ตารางเอเชียนเกมส์ 13 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ ญี่ปุ่นดวลเกาหลีใต้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 07:30 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 13 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ ญี่ปุ่นดวลเกาหลีใต้

เอเชียนเกมส์ 13 ก.ย. 69 มีบาสเกตบอลชาย 4 คู่ ไฮไลต์ญี่ปุ่นดวลเกาหลีใต้ 17.00 น.

เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 13 กันยายน 2569 มีโปรแกรมบาสเกตบอลชาย 5×5 รอบแบ่งกลุ่มทั้งหมด 4 คู่ ที่ Aichi International Arena ประเทศญี่ปุ่น

เริ่มเวลา 08.00 น. อิหร่าน พบ จอร์แดน ในกลุ่ม B ก่อนที่ ไชนีสไทเป พบ กาตาร์ จะลงสนามต่อเวลา 11.00 น.

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ช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. ซาอุดีอาระเบีย พบ อินโดนีเซีย กลุ่ม A ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 ตั้งแต่ 14.00 ถึง 16.15 น.

ปิดท้ายเวลา 17.00 น. ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ อีกคู่ของกลุ่ม A ซึ่งมีผลโดยตรงต่ออันดับในสายก่อนเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

เวลาไทย โปรแกรม รอบ
08.00 น. อิหร่าน พบ จอร์แดน ชาย 5×5 กลุ่ม B
11.00 น. ไชนีสไทเป พบ กาตาร์ ชาย 5×5 กลุ่ม B
14.00 น. ซาอุดีอาระเบีย พบ อินโดนีเซีย ชาย 5×5 กลุ่ม A
17.00 น. ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ ชาย 5×5 กลุ่ม A

วันนี้ยังไม่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน โปรแกรมของทีมไทยจะเริ่มในวันถัดไป เมื่อฟุตบอลหญิงลงสนามพบญี่ปุ่น วันที่ 14 กันยายน เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

แฟนกีฬาสามารถชมคู่ซาอุดีอาระเบีย พบ อินโดนีเซีย ได้ทาง PPTV HD 36 และติดตามการแข่งขันหลายสนามผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดช่อง Asian Games 901 ถึง 917 สำหรับมหกรรมครั้งนี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 07:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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