ตารางเอเชียนเกมส์ 18 ก.ย. 69 ไทยลุย 5 กีฬา วอลเลย์สาวดวลไชนีสไทเป

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 06:01 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 18 ก.ย. 69

นักกีฬาทีมชาติไทยมีคิวแข่ง ซอฟท์เทนนิส ปัญจกีฬาสมัยใหม่ ฮอกกี้ เทคบอล และวอลเลย์บอล ไฮไลต์ฮอกกี้หญิงพบสิงคโปร์ 13.00 น. ก่อนวอลเลย์สาวดวลไชนีสไทเป 17.00 น.

ทัพไทยมีโปรแกรมต่อเนื่องในเอเชียนเกมส์ 2026 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569 ก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันถัดไป โดยวันนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันทั้งซอฟท์เทนนิส ปัญจกีฬาสมัยใหม่ ฮอกกี้ เทคบอล และวอลเลย์บอล

เริ่มตั้งแต่ 08.00 น. ซอฟท์เทนนิสทีมหญิง ลงเล่นรอบแรกและรอบก่อนรองชนะเลิศ ก่อน ปัญจกีฬาสมัยใหม่ทีมชาย แข่งขันรอบรองชนะเลิศเวลา 12.30 น.

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เวลา 13.00 น. ฮอกกี้หญิงทีมชาติไทย พบ สิงคโปร์ นัดแรกของกลุ่ม B ที่ Gifu Prefectural Green Stadium หลังไทยถูกจับสลากอยู่ร่วมสายกับอินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และอุซเบกิสถาน

เทคบอลมีคิวต่อในช่วงบ่าย โดย ทีมหญิงแข่งระหว่าง 13.00 ถึง 15.00 น. และ คู่ผสมระหว่าง 15.30 ถึง 18.00 น.

ปิดท้ายเวลา 17.00 น. วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พบ ไชนีสไทเป นัดสุดท้ายของกลุ่ม C ก่อนเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายวันที่ 20 กันยายน

เวลาไทย กีฬา โปรแกรม
08.00 น. ซอฟท์เทนนิส ทีมหญิง รอบแรก / ก่อนรองชนะเลิศ
12.30 น. ปัญจกีฬาสมัยใหม่ ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ
13.00 น. ฮอกกี้หญิง ไทย พบ สิงคโปร์
13.00 ถึง 15.00 น. เทคบอล ทีมหญิง รอบแรก
15.30 ถึง 18.00 น. เทคบอล คู่ผสม รอบแรก
17.00 น. วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ ไชนีสไทเป

หมายเหตุ : เวลาทั้งหมดเป็น เวลาประเทศไทย โดยญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง

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แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 06:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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