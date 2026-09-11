อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ
คนพื้นที่เผยอาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัดพุทไธศวรรย์ ควบตำแหน่ง “ดีเจวิทยุชุมชน” มีแฟนคลับติดตามเพียบ
ความคืบหน้ากรณี “สมีโชติ” อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นทางเข้าออกบริเวณกุฏิที่เคยใช้พักอาศัย พร้อมติดเทปปิดผนึกประตูห้ามบุคคลภายนอกเข้าเด็ดขาด ส่วนนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปกติ
ขณะที่ ดีเจแป้น นักจัดรายการวิทยุชุมชนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมของ สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ สาวคนสนิทของสมีโชติ เผยว่า
“สีกาเอ๋ เป็นบุคคลที่มีผู้คนรู้จักในพื้นที่พอสมควร เนื่องจากเธอเป็นนักจัดรายการเพลงลูกทุ่งทางสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่อำเภอบางปะหันและอำเภอนครหลวง ซึ่งมีผู้ฟังและแฟนคลับติดตามจำนวนมาก เพราะเอ๋เป็นคนพูดจาไพเราะ อัธยาศัยดี และได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการสินค้าเกษตรในพื้นที่เป็นหลัก”
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อ้างอิงจาก : ch3plus