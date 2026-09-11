ฮือฮา คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เกิดสมัย ร.5 อายุ 130 ปี อวดบัตรประชาชนหาดูยาก
เพจพระอาจารย์อภินันท์ สุจิตฺโต เผยเรื่องราว “คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เสน มังคะรัตน์” อายุ 130 ปี ชาวหนองบัวลำภู พร้อมภาพบัตรประชาชนรุ่นเก่า ระบุว่าเกิดวันที่ 18 กันยายน 2439
กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความสนใจในโลกออนไลน์ หลังเพจเฟซบุ๊ก “พระอาจารย์อภินันท์ สุจิตฺโต” เผยเรื่องราวของ นางเสน มังคะรัตน์ หรือ “คุณย่าทวดเสน” ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านยางหลวงพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
พระอาจารย์อภินันท์ระบุว่า เดิมคุณย่าทวดเสนเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม ก่อนย้ายมาอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองบัวลำภู ตั้งแต่สมัยที่พื้นที่ดังกล่าวยังขึ้นกับจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลส่วนนี้สอดคล้องกับประวัติการปกครองของจังหวัด เนื่องจากหนองบัวลำภูเพิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 หลังแยกพื้นที่บางอำเภอออกจากจังหวัดอุดรธานี
พระอาจารย์อภินันท์ได้ยินชาวบ้านพูดถึงผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี จึงเดินทางไปพูดคุยและขอดูเอกสารประจำตัว ก่อนพบว่าบัตรประชาชนรุ่นเก่าที่นำมาแสดงระบุวันเกิดของคุณย่าทวดเสนไว้ว่า วันที่ 18 กันยายน 2439
หากวันเกิดในเอกสารถูกต้อง คุณย่าทวดเสนจะมีอายุ 129 ปี ณ วันที่ 11 กันยายน 2569 และจะมีอายุครบ 130 ปีในวันที่ 18 กันยายนนี้
เมื่อคำนวณตามช่วงรัชสมัย คุณย่าทวดเสนเกิดในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 มีชีวิตผ่านการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยรวม 6 รัชกาล ได้แก่
- รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
- รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
- รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
- รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
- รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพจต้นเรื่องยังระบุด้วยว่า คุณย่าทวดเสนเกิดก่อนพระอาจารย์อภินันท์ 100 ปีพอดี แถมภายในหมู่บ้านเดียวกันยังมี “คุณยายทวดเหลี่ยม” ผู้สูงอายุอีกคนหนึ่งซึ่งมีอายุประมาณ 100 ปี
อายุ 129 ปียังต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
แม้บัตรประชาชนที่เผยแพร่จะระบุปีเกิด 2439 แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการรับรองอายุในระดับสถิติโลก เนื่องจากบุคคลที่มีอายุสูงมากจำเป็นต้องมีเอกสารหลายช่วงชีวิตประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการเกิด ทะเบียนราษฎร เอกสารครอบครัว และเอกสารราชการในช่วงวัยต่าง ๆ
องค์กร LongeviQuest ซึ่งตรวจสอบสถิติผู้มีอายุเกิน 110 ปี อธิบายว่า การรับรองอายุต้องอาศัยเอกสารที่เชื่อมโยงต่อเนื่องตลอดชีวิต บัตรประจำตัวหรือเอกสารเพียงรายการเดียวจึงยังไม่เพียงพอ
ปัจจุบัน สถิติบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดในโลกซึ่งได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์ยังเป็นของ ฌานน์ กาลม็องต์ (Jeanne Calment) ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี 2540 ด้วยอายุ 122 ปี 164 วัน
ดังนั้น หากผลตรวจสอบยืนยันว่าคุณย่าทวดเสนเกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2439 จริง จะมีอายุสูงกว่าสถิติโลกเดิมมากกว่า 7 ปี และอาจกลายเป็นหนึ่งในกรณีอายุยืนที่สำคัญที่สุดของโลก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ากรมการปกครอง หน่วยงานสาธารณสุข หรือองค์กรตรวจสอบสถิติอายุยืนได้เริ่มกระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการ
ที่มาภาพจาก: Facebook พระอาจารย์อภินันท์ สุจิตฺโต