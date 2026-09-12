แฟนๆ ช็อก! ราชาหนังผี ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัย 62 ปี
แฟนๆ ช็อก! สิ้น ราชาหนังผี “หลุยอวี่หยาง” ล้มป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนเสียชีวิตอย่างสงบ ในวัยเพียง 62 ปี เหลือทิ้งไว้เพียงผลงานระดับตำนาน
วงการภาพยนตร์ฮ่องกงต้องสูญเสียบุคลากรคุณภาพอีกครั้ง เมื่อ ไซมอน หลุย อวี่ หยาง (Simon Lui Yue-Yeung) นักแสดง พิธีกรรายการโทรทัศน์ นักเขียน และผู้สร้างภาพยนตร์ชาวฮ่องกงชื่อดัง ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในวัย 62 ปี
ประวัติ ราชาหนังผีชื่อดัง ไซมอน หลุย อวี่ หยาง (Simon Lui Yue-Yeung)
หลุย อวี่ หยาง (Simon Lui Yue-Yeung) เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1964 สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมฝึกอบรมศิลปินของ TVB ในปี 1988 ก่อนจะผันตัวจากละครโทรทัศน์และวาไรตี้เข้าสู่วงการจอเงิน เขาได้มีโอกาสร่วมแสดงในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญระดับตำนานอย่าง ‘Troublesome Night’ โดย ไซมอน ได้รับบทบาท ผีดิบ ที่มีคาแรกเตอร์ตลกขบขัน
นับเป็นหนังสยองขวัญที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังสุด ๆ ในช่วงปลายยุค 90 จนถึงต้นยุค 2000 เลยทีเดียว นอกจากนั้น ไซมอน ยังได้ฝากผลงานการแสดงในเรื่องอื่น ๆ ไว้อีกมากมาย อาทิ 7 Aces Go Places, Super Car Criminals, Vulgaria และ Paris Holiday
นอกจากการแสดงแล้ว เขายังมีผลงานในฐานะนักเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Last Ghost Standing และผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Escape from Hong Kong Island และยัง ไซมอน หลุย ยังเป็นพิธีกรรายการวิทยุและโทรทัศน์ชื่อดัง เช่น รายการ The Unbelievable ซึ่งความชื่นชอบในเรื่องราวเหนือธรรมชาติได้กลายเป็นภาพลักษณ์ที่แฟน ๆ จดจำเขาได้เป็นอย่างดี
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อ้างอิงจาก : cityonfire