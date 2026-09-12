ตารางเอเชียนเกมส์ 13 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ ญี่ปุ่นดวลเกาหลีใต้
เอเชียนเกมส์ 13 ก.ย. 69 มีบาสเกตบอลชาย 4 คู่ ไฮไลต์ญี่ปุ่นดวลเกาหลีใต้ 17.00 น.
เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 13 กันยายน 2569 มีโปรแกรมบาสเกตบอลชาย 5×5 รอบแบ่งกลุ่มทั้งหมด 4 คู่ ที่ Aichi International Arena ประเทศญี่ปุ่น
เริ่มเวลา 08.00 น. อิหร่าน พบ จอร์แดน ในกลุ่ม B ก่อนที่ ไชนีสไทเป พบ กาตาร์ จะลงสนามต่อเวลา 11.00 น.
ช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. ซาอุดีอาระเบีย พบ อินโดนีเซีย กลุ่ม A ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 ตั้งแต่ 14.00 ถึง 16.15 น.
ปิดท้ายเวลา 17.00 น. ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ อีกคู่ของกลุ่ม A ซึ่งมีผลโดยตรงต่ออันดับในสายก่อนเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
|เวลาไทย
|โปรแกรม
|รอบ
|08.00 น.
|อิหร่าน พบ จอร์แดน
|ชาย 5×5 กลุ่ม B
|11.00 น.
|ไชนีสไทเป พบ กาตาร์
|ชาย 5×5 กลุ่ม B
|14.00 น.
|ซาอุดีอาระเบีย พบ อินโดนีเซีย
|ชาย 5×5 กลุ่ม A
|17.00 น.
|ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้
|ชาย 5×5 กลุ่ม A
วันนี้ยังไม่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน โปรแกรมของทีมไทยจะเริ่มในวันถัดไป เมื่อฟุตบอลหญิงลงสนามพบญี่ปุ่น วันที่ 14 กันยายน เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
แฟนกีฬาสามารถชมคู่ซาอุดีอาระเบีย พบ อินโดนีเซีย ได้ทาง PPTV HD 36 และติดตามการแข่งขันหลายสนามผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดช่อง Asian Games 901 ถึง 917 สำหรับมหกรรมครั้งนี้
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Aichi-Nagoya 2026 ตารางบาสเกตบอล 5×5 อย่างเป็นทางการ
- Aichi International Arena ตารางเปิดสนามและการแข่งขัน
- PPTV HD 36 ตารางถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026
- AIS PLAY ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026