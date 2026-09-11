ฮือฮา คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เกิดสมัย ร.5 อายุ 130 ปี อวดบัตรประชาชนหาดูยาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 15:29 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 15:29 น.
ฮือฮา คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เกิดสมัย ร.5 อายุ 130 ปี อวดบัตรประชาชนหาดูยาก

เพจพระอาจารย์อภินันท์ สุจิตฺโต เผยเรื่องราว “คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เสน มังคะรัตน์” อายุ 130 ปี ชาวหนองบัวลำภู พร้อมภาพบัตรประชาชนรุ่นเก่า ระบุว่าเกิดวันที่ 18 กันยายน 2439

กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความสนใจในโลกออนไลน์ หลังเพจเฟซบุ๊ก “พระอาจารย์อภินันท์ สุจิตฺโต” เผยเรื่องราวของ นางเสน มังคะรัตน์ หรือ “คุณย่าทวดเสน” ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านยางหลวงพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

พระอาจารย์อภินันท์ระบุว่า เดิมคุณย่าทวดเสนเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม ก่อนย้ายมาอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองบัวลำภู ตั้งแต่สมัยที่พื้นที่ดังกล่าวยังขึ้นกับจังหวัดอุดรธานี

โฆษณา

ข้อมูลส่วนนี้สอดคล้องกับประวัติการปกครองของจังหวัด เนื่องจากหนองบัวลำภูเพิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 หลังแยกพื้นที่บางอำเภอออกจากจังหวัดอุดรธานี

พระอาจารย์อภินันท์ได้ยินชาวบ้านพูดถึงผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี จึงเดินทางไปพูดคุยและขอดูเอกสารประจำตัว ก่อนพบว่าบัตรประชาชนรุ่นเก่าที่นำมาแสดงระบุวันเกิดของคุณย่าทวดเสนไว้ว่า วันที่ 18 กันยายน 2439

หากวันเกิดในเอกสารถูกต้อง คุณย่าทวดเสนจะมีอายุ 129 ปี ณ วันที่ 11 กันยายน 2569 และจะมีอายุครบ 130 ปีในวันที่ 18 กันยายนนี้

โฆษณา

เมื่อคำนวณตามช่วงรัชสมัย คุณย่าทวดเสนเกิดในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 มีชีวิตผ่านการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยรวม 6 รัชกาล ได้แก่

  • รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
  • รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
  • รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพจต้นเรื่องยังระบุด้วยว่า คุณย่าทวดเสนเกิดก่อนพระอาจารย์อภินันท์ 100 ปีพอดี แถมภายในหมู่บ้านเดียวกันยังมี “คุณยายทวดเหลี่ยม” ผู้สูงอายุอีกคนหนึ่งซึ่งมีอายุประมาณ 100 ปี

อายุ 129 ปียังต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

แม้บัตรประชาชนที่เผยแพร่จะระบุปีเกิด 2439 แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการรับรองอายุในระดับสถิติโลก เนื่องจากบุคคลที่มีอายุสูงมากจำเป็นต้องมีเอกสารหลายช่วงชีวิตประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการเกิด ทะเบียนราษฎร เอกสารครอบครัว และเอกสารราชการในช่วงวัยต่าง ๆ

องค์กร LongeviQuest ซึ่งตรวจสอบสถิติผู้มีอายุเกิน 110 ปี อธิบายว่า การรับรองอายุต้องอาศัยเอกสารที่เชื่อมโยงต่อเนื่องตลอดชีวิต บัตรประจำตัวหรือเอกสารเพียงรายการเดียวจึงยังไม่เพียงพอ

โฆษณา

ปัจจุบัน สถิติบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดในโลกซึ่งได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์ยังเป็นของ ฌานน์ กาลม็องต์ (Jeanne Calment) ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี 2540 ด้วยอายุ 122 ปี 164 วัน

ดังนั้น หากผลตรวจสอบยืนยันว่าคุณย่าทวดเสนเกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2439 จริง จะมีอายุสูงกว่าสถิติโลกเดิมมากกว่า 7 ปี และอาจกลายเป็นหนึ่งในกรณีอายุยืนที่สำคัญที่สุดของโลก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ากรมการปกครอง หน่วยงานสาธารณสุข หรือองค์กรตรวจสอบสถิติอายุยืนได้เริ่มกระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการ

ที่มาภาพจาก: Facebook พระอาจารย์อภินันท์ สุจิตฺโต

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 15:29 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 15:29 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Move Ahead Media คว้า 4 รางวัลระดับสากล ตอกย้ำความเป็นผู้นำ AI SEO ในประเทศไทย ปี 2026

Move Ahead Media คว้า 4 รางวัลระดับสากล ตอกย้ำความเป็นผู้นำ AI SEO ในประเทศไทย ปี 2026

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอก หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ

แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอก หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
สดุดีนางฟ้าตัวน้อย &quot;น้องซันนา&quot; วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต

สดุดีนางฟ้าตัวน้อย “น้องซันนา” วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
สรุปคดีพระปี 2569 โกงเงินวัด ยาเสพติด ล่วงละเมิด การพนัน เมาแล้วขับ บัญชีม้า

สรุปคดีพระปี 2569 โกงเงินวัด ยาเสพติด ล่วงละเมิด การพนัน เมาแล้วขับ บัญชีม้า

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
พระพยอม ลั่น สมีโชติ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท ข่าว

พระพยอม เปรียบ สมีโชติ-สีกา ผีเน่ากับโลงผุ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท ดึงศาสนาเสื่อม

21 วินาที ที่แล้ว
คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว ข่าว

คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว

11 นาที ที่แล้ว
อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ ข่าว

อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ

29 นาที ที่แล้ว
ฮือฮา คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เกิดสมัย ร.5 อายุ 130 ปี อวดบัตรประชาชนหาดูยาก ข่าว

ฮือฮา คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เกิดสมัย ร.5 อายุ 130 ปี อวดบัตรประชาชนหาดูยาก

41 นาที ที่แล้ว
ราคาชุด สมีโชติ หลังตำรวจกองปราบคุมตัวสอบปากคำ ข่าว

ส่องแฟชั่น “สมีโชติ” ขณะกองปราบคุมตัว แต่ละชิ้นราคาไม่ธรรมดา

50 นาที ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอก หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ ข่าว

แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอก หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดีนางฟ้าตัวน้อย &quot;น้องซันนา&quot; วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต ข่าว

สดุดีนางฟ้าตัวน้อย “น้องซันนา” วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีพระปี 2569 โกงเงินวัด ยาเสพติด ล่วงละเมิด การพนัน เมาแล้วขับ บัญชีม้า ข่าวอาชญากรรม

สรุปคดีพระปี 2569 โกงเงินวัด ยาเสพติด ล่วงละเมิด การพนัน เมาแล้วขับ บัญชีม้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอังกฤษตัดสินให้มีความผิด ครูพละสาว มีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนชาย-หญิง ส่อคุกยาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองปราบเผยไทม์ไลน์สีกาเอ๋ไม่ทำมาหากินแต่รวยขึ้นมา ข่าว

อึ้งประวัติ สีกาเอ๋ เคยล้มละลาย ไม่ทำมาหากินอยู่ ๆ รวยอู้ฟู่ มีบ้าน-เงินสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเผย พฤติกรรมแปลก สมีโชติ ระแวงหนัก เช็กกล้องวงจรปิดตลอดเวลา ข่าว

ตำรวจเผย พฤติกรรมแปลก สมีโชติ ระแวงหนัก เช็กกล้องวงจรปิดตลอดเวลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอาชีพเก่า สมีโชติ ก่อนบวชพระ-ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดัง อยุธยา ข่าว

เปิดอาชีพเก่า สมีโชติ ก่อนบวชพระ-ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดัง อยุธยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ภรรยา เจ้าของ Samui Exotic Park เข้ายื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศชายฝรั่งเศส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยสมีโชติรวย แต่คนบุชาเหรียญเหนือดวงจนเหมือนเดิม ข่าว

แพรรี่ ซัด “สมีโชติ” รวยอู้ฟู่-มีทองแท่ง 1000 บาท แต่คนมูจน หนีกรรมไม่พ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้วอึ้ง! เปิดยอดเงิน-ทองคำ ในครอบครอง &quot;สมีโชติ&quot; รวมมูลค่าหลายร้อยล้าน ข่าว

รู้แล้วอึ้ง! เปิดยอดเงิน-ทองคำ ในครอบครอง “สมีโชติ” รวมมูลค่าหลายร้อยล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหญิงกอแก้ว ข่าว

อดีตครู ตายคาคุก คดีซื้อบริการดญ. 15 ไม่ทันฟังคำพิพากษาอุทธรณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลปกสลาก 16/9/69 บ้านท่าวัดเหนือ สกลนคร ส่องเลขเด็ด ซ่อนในดาวเรือง เลขเด็ด

แปลปกสลาก 16/9/69 บ้านท่าวัดเหนือ สกลนคร ส่องเลขเด็ด ซ่อนในดาวเรือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ท่องเที่ยว เชื่อไม่กระทบภาคต่อท่องเที่ยว ไม่เกิดเป็นวิกฤติศรัทธาศาสนาพุทธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงินเดือนพระสงฆ์ เจ้าอาวาส วัดพระอารามหลวง ได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่ ข่าว

เปิดเงินเดือนพระสงฆ์ เจ้าอาวาส วัดพระอารามหลวง ได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้องรู้ ข้าราชการไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 2 ครั้ง ถูกไล่ออกจริงไหม? เศรษฐกิจ

ต้องรู้ ข้าราชการไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 2 ครั้ง ถูกไล่ออกจริงไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจยัน “โต๊ะกลมสีส้ม” ไม่ใช่หลักฐานของกลาง เอาออกเพราะกลัวคนตามเช็คอิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี บันเทิง

ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย &quot;แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน ข่าว

เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย “แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028 ข่าวกีฬา

เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ให้อนุทิน เนื่องในวันเกิด ข่าวในพระราชสำนัก

อนุทิน กราบพระบาท เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ โอกาสอายุครบ 60 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button