ฮาย อาภาพร ลั่นแรง “ไอ้ฉิ…หาย” ปมคลิปฉาวสมีโชตินัวสีกา เอือมข่าวร้อนวงการสงฆ์
ฮาย อาภาพร เอือมข่าวร้อนวงการสงฆ์ โพสต์ฟาดปมคลิปฉาวสมีโชตินัวสีกา ลั่นแรง “ไอ้ฉิ…หาย พระดี ๆ เตรียมอดตาย”
ถึงกับอดทนไม่ไหว หลังรู้ข่าวฉาวสะเทือนวงการพระสงฆ์และความศรัทธาของชาวพุทธทั้งประเทศ หลัง CIB บุกจับกุม “สมีโชติ” หรือ หลวงพ่ออติโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ หลังพบพฤติกรรมสุดฉาว ยักยอกเงินวัดไปกว่า 92 ล้านบาท และคลิปหลักฐานเสพเมถุนสีกาคนสนิทคากุฏิ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด ฮาย อาภาพร ตัวแม่สายบุญของวงการบันเทิงก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นฉาวดังกล่าว โดยลูกทุ่งรุ่นใหญ่ได้โพสต์ข้อความที่อ่านแล้วสะดุ้งกันทั้งบางผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ขนาดเป็นคนทำบุญนะ เห็นข่าวแบบนี้เหนื่อย เบื่อ ไอ้ชิUหาย เปลี่ยนวิธีการทำบุญดีกว่าไหม Gu เนี่ย แบบนี้พระดี ๆ เตรียม อดต_ย”
หลังจากโพสต์ได้ไม่นานเหล่าแฟนคลับและชาวเน็ตต่างพากันเข้ามากดไลก์และร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม โดยส่วนใหญ่คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าข่าวฉาวที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์พักหลัง ๆ เริ่มถี่ขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้หลาย ๆ คนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการทำบุญจากการเข้าวัดทำบุญถวายวัดถวายพระ กลับกลายเป็นหันไปทำบุญกับสัตว์ หรือโรงพยาบาลแทน
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อ้างอิงจาก : FB ฮาย อาภาพร นครสวรรค์