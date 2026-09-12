อินหนัก! พ่อคว้ามีดฟันลูกชายแขนเหวอะ หลังเปิดฉากวิวาทปมข่าวฉาว สมีโชติ
ดอินจัด! สองพ่อลูกเปิดฉากทะเลาะวิวาทกลางวงเหล้า หลังเถียงกันปม สมีโชติ ลูกคว้าคราดตีพ่อเจอมีดฟันสวนเจ็บหนัก เย็บ 13 เข็ม
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.หูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายภายในบ้านพักต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบชายวัย 30 ผู้เป็นลูกอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัส และบาดแผลฉกรรจ์จากการถูกของมีคมฟัน ส่วนผู้เป็นพ่อวัย 52 อยู่ในอาการมึนเมา และมีร่องรอยการถูกของแข็งทุบตีบริเวณหน้าท้องและลำตัว
ภรรยาของผู้ก่อเหตุ เล่าว่า สามีวัย 52 ปีนั่งดื่มสุราอยู่กับเพื่อนบนแคร่หน้าบ้าน ส่วนลูกชายวัย 30 ปีนอนเล่นอยู่ในเปลใกล้กัน ระหว่างนั้นมีการพูดคุยถึงประเด็นข่าวการบุกเข้าจับกุม สมีโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ โดยผู้เป็นพ่อเอ่ยปากทำนองว่า ‘เลิกนับถือพระแล้วเพราะมีเงินเมื่อไหร่ก็เหมือนกันหมด’ ทำให้ลูกชายทนฟังไม่ไหวลุกขึ้นมาโต้เถียงว่า ‘ยังมีพระที่ดีและน่าเคารพอีกมาก’ ก่อนที่ทั้งคู่ก็เริ่มมีปากเสียงและทะเลาะวิวาทกันรุนแรงขึ้น
ด้านลูกชาย ยอมรับว่า เกิดความโมโหที่เถียงสู้พ่อไม่ได้ จึงคว้าคราดเหล็กดายหญ้าตีเข้าที่พ่อก่อน 2 ครั้งจนด้ามหัก ขณะที่ผู้เป็นพ่อซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาสุราได้วิ่งไปหยิบมีดพร้าภายในบ้านมาฟันสวนเข้าที่แขนซ้ายของลูกชายจนแผลฉกรรจ์ ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยแพทย์ทำการเย็บแผลไปถึง 13 เข็มด้วยกัน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
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อ้างอิงจาก : honekrasae