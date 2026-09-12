หมวดสมภพ ร่ำไห้ขอโทษ อดีตเมีย-ครูสอนขับรถ รับหูเบากล่าวหาคบชู้ วอนสังคมให้โอกาส

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 09:54 น.

หมวดสมภพ ร่ำไห้ขอโทษ อดีตเมีย-ครูสอนขับรถ ยอมรับหูเบา-เข้าใจผิดกล่าวหาคบชู้ เชื่อถูกทนาย-นักสืบหลอก วอนสังคมให้โอกาส

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงได้รับฟังเรื่องราวของ หมวดสมภพ ผู้หมวดช้ำรักที่มานั่งในรายการโหนกระแส โดยเขากล่าวอ้างว่า พบพฤติกรรมอดีตภรรยาที่อยู่กินกันมากว่า 2 ทศวรรษ แอบคบชู้กับครูสอนขับรถ ทั้ง ๆ ที่หมวดเปย์ให้ทุกอย่างตลอดเวลาที่อยู่กินกันมาฉันสามีภรรยา ก่อนจะประกาศหาคู่ใหม่กลางรายการ ซึ่งมีสาว ๆ ติดต่อขอเป็นยาสมานใจหมวดสมภพเป็นจำนวนมาก

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ทุบข่าวนนท์ ได้ออกมาเปิดเผยความเคลื่อนไหวของ หมวดสมภพ โดยระบุว่า

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“เอา ๆ เข้าไปพ่อหมวดเอาที่สบายใจเลย แอดก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น พ่อหมวดคนดังจะถูกกดดันหรือเล่าความยังไงต่อนี้ไปแอดไม่ขอยุ่งเกี่ยวใด ๆ ทัวร์จะลงหน้าบ้านผ่านหน้าเพจได้เลยครับ เพราะการทำหน้าที่สื่อทุกวันนี้เมื่อมีคนร้องมามีคนทุกข์ใจมาเราก็เป็นสื่อกลางทำหน้าที่มายาวนาน แม้จะอัตรายก็ยังสู้แต่วันนี้ไม่รู้จะมีแรงไปต่อหรือไม่ แต่เคสนี้แอดต้องกินอาหารเม็ดเป็นเคสแรกก็ขอเป็นบทเรียน ขอกราบอภัยจากใจบันดาผู้สมัครคุณนายทุกท่าน ว่าแต่ว่าอาหารเม็ดยี่ห้อไหนน้าที่แอดจะต้องกินเข้าไป 555 แอดมินขอแจ้งปิดการรับสมัครคุณนายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และไม่ขอยุ่งเกี่ยวหรือลงข่าวใด ๆ อีกกับเคสนี้

หมวดภพ ขอจบทุกอย่างกับอดีตภรรยา 11 ก.ย. 69 หมวดสมภพ ได้เปิดใจชี้แจงว่า ‘วันนี้ผมขอพื้นที่ชี้แจงความผิดพลาด กรณีที่ผมกล่าวหาอดีตภรรยาว่าเป็นชู้กับครูสอนขับรถคือนายโอ๊ป นั้นไม่เป็นเรื่องจริง เนื่องจากผมได้รับข้อมูลมาจากลูกสาวของผมเองที่รายงานแล้วแจ้งพฤติกรรมของแม่กับนายโอ๊ปให้ผมทราบจนผมเชื่อลูกสาว จึงเป็นเหตุให้ผมได้จ้างนักสืบและจ้างทนายเพื่อจะฟ้องชู้ โดยที่ทนายแจ้งว่ามีหลักฐานอยู่ในมือทั้งหมดแล้ว และจะดำเนินการฟ้องชู้ให้ผมโดยที่ผมไม่เคยเห็นหลักฐานที่ทนายเคยกล่าวอ้างนั้นเลย ทนายอ้างว่ายังไม่ให้หลักฐานกับผม เพราะกลัวว่าผมจะไปก่อเหตุทำร้ายอดีตภรรยากับนายโอ๊ป

ที่ผ่านมาผมเชื่อมาตลอดว่าเป็นเรื่องจริง แล้ววันนี้ผมเสียค่าจ้างนักสืบ ค่าจ้างทนายไปเยอะแล้ว แต่ผมไม่มีหลักฐานดังกล่าวที่ทนายและนักสืบส่งให้ผมได้เลย จึงทำให้ผมคิดว่าผมถูกทนายและนักสืบหลอก ตอนนี้ผมเสียใจมากที่กล่าวหาอดีตภรรยาและนายโอ๊ป

วันนี้ผมขอโทษ ตอนนี้ผมได้รับผลกรรมการกระทำของผมแล้ว ครอบครัวของผมไม่เหลือแล้ว ไม่สามารถกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมได้อีก จากนี้ขอใช้ชีวิตเดินหน้าต่อและตั้งใจทำงานต่อไป

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สุดท้ายนี้เป็นเพราะความผิดพลาดที่ผมเชื่อคนง่ายไม่ไตร่ตรองให้ดี วันนี้ผมกราบขอโทษสังคม โปรดให้อภัยในการที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์และผมโทษอดีตภรรยาและนายโอ๊ป ด้วย ณ ที่นี้'”

หมวดสมภพ ร่ำไห้ขอโทษ อดีตเมีย-ครูสอนขับรถ รับหูเบากล่าวหาคบชู้ วอนสังคมให้โอกาส-1 หมวดสมภพ ร่ำไห้ขอโทษ อดีตเมีย-ครูสอนขับรถ รับหูเบากล่าวหาคบชู้ วอนสังคมให้โอกาส-2 หมวดสมภพ ร่ำไห้ขอโทษ อดีตเมีย-ครูสอนขับรถ รับหูเบากล่าวหาคบชู้ วอนสังคมให้โอกาส-3

อ้างอิงจาก : FB ทุบข่าวนนท์, รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 09:54 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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