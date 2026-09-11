อนุทิน มั่นใจ “เหรียญเหนือดวง” ยังเวิร์คอยู่ ลั่นถ้ามีจิตใจดี จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายในตัวเรา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 16:49 น.
อนุทิน มั่นใจ "เหรียญเหนือดวง" ยังเวิร์คอยู่ ลั่นถ้ามีจิตใจดี จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายในตัวเรา

อนุทิน มั่นใจ “เหรียญเหนือดวง” ยังเวิร์คอยู่ ศรัทธาเต็มเปี่ยม ลั่นถ้ามีจิตใจดี จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายในตัวเรา หลังโชเซียลแชร์ย้อนห้อยพระโชว์สื่อ

จากกรณีอดีตพระอติโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว หลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตัวเอง ก่อนมอบให้สีกาคนสนิทแปลงสภาพ ความเสียหายรวมกว่า 92 ล้านบาท พร้อมข้อหาอื่นตามที่ได้มีการรายงานไปนั้น

ประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือเรื่อง “เหรียญเหนือดวง” วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการพระเครื่อง สร้างขึ้นเมื่อปี 2549 และมีราคาสูง ก่อนหน้านี้เคยมีคลิปนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำสร้อยคอมาโชว์และกล่าวว่านี่คือภูมิปัญญาของคนไทย เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทย จนกลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียล

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ล่าสุด นายอนุทิน กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า “แต่มันก็เวิร์คนะ ถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ เราก็เชื่อในสิ่งที่ดี เวลาพระปลุกเสกวัตถุมงคล ต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะ ไม่ใช่รูปใดรูปหนึ่ง” ก่อนยืนยันว่า “ของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เอาไว้สิ่งชั่วร้ายออกไป ถ้าเรามีจิตใจที่สุจริต มีจิตใจที่ดีก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเรา”

ส่วนที่หลายคนมองว่าเรื่องนี้ใหญ่มากถึงขั้นมีการโยงถึงการฟอกเงินนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า “จากที่เห็นเส้นเงินต่างๆ งานนี้ ปปง.และตำรวจต้องเข้าไปร่วมงานกัน เพราะเข้าข่ายในเรื่องของการยักยอกทรัพย์ หรือมีเรื่องการหลอกลวงประชาชนหรือไม่ แต่ผิดกฎหมายแน่นอน”

เมื่อถามว่าจะตรวจสอบถึงวัดอื่นๆ ด้วยหรือไม่ เพราะมีเงินบริจาคเข้ามาที่วัดเป็นจำนวนมากเช่นกัน นายอนุทิน กล่าวว่า “น่าจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 16:49 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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