ถ่ายทอดสด SAGA ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ วอลเลย์บอลหญิงไทย อุ่นเครื่อง 12 ก.ย. 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 11:33 น.
ถ่ายทอดสด SAGA ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ วอลเลย์บอลหญิงไทย อุ่นเครื่อง 12 ก.ย. 69

ดูวอลเลย์บอลสด SAGA ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ศึกอุ่นเครื่อง SPRINGS WORLD CHALLENGE VOLLEYBALL 2026 ถ่ายทอดสดฟรีทาง YouTube วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 เริ่มเวลา 13.00 น. ลิงก์ด้านล่าง

แฟนลูกยางไทยชมเกมอุ่นเครื่องบิ๊กแมทช์ฟรี วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดตั๋วโอลิมปิก ลงสนามพบ SAGA ฮิซามิตสึ สปริงส์ สโมสรชั้นนำของญี่ปุ่น ในรายการ SPRINGS WORLD CHALLENGE VOLLEYBALL 2026 ที่ซาลอนพาส อารีนา เมืองโทสุ จังหวัดซากะ

ทีมชาติไทยอุ่นเครื่องก่อนเอเชียนเกมส์ 2026

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่จังหวัดซากะ ระหว่างวันที่ 4–13 กันยายน 2569 เพื่อเตรียมทีมก่อนเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ 2026 ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกยา

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คณะทีมชาติไทยประกอบด้วยนักกีฬา 14 คน และเจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งหมด 24 คน ภายในแคมป์มีทั้งการฝึกซ้อม การซ้อมร่วมกับ SAGA ฮิซามิตสึ สปริงส์ และการแข่งขันอุ่นเครื่องส่งท้ายก่อนเดินทางเข้าสู่พื้นที่จัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์

ทีมชาติไทยหวังใช้แมทช์อุ่นเครื่องในทบทวนระบบการเล่น สภาพร่างกาย และความพร้อมของนักกีฬา ขณะที่คู่แข่งเป็นสโมสรระดับแถวหน้าของญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้เล่นที่คุ้นเคยกับวอลเลย์บอลความเร็วสูง เกมรับที่เหนียวแน่นอยู่เลย จึงน่าจะออกมาสูสี

หัตถยาอยู่ในรายชื่อฝั่ง SAGA ฮิซามิตสึ

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ SAGA ฮิซามิตสึ สปริงส์ มีชื่อของ “เตย” หัตถยา บำรุงสุข บอลเร็วทีมชาติไทยซึ่งหายจากบาดเจ็บ เล่นให้กับสโมสร รวมถึงผู้เล่นอย่าง อายากะ อารากิ, มาร์ตา เลวินสกา, ซาเอะ นากาจิมะ, มินามิ นิชิมูระ และอากิ โมมิอิ

การแข่งขัน SPRINGS WORLD CHALLENGE VOLLEYBALL จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยปีนี้นำทีมชาติไทยมาพบกับ SAGA ฮิซามิตสึ สปริงส์ เปิดให้แฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นเข้าชมในสนาม พร้อมถ่ายทอดสดให้แฟนชาวไทยรับชมพร้อมกันทางออนไลน์

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 11:33 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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