ตารางเอเชียนเกมส์ 17 ก.ย. 69 บอลหญิงไทยดวลไต้หวัน วอลเลย์สาวเจอคีร์กีซสถาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 06:01 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 17 ก.ย. 69

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 17 กันยายน 2569 ทัพไทยมีคิวแข่งตั้งแต่เช้าถึงค่ำ ไฮไลต์ฟุตบอลหญิงไทยพบไชนีสไทเป 14.00 น. ก่อนวอลเลย์บอลหญิงดวลคีร์กีซสถาน 17.00 น.

ทัพไทยมีโปรแกรมต่อเนื่องในเอเชียนเกมส์ 2026 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 โดยเวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย

เริ่ม 08.00 น. ปัญจกีฬาสมัยใหม่ ประเภทหญิงเดี่ยวและทีมหญิง ลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่ Anjo Sports Park ประเทศญี่ปุ่น

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เวลา 11.00 น. บาสเกตบอลหญิง 5×5 อินโดนีเซีย พบ ไทย นัดแรกของกลุ่ม A ที่ Aichi International Arena หลังโปรแกรมทางการของเจ้าภาพยืนยันว่าเป็นบาสเกตบอล 5×5 ไม่ใช่ 3×3

ต่อด้วย 12.00 น. คริกเก็ตหญิง ปากีสถาน พบ ไทย รอบก่อนรองชนะเลิศ ผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันที่ 20 กันยายน

ช่วงบ่าย 14.00 น. ฟุตบอลหญิงไทย พบ ไชนีสไทเป นัดที่สองของกลุ่ม E ที่ Shizuoka Stadium Ecopa หลังชบาแก้วเปิดทัวร์นาเมนต์ด้วยการพบญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 14 กันยายน

ปิดท้าย 17.00 น. วอลเลย์บอลหญิง คีร์กีซสถาน พบ ไทย นัดที่สองของกลุ่ม C ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY

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ตารางเอเชียนเกมส์ 17 กันยายน 2569 ทีมชาติไทย

เวลา กีฬา โปรแกรม
08.00 น. ปัญจกีฬาสมัยใหม่ หญิงเดี่ยว / ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ
11.00 น. บาสเกตบอลหญิง 5×5 อินโดนีเซีย พบ ไทย
12.00 น. คริกเก็ตหญิง ปากีสถาน พบ ไทย รอบ 8 ทีม
14.00 น. ฟุตบอลหญิง ไทย พบ ไชนีสไทเป
14.30-17.00 น. เทคบอลชายคู่ รอบแรก รอยืนยันคู่และเวลาของไทย
17.00 น. วอลเลย์บอลหญิง คีร์กีซสถาน พบ ไทย

แฟนกีฬาสามารถติดตามหลายสนามผ่าน AIS PLAY ซึ่งถ่ายทอดเอเชียนเกมส์ 2026 จำนวน 17 ช่อง ตั้งแต่ Asian Games 901-917

คู่คีร์กีซสถาน พบ ไทย รับชมฟรีทาง PPTV HD 36 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 06:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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