เจ้าหญิงอัสตริด แห่งนอร์เวย์ สิ้นพระชนม์ หลังสิ้นพิธี คิงฮารัลด์ที่ 5 เพียงไม่กี่วัน สิริพระชันษา 94 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 11:44 น.
เจ้าหญิงอัสตริด แห่งนอร์เวย์ สิ้นพระชนม์ หลังสิ้นพิธี คิงฮารัลด์ที่ 5 เพียงไม่กี่วัน สิริพระชันษา 94 ปี

เจ้าหญิงอัสตริด แห่งนอร์เวย์ สิ้นพระชนม์ หลังสิ้นพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 เพียงไม่กี่วัน สิริพระชันษา 94 ปี

สำนักพระราชวังของนอร์เวย์ ได้ประกาศเรื่อง เจ้าหญิงอัสตริด พระโสทรเชษฐภคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2026 ณ กรุงออสโล สิริพระชันษา 94 ปี โดยทรงเป็นพระบรมวงศ์ที่พระชันษายืนที่สุดตราบจนสิ้นพระชนม์ และทรงมีบทบาทสำคัญต่อพระราชสำนักในฐานะอดีต “สตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ”

ในการนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 8 แห่งนอร์เวย์ ทรงมีพระราชดำรัสระลึกถึงสมเด็จพระราชปิตุจฉา (สมเด็จป้า) โดยทรงยกย่องว่าตลอดพระชนม์ชีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความอบอุ่น มุ่งมั่น และรับผิดชอบมาตั้งแต่พระชันษาเพียง 22 ปี ทรงดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคมและเป็นกำลังสำคัญในการถวายงานสนับสนุนพระมหากษัตริย์ รวมถึงคอยให้คำแนะนำแก่ครอบครัวเสมอ

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เจ้าหญิงอัสตริด แห่งนอร์เวย์ สิ้นพระชนม์ สิริพระชันษา 94 ปี-3
ภาพจาก : FB Norwegian Embassy in Washington

ขณะที่ทางด้านเพจเฟซบุ๊กของ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล Royal Thai Embassy Oslo ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย ระบุว่า “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ในนามของชุมชนไทยในนอร์เวย์ ขอร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงอัสตริด พระเชษฐภคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 และพระราชปิตุจฉาในสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 8 แห่งนอร์เวย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา”

เจ้าหญิงอัสตริด แห่งนอร์เวย์ สิ้นพระชนม์ สิริพระชันษา 94 ปี-2
ภาพจาก : FB Royal Thai Embassy Oslo

เจ้าหญิงอัสตริด แห่งนอร์เวย์ สิ้นพระชนม์ สิริพระชันษา 94 ปี-1

อ้างอิงจาก : Royal Thai Embassy Oslo, Norwegian Embassy in Washington

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 11:44 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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