น่าชื่นชม! ครูเกมส์ สอบติดมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ของโลก จากเด็ก รร.ขยายโอกาส

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 16:23 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 16:23 น.
สุดปัง! ครูเกมส์ สอบติดมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ของโลก จากเด็ก รร.ขยายโอกาส

น่าชื่นชม! ครูเกมส์ สอบติดมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ของโลก พร้อมทุนรัฐบาลไทยเต็มจำนวน จากเด็กโรงเรียนขยายโอกาส ต้นทุนชีวิตน้อย สู่ความฝันที่เป็นจริง

เพจเฟซบุ๊ก ศธ.360 องศา โพสต์ข้อความแสดงความยินดี “ครูเกมส์” นายสหรัฐ ลักษณะสุต ครูสอนภาษาอังกฤษ และหัวหน้างานวิจัยในสถานศึกษา โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จ.ชลบุรี หลังผ่านการสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก พร้อมทุนรัฐบาลไทยเต็มจำนวน โดยครูเกมส์เปิดเผยว่า

ครูเกมส์เติบโตในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เข้าเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสที่ได้รับการอุปถัมภ์จากวัดใกล้เคียง ก่อนสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายในโรงเรียนประจำอำเภอ ในวัยเด็กต้องเผชิญกับความขาดแคลนหลายด้าน ทั้งทุนทรัพย์และอุปกรณ์การเรียน ความไม่พร้อมเหล่านี้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้อยากพัฒนาตนเองเพื่อเอาชนะข้อจำกัดในอดีต

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ด้วยข้อจำกัดทางครอบครัว ครูเกมส์ไม่เคยเรียนพิเศษเพิ่มเติมเลยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย อาศัยเพียงการตั้งใจเรียนกับคุณครูในห้องเรียนตามระบบปกติเท่านั้น แต่ความโชคดีคือการได้พบกับคุณครูภาษาอังกฤษวัยใกล้เกษียณท่านหนึ่ง ที่มีเทคนิคการสอนน่าสนใจและสามารถครองใจนักเรียนได้ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นอยากเติบโตไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เก่งแบบคุณครูท่านนั้น

ครูเกมส์ นักศึกษา Stanford University
FB/ Saharat Laksanasut

ครูเกมส์มองเห็นว่าภาษาอังกฤษคือพาสปอร์ตสำคัญที่ช่วยเปิดโอกาสใหม่มากมายในชีวิต จึงตั้งเป้าหมายในอนาคตอย่างแน่วแน่ เมื่อก้าวเข้ามาเป็นข้าราชการครูอย่างเต็มตัว เป้าหมายแรกในการสอนคือการซื้อใจเด็กนักเรียน ทำให้เด็กรู้สึกรักและสนุกกับวิชานี้ เมื่อเด็กเปิดใจรับ พลังบวกเหล่านั้นจะช่วยบ่มเพาะให้พวกเขาเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษได้เองโดยธรรมชาติ

ในมุมมองของคนเป็นครู หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเสมือนแนวทางเบื้องต้น ท้ายที่สุดแล้วคุณครูและโรงเรียนคือผู้นำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของเด็กแต่ละคน ปัจจุบันการศึกษาไทยมีความยืดหยุ่นและพร้อมโอบอุ้มเด็กในทุกโอกาส แม้แต่เด็กที่ขาดความพร้อมก็ยังมีระบบการศึกษานอกระบบคอยรองรับ ทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับเพื่อนวัยเดียวกันได้

ครูเกมส์ถือเป็นหนึ่งในผลผลิตสำคัญของระบบการศึกษาไทย ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าหลักสูตรแกนกลางสามารถบ่มเพาะเด็กจากชุมชนเล็ก ๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ล่าสุดความพยายามทั้งหมดส่งผลให้สอบติด Stanford University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ความสำเร็จนี้ยืนยันว่าการศึกษาในระบบสามารถพาเด็กไทยก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้อย่างแท้จริง

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เส้นทางความสำเร็จนี้ต้องผ่านอุปสรรคและความล้มเหลวมาไม่น้อย มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างในระหว่างทาง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งใจทำให้ดีที่สุดในทุกขั้นตอน ไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาสำเร็จตามที่หวังไว้หรือไม่ก็ตาม การยอมรับความจริงและเรียนรู้จากความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการเติบโตที่ทำให้ก้าวเดินต่อไปได้มั่นคงขึ้น

ในฐานะรุ่นพี่และคุณครู ครูเกมส์ฝากข้อคิดถึงนักเรียนทุกคนว่า ไม่ว่าต้นทุนชีวิตจะน้อยแค่ไหน ขอให้จดจ่อกับเป้าหมายให้มากที่สุด มุมมองและกระบวนการคิดคือสิ่งกำหนดปลายทางชีวิต หากวันไหนรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้ก็แค่หยุดพัก ไม่จำเป็นต้องฝืนจนเกินไป เมื่อมีแรงค่อยลุกขึ้นเดินต่อ พร้อมกับคอยให้กำลังใจและขอบคุณตัวเองในทุกก้าวที่เดินไปข้างหน้า

สิ่งสุดท้ายที่เด็กทุกคนควรมีคือความกล้าหาญ กล้าที่จะฝันให้ใหญ่และกล้าลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ครูเกมส์เชื่อมั่นว่าหากเรามีมุมมองคิดบวกอย่างต่อเนื่องและลงมือทำอย่างเต็มที่ ความฝันที่ตั้งไว้ย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ขอเพียงอย่ายอมแพ้ต่อข้อจำกัดของตัวเองและหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 16:23 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 16:23 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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