แฟนๆ ช็อก! ราชาหนังผี ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัย 62 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 11:11 น.
แฟนๆ ช็อก! ราชาหนังผี ไซมอน หลุย อวี่ หยาง (Simon Lui Yue-Yeung) ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัย 62 ปี

แฟนๆ ช็อก! สิ้น ราชาหนังผี “หลุยอวี่หยาง” ล้มป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนเสียชีวิตอย่างสงบ ในวัยเพียง 62 ปี เหลือทิ้งไว้เพียงผลงานระดับตำนาน

วงการภาพยนตร์ฮ่องกงต้องสูญเสียบุคลากรคุณภาพอีกครั้ง เมื่อ ไซมอน หลุย อวี่ หยาง (Simon Lui Yue-Yeung) นักแสดง พิธีกรรายการโทรทัศน์ นักเขียน และผู้สร้างภาพยนตร์ชาวฮ่องกงชื่อดัง ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในวัย 62 ปี

ประวัติ ราชาหนังผีชื่อดัง ไซมอน หลุย อวี่ หยาง (Simon Lui Yue-Yeung)

หลุย อวี่ หยาง (Simon Lui Yue-Yeung) เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1964 สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมฝึกอบรมศิลปินของ TVB ในปี 1988 ก่อนจะผันตัวจากละครโทรทัศน์และวาไรตี้เข้าสู่วงการจอเงิน เขาได้มีโอกาสร่วมแสดงในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญระดับตำนานอย่าง ‘Troublesome Night’ โดย ไซมอน ได้รับบทบาท ผีดิบ ที่มีคาแรกเตอร์ตลกขบขัน

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นับเป็นหนังสยองขวัญที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังสุด ๆ ในช่วงปลายยุค 90 จนถึงต้นยุค 2000 เลยทีเดียว นอกจากนั้น ไซมอน ยังได้ฝากผลงานการแสดงในเรื่องอื่น ๆ ไว้อีกมากมาย อาทิ 7 Aces Go Places, Super Car Criminals, Vulgaria และ Paris Holiday

นอกจากการแสดงแล้ว เขายังมีผลงานในฐานะนักเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Last Ghost Standing และผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Escape from Hong Kong Island และยัง ไซมอน หลุย ยังเป็นพิธีกรรายการวิทยุและโทรทัศน์ชื่อดัง เช่น รายการ The Unbelievable ซึ่งความชื่นชอบในเรื่องราวเหนือธรรมชาติได้กลายเป็นภาพลักษณ์ที่แฟน ๆ จดจำเขาได้เป็นอย่างดี

 

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อ้างอิงจาก : cityonfire

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 11:11 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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