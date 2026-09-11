ตารางเอเชียนเกมส์ 12 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ เริ่ม 08.00 น. เช็กช่องถ่ายทอดสด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 06:00 น.

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 มีบาสเกตบอลชาย 5×5 รอบแบ่งกลุ่ม 4 คู่ เริ่มตั้งแต่ 08.00 น. ไชนีสไทเปดวลอิหร่าน ส่วนฟิลิปปินส์แชมป์เก่าพบคาซัคสถานช่วงเย็น

การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 12 กันยายน 2569 มีโปรแกรมบาสเกตบอลชาย 5×5 ทั้งหมด 4 คู่ ที่ Aichi International Arena ประเทศญี่ปุ่น

คู่แรกเวลา 08.00 น. ไชนีสไทเป พบ อิหร่าน ในกลุ่ม B โดย PPTV HD 36 ถ่ายทอดสดเกมนี้ให้ชมฟรีในประเทศไทย

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เวลา 11.00 น. จอร์แดน พบ กาตาร์ เป็นอีกคู่ของกลุ่ม B

ช่วงบ่ายเข้าสู่กลุ่ม C เวลา 14.00 น. จีน พบ บาห์เรน ก่อนปิดท้ายเวลา 17.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ คาซัคสถาน

ตารางเอเชียนเกมส์ 12 กันยายน 2569

เวลา กีฬา โปรแกรม
08.00 น. บาสเกตบอลชาย 5×5 กลุ่ม B ไชนีสไทเป พบ อิหร่าน
11.00 น. บาสเกตบอลชาย 5×5 กลุ่ม B จอร์แดน พบ กาตาร์
14.00 น. บาสเกตบอลชาย 5×5 กลุ่ม C จีน พบ บาห์เรน
17.00 น. บาสเกตบอลชาย 5×5 กลุ่ม C ฟิลิปปินส์ พบ คาซัคสถาน

หมายเหตุ : เวลาทั้งหมดเป็น เวลาประเทศไทย โดยญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง

แฟนกีฬาสามารถชมคู่ไชนีสไทเป พบ อิหร่าน ทาง PPTV HD 36 และติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งมีคอนเทนต์เอเชียนเกมส์ 2026 ให้รับชมบนแพลตฟอร์มด้วย

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วันนี้ยังไม่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน โดยโปรแกรมของทัพไทยจะเริ่มทยอยตามชนิดกีฬาในวันถัดไป ก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมส์อย่างเป็นทางการวันที่ 19 กันยายน 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 06:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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