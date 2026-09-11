ตารางเอเชียนเกมส์ 12 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ เริ่ม 08.00 น. เช็กช่องถ่ายทอดสด
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 มีบาสเกตบอลชาย 5×5 รอบแบ่งกลุ่ม 4 คู่ เริ่มตั้งแต่ 08.00 น. ไชนีสไทเปดวลอิหร่าน ส่วนฟิลิปปินส์แชมป์เก่าพบคาซัคสถานช่วงเย็น
การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 12 กันยายน 2569 มีโปรแกรมบาสเกตบอลชาย 5×5 ทั้งหมด 4 คู่ ที่ Aichi International Arena ประเทศญี่ปุ่น
คู่แรกเวลา 08.00 น. ไชนีสไทเป พบ อิหร่าน ในกลุ่ม B โดย PPTV HD 36 ถ่ายทอดสดเกมนี้ให้ชมฟรีในประเทศไทย
เวลา 11.00 น. จอร์แดน พบ กาตาร์ เป็นอีกคู่ของกลุ่ม B
ช่วงบ่ายเข้าสู่กลุ่ม C เวลา 14.00 น. จีน พบ บาห์เรน ก่อนปิดท้ายเวลา 17.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ คาซัคสถาน
ตารางเอเชียนเกมส์ 12 กันยายน 2569
|เวลา
|กีฬา
|โปรแกรม
|08.00 น.
|บาสเกตบอลชาย 5×5 กลุ่ม B
|ไชนีสไทเป พบ อิหร่าน
|11.00 น.
|บาสเกตบอลชาย 5×5 กลุ่ม B
|จอร์แดน พบ กาตาร์
|14.00 น.
|บาสเกตบอลชาย 5×5 กลุ่ม C
|จีน พบ บาห์เรน
|17.00 น.
|บาสเกตบอลชาย 5×5 กลุ่ม C
|ฟิลิปปินส์ พบ คาซัคสถาน
หมายเหตุ : เวลาทั้งหมดเป็น เวลาประเทศไทย โดยญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
แฟนกีฬาสามารถชมคู่ไชนีสไทเป พบ อิหร่าน ทาง PPTV HD 36 และติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งมีคอนเทนต์เอเชียนเกมส์ 2026 ให้รับชมบนแพลตฟอร์มด้วย
วันนี้ยังไม่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน โดยโปรแกรมของทัพไทยจะเริ่มทยอยตามชนิดกีฬาในวันถัดไป ก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมส์อย่างเป็นทางการวันที่ 19 กันยายน 2569
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Asian Games 2026 Official Results – กลุ่ม B คู่ที่ 3
- Asian Games 2026 Official Results – กลุ่ม B คู่ที่ 4
- Asian Games 2026 Official Results – กลุ่ม C คู่ที่ 3
- Asian Games 2026 Official Results – กลุ่ม C คู่ที่ 4
- PPTV โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026