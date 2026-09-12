อดีตเมียคนแรก เล่าชีวิต สมีโชติ คบกันได้ 2 ปี ก่อนเลื่อมใสพระธรรมและตัดสินใจบวช
อดีตเมียคนแรก ให้ปากคำตำรวจ เปิดเผยชีวิต สมีโชติ หลังคบกันได้ 2 ปี กระทั่งเกิดความเลื่อมใสพระธรรมและตัดสินใจบวชที่วัดพุทไธศวรรย์
จากคดีสะเทือนวงการผ้าเหลืองที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำกำลังจับกุม “สมีโชติ” อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในข้อหายักยอกเงินวัดกว่า 92 ล้านบาท พร้อมจับกุม “สีกาเอ๋” สาวคนสนิท และพบหลักฐานคลิปเสพเมถุน ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดมีรายงานว่า ภรรยาคนแรกของสมีโชติ ได้เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจกองปราบปราม โดยเล่าว่า ตนและสมีโชติเคยอยู่กินฉันสามีภรรยากับสมีโชติเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2 ปี ขณะนั้นสมีโชติอายุประมาณ 35-36 ปี กระทั่งมีโอกาสมาทำบุญที่วัดพุทไธศวรรย์ และต่อมาตัดสินใจขอตนไปบวช และจำเป็นต้องเลิกรากันตั้งแต่นั้นมา
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