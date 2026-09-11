คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว
คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 จ.สระบุรี ผัดแรก คดียักยอกเงินวัด ตร.ค้านประกันตัว หวั่นหลบหนี-ยุ่งพยานหลักฐาน
ความคืบหน้าปมฉาว อดีตหลวงพ่ออติโชติ หรือ สมีโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในข้อหายักยอกเงินวัดกว่า 92 ล้านบาท พร้อมด้วย สีกาเอ๋ หญิงคนสนิท
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น. (11 ก.ย. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวสมีโชติที่อยู่ในชุดสีขาว สวมหมวกและสวมแหวน พร้อมด้วยสีกาเอ๋ในชุดเสื้อยืดสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงิน ออกจากกองปราบปราม ทั้งคู่มีสภาพร่างกายอิดโรยอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังไม่ตอบคำถามใด ๆ กับสื่อมวลชน ก่อนจะถูกนำตัวขึ้นรถเดินทางนำตัวไปฝากขังยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จังหวัดสระบุรี
ขณะที่ทางพนักงานสอบสวนได้ทำเรื่องยื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองราย เนื่องจากคดีดังกล่าวมีความเสียหายมูลค่าสูงหลายสิบล้านบาท เกรงว่าอาจมีพฤติกรรมหลบหนี หรือยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
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อ้างอิงจาก : ข่าวสด