เจ้าหญิงอัสตริด แห่งนอร์เวย์ สิ้นพระชนม์ หลังสิ้นพิธี คิงฮารัลด์ที่ 5 เพียงไม่กี่วัน สิริพระชันษา 94 ปี
เจ้าหญิงอัสตริด แห่งนอร์เวย์ สิ้นพระชนม์ หลังสิ้นพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 เพียงไม่กี่วัน สิริพระชันษา 94 ปี
สำนักพระราชวังของนอร์เวย์ ได้ประกาศเรื่อง เจ้าหญิงอัสตริด พระโสทรเชษฐภคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2026 ณ กรุงออสโล สิริพระชันษา 94 ปี โดยทรงเป็นพระบรมวงศ์ที่พระชันษายืนที่สุดตราบจนสิ้นพระชนม์ และทรงมีบทบาทสำคัญต่อพระราชสำนักในฐานะอดีต “สตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ”
ในการนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 8 แห่งนอร์เวย์ ทรงมีพระราชดำรัสระลึกถึงสมเด็จพระราชปิตุจฉา (สมเด็จป้า) โดยทรงยกย่องว่าตลอดพระชนม์ชีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความอบอุ่น มุ่งมั่น และรับผิดชอบมาตั้งแต่พระชันษาเพียง 22 ปี ทรงดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคมและเป็นกำลังสำคัญในการถวายงานสนับสนุนพระมหากษัตริย์ รวมถึงคอยให้คำแนะนำแก่ครอบครัวเสมอ
ขณะที่ทางด้านเพจเฟซบุ๊กของ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล Royal Thai Embassy Oslo ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย ระบุว่า “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ในนามของชุมชนไทยในนอร์เวย์ ขอร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงอัสตริด พระเชษฐภคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 และพระราชปิตุจฉาในสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 8 แห่งนอร์เวย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา”
อ้างอิงจาก : Royal Thai Embassy Oslo, Norwegian Embassy in Washington