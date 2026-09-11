พระพยอม เปรียบ สมีโชติ-สีกา ผีเน่ากับโลงผุ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท ดึงศาสนาเสื่อม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 16:10 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 16:10 น.
พระพยอม ลั่น สมีโชติ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท

พระพยอม เปรียบแรงสมีโชติและสีกาคนสนิทเป็นผีเน่ากับโลงผุ จี้ต้องชดใช้เงินกลับมาคืนวัดทุกบาท เตือนสายมูเลิกงมงายวัตถุมงคล ทำพระหลงลาภยศ-ศาสนาเสื่อมเสีย

จากประเด็นร้อนในวงการผ้าเหลืองกรณี สมีโชติ เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต และสมคบกันการฟอกเงิน ล่าสุด พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ออกมาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อคิดเตือนสติ ทั้งการดำเนินคดี การใช้คืนเงินวัด และภัยงมงายจากกระแสสายมู

พระพยอม เผยว่า บุคคลนี้ไม่ควรเรียกว่า “ทิด” แต่ควรเรียกว่า “สมี” เน้นย้ำว่าจะต้องหาเงินมาใช้คืนให้ครบตามจำนวนที่สูญเสียไป อย่าปล่อยให้เรื่องจบลงโดยไม่ต้องจ่ายหรือเสียอะไรเลย หากถูกดำเนินคดีอย่างเดียวโดยไม่มีการคืนเงินก็จะไม่ได้รับเงินคืน กลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่สังคม แต่ถ้าทำให้เห็นเป็นตัวอย่างสัก 1–2 ราย ต่อไปพวกที่คิดจะทำผิดก็คงจะเข็ดขยาด

โฆษณา

หากข่าวนี้ออกมาช้ากว่านี้ก็คงจะมีการโกงเงินไปอีกหลายล้านบาท เมื่อเรื่องแดงขึ้นมาและมีการตรวจพบเงินอยู่ที่บ้านของสีกาคนสนิท จึงถือว่าดิ้นไม่หลุดอย่างแน่นอน

เงินของศาสนาต้องสูญหายไปโดยไม่ได้นำไปสร้างถาวรวัตถุที่เป็นประโยชน์ แต่กลับนำไปปรนเปรอเรื่องส่วนตัว จึงถือเป็นเรื่องดีแล้วที่มีการดำเนินคดีเพื่อไม่ให้อยู่รกและสร้างความเสื่อมเสียแก่ศาสนาอีกต่อไป

พระพยอม กล่าวเปรียบเปรยพฤติกรรมระหว่างสมีคนดังกล่าวกับฝ่ายหญิงว่าเป็น “พวกผีเน่ากับโลงผุ” ตกอยู่ในสภาวะเหมือนคนสิ้นคิด ไร้สติปัญญาในการดำรงชีวิตอย่างมนุษย์ ถูกความอยากเข้าครอบงำ

นอกจากนี้ พระพยอม ยังได้ฝากเตือนประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องวัตถุมงคลและเครื่องรางต่าง ๆ ระบุว่า เงินทองที่ไหลเข้าวัดจากกระแสสายมู ทำให้พระสงฆ์ขาดการใช้สติปัญญาและหลักธรรมคำสอน มุ่งหวังแต่ลาภผล เมื่อได้เงินมาก็กลับนำไปปรนเปรอผู้อื่น

โฆษณา

พระพยอม ชี้ว่า ความจริงแล้วเครื่องรางในสมัยก่อนมีไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและสัญญาว่าจะไม่ผิดศีลผิดธรรม แต่ปัจจุบันชาวบ้านเชื่ออย่างงมงายเกินไป เช่าหาในราคาแพง ทำให้เงินไปกองอยู่กับพระที่ทำพิธีปลุกเสก เมื่อพระเจอเงินจำนวนมากก็ขาดสติปัญญาในทาง ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เพียงพอแล้วไปกระทำความผิดทำให้เสื่อมเสีย

สุดท้าย พระพยอมขอร้องให้ประชาชนอย่าสนับสนุนสายมูจนมากเกินไป ขอให้ใช้สติปัญญา หันมาสนับสนุนด้าน ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นทางที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พระศาสนาอีกต่อไป

พระพยอม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 16:10 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 16:10 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว งวด 11/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 11/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16 9 69 เด่น 4-7 วิ่งบน 4 ล่างเน้น 0

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
เปิดรายได้ “อาชีพขอทาน” เงินดีไหม อึ้ง เงินติดตัวหลักแสน อยากเป็นขอทานทำยังไง

เปิดรายได้ “อาชีพขอทาน” เงินดีไหม อึ้ง พกเงินหลักแสน อยากเป็นขอทานทำยังไง

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
ฮาย อาภาพร ลั่นแรง &quot;ไอ้ฉิบหาย&quot; ปมคลิปฉาวสมีโชตินัวสีกา เอือมข่าวร้อนวงการสงฆ์

ฮาย อาภาพร ลั่นแรง “ไอ้ฉิ…หาย” ปมคลิปฉาวสมีโชตินัวสีกา เอือมข่าวร้อนวงการสงฆ์

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว งวด 11/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 11/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

4 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16 9 69 เด่น 4-7 วิ่งบน 4 ล่างเน้น 0

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้ “อาชีพขอทาน” เงินดีไหม อึ้ง เงินติดตัวหลักแสน อยากเป็นขอทานทำยังไง เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ “อาชีพขอทาน” เงินดีไหม อึ้ง พกเงินหลักแสน อยากเป็นขอทานทำยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร ลั่นแรง &quot;ไอ้ฉิบหาย&quot; ปมคลิปฉาวสมีโชตินัวสีกา เอือมข่าวร้อนวงการสงฆ์ บันเทิง

ฮาย อาภาพร ลั่นแรง “ไอ้ฉิ…หาย” ปมคลิปฉาวสมีโชตินัวสีกา เอือมข่าวร้อนวงการสงฆ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นัท แฟนพันธุ์แท้ เปิดคำสอนอดีตหลวงพ่อโชติก่อนถูกคุมตัว ข่าว

คำสอนสุดท้าย อดีตหลวงพ่อโชติ “รวยหรือซวย” คำพูดคล้ายกัน ก่อนถูกรวบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน มั่นใจ &quot;เหรียญเหนือดวง&quot; ยังเวิร์คอยู่ ลั่นถ้ามีจิตใจดี จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายในตัวเรา ข่าวการเมือง

อนุทิน มั่นใจ “เหรียญเหนือดวง” ยังเวิร์คอยู่ ลั่นถ้ามีจิตใจดี จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายในตัวเรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดปัง! ครูเกมส์ สอบติดมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ของโลก จากเด็ก รร.ขยายโอกาส ข่าว

น่าชื่นชม! ครูเกมส์ สอบติดมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ของโลก จากเด็ก รร.ขยายโอกาส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระพยอม ลั่น สมีโชติ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท ข่าว

พระพยอม เปรียบ สมีโชติ-สีกา ผีเน่ากับโลงผุ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท ดึงศาสนาเสื่อม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว ข่าว

คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ ข่าว

อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เกิดสมัย ร.5 อายุ 130 ปี อวดบัตรประชาชนหาดูยาก ข่าว

ฮือฮา คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เกิดสมัย ร.5 อายุ 130 ปี อวดบัตรประชาชนหาดูยาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาชุด สมีโชติ หลังตำรวจกองปราบคุมตัวสอบปากคำ ข่าว

ส่องแฟชั่น “สมีโชติ” ขณะกองปราบคุมตัว แต่ละชิ้นราคาไม่ธรรมดา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอก หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ ข่าว

แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอก หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดีนางฟ้าตัวน้อย &quot;น้องซันนา&quot; วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต ข่าว

สดุดีนางฟ้าตัวน้อย “น้องซันนา” วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีพระปี 2569 โกงเงินวัด ยาเสพติด ล่วงละเมิด การพนัน เมาแล้วขับ บัญชีม้า ข่าวอาชญากรรม

สรุปคดีพระปี 2569 โกงเงินวัด ยาเสพติด ล่วงละเมิด การพนัน เมาแล้วขับ บัญชีม้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอังกฤษตัดสินให้มีความผิด ครูพละสาว มีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนชาย-หญิง ส่อคุกยาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองปราบเผยไทม์ไลน์สีกาเอ๋ไม่ทำมาหากินแต่รวยขึ้นมา ข่าว

อึ้งประวัติ สีกาเอ๋ เคยล้มละลาย ไม่ทำมาหากินอยู่ ๆ รวยอู้ฟู่ มีบ้าน-เงินสด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเผย พฤติกรรมแปลก สมีโชติ ระแวงหนัก เช็กกล้องวงจรปิดตลอดเวลา ข่าว

ตำรวจเผย พฤติกรรมแปลก สมีโชติ ระแวงหนัก เช็กกล้องวงจรปิดตลอดเวลา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอาชีพเก่า สมีโชติ ก่อนบวชพระ-ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดัง อยุธยา ข่าว

เปิดอาชีพเก่า สมีโชติ ก่อนบวชพระ-ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดัง อยุธยา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ภรรยา เจ้าของ Samui Exotic Park เข้ายื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศชายฝรั่งเศส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยสมีโชติรวย แต่คนบุชาเหรียญเหนือดวงจนเหมือนเดิม ข่าว

แพรรี่ ซัด “สมีโชติ” รวยอู้ฟู่-มีทองแท่ง 1000 บาท แต่คนมูจน หนีกรรมไม่พ้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้วอึ้ง! เปิดยอดเงิน-ทองคำ ในครอบครอง &quot;สมีโชติ&quot; รวมมูลค่าหลายร้อยล้าน ข่าว

รู้แล้วอึ้ง! เปิดยอดเงิน-ทองคำ ในครอบครอง “สมีโชติ” รวมมูลค่าหลายร้อยล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหญิงกอแก้ว ข่าว

อดีตครู ตายคาคุก คดีซื้อบริการดญ. 15 ไม่ทันฟังคำพิพากษาอุทธรณ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลปกสลาก 16/9/69 บ้านท่าวัดเหนือ สกลนคร ส่องเลขเด็ด ซ่อนในดาวเรือง เลขเด็ด

แปลปกสลาก 16/9/69 บ้านท่าวัดเหนือ สกลนคร ส่องเลขเด็ด ซ่อนในดาวเรือง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ท่องเที่ยว เชื่อไม่กระทบภาคต่อท่องเที่ยว ไม่เกิดเป็นวิกฤติศรัทธาศาสนาพุทธ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button