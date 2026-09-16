ตารางเอเชียนเกมส์ 17 ก.ย. 69 บอลหญิงไทยดวลไต้หวัน วอลเลย์สาวเจอคีร์กีซสถาน
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 17 กันยายน 2569 ทัพไทยมีคิวแข่งตั้งแต่เช้าถึงค่ำ ไฮไลต์ฟุตบอลหญิงไทยพบไชนีสไทเป 14.00 น. ก่อนวอลเลย์บอลหญิงดวลคีร์กีซสถาน 17.00 น.
ทัพไทยมีโปรแกรมต่อเนื่องในเอเชียนเกมส์ 2026 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 โดยเวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย
เริ่ม 08.00 น. ปัญจกีฬาสมัยใหม่ ประเภทหญิงเดี่ยวและทีมหญิง ลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่ Anjo Sports Park ประเทศญี่ปุ่น
เวลา 11.00 น. บาสเกตบอลหญิง 5×5 อินโดนีเซีย พบ ไทย นัดแรกของกลุ่ม A ที่ Aichi International Arena หลังโปรแกรมทางการของเจ้าภาพยืนยันว่าเป็นบาสเกตบอล 5×5 ไม่ใช่ 3×3
ต่อด้วย 12.00 น. คริกเก็ตหญิง ปากีสถาน พบ ไทย รอบก่อนรองชนะเลิศ ผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันที่ 20 กันยายน
ช่วงบ่าย 14.00 น. ฟุตบอลหญิงไทย พบ ไชนีสไทเป นัดที่สองของกลุ่ม E ที่ Shizuoka Stadium Ecopa หลังชบาแก้วเปิดทัวร์นาเมนต์ด้วยการพบญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 14 กันยายน
ปิดท้าย 17.00 น. วอลเลย์บอลหญิง คีร์กีซสถาน พบ ไทย นัดที่สองของกลุ่ม C ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY
ตารางเอเชียนเกมส์ 17 กันยายน 2569 ทีมชาติไทย
|เวลา
|กีฬา
|โปรแกรม
|08.00 น.
|ปัญจกีฬาสมัยใหม่
|หญิงเดี่ยว / ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ
|11.00 น.
|บาสเกตบอลหญิง 5×5
|อินโดนีเซีย พบ ไทย
|12.00 น.
|คริกเก็ตหญิง
|ปากีสถาน พบ ไทย รอบ 8 ทีม
|14.00 น.
|ฟุตบอลหญิง
|ไทย พบ ไชนีสไทเป
|14.30-17.00 น.
|เทคบอลชายคู่
|รอบแรก รอยืนยันคู่และเวลาของไทย
|17.00 น.
|วอลเลย์บอลหญิง
|คีร์กีซสถาน พบ ไทย
แฟนกีฬาสามารถติดตามหลายสนามผ่าน AIS PLAY ซึ่งถ่ายทอดเอเชียนเกมส์ 2026 จำนวน 17 ช่อง ตั้งแต่ Asian Games 901-917
คู่คีร์กีซสถาน พบ ไทย รับชมฟรีทาง PPTV HD 36 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Aichi-Nagoya 2026 โปรแกรมบาสเกตบอล 5×5
- Aichi-Nagoya 2026 โปรแกรมฟุตบอล
- Aichi-Nagoya 2026 โปรแกรมคริกเก็ต
- Aichi-Nagoya 2026 ปัญจกีฬาสมัยใหม่
- PPTV HD 36 โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026
- AIS PLAY ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026