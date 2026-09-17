ตารางเอเชียนเกมส์ 18 ก.ย. 69 ไทยลุย 5 กีฬา วอลเลย์สาวดวลไชนีสไทเป
นักกีฬาทีมชาติไทยมีคิวแข่ง ซอฟท์เทนนิส ปัญจกีฬาสมัยใหม่ ฮอกกี้ เทคบอล และวอลเลย์บอล ไฮไลต์ฮอกกี้หญิงพบสิงคโปร์ 13.00 น. ก่อนวอลเลย์สาวดวลไชนีสไทเป 17.00 น.
ทัพไทยมีโปรแกรมต่อเนื่องในเอเชียนเกมส์ 2026 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569 ก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันถัดไป โดยวันนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันทั้งซอฟท์เทนนิส ปัญจกีฬาสมัยใหม่ ฮอกกี้ เทคบอล และวอลเลย์บอล
เริ่มตั้งแต่ 08.00 น. ซอฟท์เทนนิสทีมหญิง ลงเล่นรอบแรกและรอบก่อนรองชนะเลิศ ก่อน ปัญจกีฬาสมัยใหม่ทีมชาย แข่งขันรอบรองชนะเลิศเวลา 12.30 น.
เวลา 13.00 น. ฮอกกี้หญิงทีมชาติไทย พบ สิงคโปร์ นัดแรกของกลุ่ม B ที่ Gifu Prefectural Green Stadium หลังไทยถูกจับสลากอยู่ร่วมสายกับอินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และอุซเบกิสถาน
เทคบอลมีคิวต่อในช่วงบ่าย โดย ทีมหญิงแข่งระหว่าง 13.00 ถึง 15.00 น. และ คู่ผสมระหว่าง 15.30 ถึง 18.00 น.
ปิดท้ายเวลา 17.00 น. วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พบ ไชนีสไทเป นัดสุดท้ายของกลุ่ม C ก่อนเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายวันที่ 20 กันยายน
|เวลาไทย
|กีฬา
|โปรแกรม
|08.00 น.
|ซอฟท์เทนนิส
|ทีมหญิง รอบแรก / ก่อนรองชนะเลิศ
|12.30 น.
|ปัญจกีฬาสมัยใหม่
|ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ
|13.00 น.
|ฮอกกี้หญิง
|ไทย พบ สิงคโปร์
|13.00 ถึง 15.00 น.
|เทคบอล
|ทีมหญิง รอบแรก
|15.30 ถึง 18.00 น.
|เทคบอล
|คู่ผสม รอบแรก
|17.00 น.
|วอลเลย์บอลหญิง
|ไทย พบ ไชนีสไทเป
หมายเหตุ : เวลาทั้งหมดเป็น เวลาประเทศไทย โดยญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- PPTV โปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026
- โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงไทย เอเชียนเกมส์ 2026
- ตารางฮอกกี้หญิง เอเชียนเกมส์ 2026
- AIS PLAY เอเชียนเกมส์ 2026