ 0.2%

ฮือฮา! ไอดอลกราเวียร์ ซาโนะ นางิสะ (Sano Nagisa) เปิดเต้าโชว์อึ๋ม คัพ J ภูมิใจ ทั่วโลกมีสัดส่วนดี ๆ แบบนี้แค่ 0.2% แฟนๆ ยกให้เป็นสมบัติของชาติ

ซาโนะ นางิสะ (Sano Nagisa) ไอดอลกราเวียร์สาวญี่ปุ่นผู้มีหน้าตาโดดเด่นและรูปร่างสุดเซ็กซี่ กำลังมีประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในตอนนี้เมื่อ เธอออกมาโพสต์ภาพหหน้าอกของตัวเองผ่านทาง X เมื่อวันที่ 1 กันยายน เผยให้เห็นขนาดที่ขยับขึ้นมาใหญ่ขึ้นจากก่อนหน้านี้ คัพ I แต่ในปัจจุบันเลื่อนเป็น คัพ J แล้ว

ซาโนะ นางิสะ ในวัย 26 ปี ระบุข้อความประกอบภาพหน้าอกคัพ J ของเธอว่า “ขอรายงานให้ทราบค่ะว่า ซาโนะ นางิสะ กลายเป็นคัพ J แล้ว และได้กลายเป็นหนึ่งในคนที่มีไม่ถึง 0.2% ของโลกแล้วค่ะ”

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ฮือฮา! ไอดอลกราเวียร์ เปิดเต้าโชว์อึ๋ม คัพ J ภูมิใจ ทั่วโลกมีสัดส่วนดี ๆ แบบนี้แค่ 0.2%-1

หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปได้ไม่นานชาวเน็ตและแฟนคลับต่างก็กรูกันเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความฮือฮาและตกตะลึงกันยกใหญ่ พร้อมยกให้ ซาโนะ นางิสะ ขึ้นแท่นเป็นสมบัติของชาติไปโดยปริยาย

ด้วยรูปร่างอันยอดเยี่ยมของ ซาโนะ นางิสะ ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งตกเป็นกระแส โดยอ้างอิงจากสื่อญี่ปุ่น Yorozoo News เผยว่า เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซาโนะ นางิสะ เคยแชร์ภาพหน้าจอการสนทนา LINE ระหว่างเธอกับแม่ ในตอนนั้นคุณแม่ส่งภาพชุดชั้นในมาถามว่าอยากซื้อไหม แต่เมื่อซาโนะ นางิสะบอกว่าเธออยากได้ชุดชั้นในที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นอีกนิด คุณแม่ก็ตอบกลับทันทีว่า “ที่ร้านไม่มีขายไซส์ของลูกหรอกนะ!”

ฮือฮา! ไอดอลกราเวียร์ เปิดเต้าโชว์อึ๋ม คัพ J ภูมิใจ ทั่วโลกมีสัดส่วนดี ๆ แบบนี้แค่ 0.2%-2
ภาพจาก : X sano_nagisa

สำหรับ ซาโนะ นางิสะ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยริตสึเมกังของญี่ปุ่นในปี 2023 และเดบิวต์เป็นไอดอลกราเวียร์อย่างเป็นทางการในปีเดียวกัน นอกจากนี้เธอยังเคยทำงานเป็นริงก์เกิร์ล (Ring Girl) และมีผลงานในหลากหลายวงการ จากรายงานของสื่อญี่ปุ่นระบุว่า ซาโนะ นางิสะมีความสูง 158 เซนติเมตร ไม่เพียงแต่มีใบหน้าที่สวยงามน่ารักเท่านั้น แต่ยังมีหน้าอกสุดสะพรึงที่ “อัปเกรดจากคัพ I สู่คัพ J” พร้อมด้วยดีกรีการศึกษาที่ดีเยี่ยม จึงทำให้เธอกลายเป็นสาวร้อนแรงที่พูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ขณะนี้

ฮือฮา! ไอดอลกราเวียร์ เปิดเต้าโชว์อึ๋ม คัพ J ภูมิใจ ทั่วโลกมีสัดส่วนดี ๆ แบบนี้แค่ 0.2%-9
ภาพจาก : X sano_nagisa
ฮือฮา! ไอดอลกราเวียร์ เปิดเต้าโชว์อึ๋ม คัพ J ภูมิใจ ทั่วโลกมีสัดส่วนดี ๆ แบบนี้แค่ 0.2%-5
ภาพจาก : X sano_nagisa
ฮือฮา! ไอดอลกราเวียร์ เปิดเต้าโชว์อึ๋ม คัพ J ภูมิใจ ทั่วโลกมีสัดส่วนดี ๆ แบบนี้แค่ 0.2%-6
ภาพจาก : X sano_nagisa
ฮือฮา! ไอดอลกราเวียร์ เปิดเต้าโชว์อึ๋ม คัพ J ภูมิใจ ทั่วโลกมีสัดส่วนดี ๆ แบบนี้แค่ 0.2%-7
ภาพจาก : X sano_nagisa
ฮือฮา! ไอดอลกราเวียร์ เปิดเต้าโชว์อึ๋ม คัพ J ภูมิใจ ทั่วโลกมีสัดส่วนดี ๆ แบบนี้แค่ 0.2%-8
ภาพจาก : X sano_nagisa

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อ้างอิงจาก : hk01, sano_nagisa

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 23:00 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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