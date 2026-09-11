คำสอนสุดท้าย อดีตหลวงพ่อโชติ “รวยหรือซวย” คำพูดคล้ายกัน ก่อนถูกรวบ
นัท แฟนพันธุ์แท้ เผยคำสอนสุดท้ายอดีตหลวงพ่อโชติก่อนถูกบุกรวบ ฝากข้อคิดเตือนใจ “ซวยกับรวย” คำพูดมันคล้ายกัน
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว อดีตหลวงพ่อโชติ เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ทางด้าน “นัท แฟนพันธุ์แท้” ในฐานะลูกศิษย์ ออกมาเปิดเผยคำสอนสุดท้ายของอดีตหลวงพ่อโชติ ก่อนที่ท่านจะถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกุม
นัท แฟนพันธุ์แท้ เปิดเผยว่า มีรุ่นน้องคนหนึ่งติดปัญหาชีวิตและต้องการให้ตนช่วยพาไปกราบท่านอาจารย์ ในสายความศรัทธาองค์ท่านพ่อ สถานที่ที่เดินทางใกล้ที่สุดจากกรุงเทพมหานคร คือ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีองค์รูปหล่อที่ประชาชนต่างให้ความเคารพศรัทธา เปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์คแห่งความศรัทธาของภาคกลาง
เมื่อเดินทางไปถึงตนพารุ่นน้องเข้าพบเพื่อนมัสการตามปกติ อดีตหลวงพ่อโชติได้ให้คำสั่งสอนแก่รุ่นน้อง โดยตนเองก็นั่งฟังอยู่ด้วย ในช่วงหนึ่งอดีตหลวงพ่อโชติได้ยกนิ้วขึ้นมาพร้อมกล่าวให้ข้อคิดว่า “คุณพิจารณาให้ดีนะ ซวย กับ รวย คำพูดมันคล้ายกัน”
นัท กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อตนได้ยินคำสอนดังกล่าวจึงตัดสินใจยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดวิดีโอ พร้อมนิมนต์ขอให้อดีตหลวงพ่อช่วยสอนคำนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยมีเจตนาที่จะนำคลิปคำสอนนี้ไปโพสต์เผยแพร่เพื่อเตือนสติผู้คนให้ได้หยุดคิดว่าเวลาจะทำสิ่งใดที่เกี่ยวกับเรื่องอยาก “รวย” ขอให้พิจารณาและนึกถึงความ “ซวย” ควบคู่ไปด้วยเสมอ
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