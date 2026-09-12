อาลัย ชัยวัฒน์ บุญชวลิต รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เสียชีวิต สิริอายุ 55 ปี
กรมประชาสัมพันธ์ แสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ ชัยวัฒน์ บุญชวลิต รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เสียชีวิตกะทันหัน ด้วยวัยเพียง 55 ปี
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์ข้อความแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ระบุว่า
“ด้วยความรักและระลึกถึงตลอดไป อาลัยยิ่ง ต่อการจากไปของ “นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต” รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จาก เพื่อน พี่ น้อง ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์”
ประวัติ นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต
สำหรับประวัติ นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต เกิดเมื่อปี 2514 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม เมื่อปี 2534 ต่อมาสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อปี 2539 และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี 2543
นายชัยวัฒน์รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงหนึ่งดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ ก่อนเติบโตในเส้นทางราชการขึ้นเป็น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเคยได้รับเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
นอกจากนี้ ยังผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 97 ของวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2566 โดยจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ชุมชนอัจฉริยะ”
ต่อมา นายชัยวัฒน์ได้รับแต่งตั้งเป็น รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม 2568 โดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งยังรับผิดชอบภารกิจสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์หลายด้าน รวมถึงทำหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อ้างอิงจาก : FB กรมประชาสัมพันธ์, gotoknow