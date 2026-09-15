ตารางเอเชียนเกมส์ 16 ก.ย. 69 บอลชายไทย-วอลเลย์บอลหญิง ลงพร้อมกัน 14.00 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 06:01 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 16 ก.ย. 69

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันพุธที่ 16 กันยายน ทัพไทยมีสองโปรแกรมสำคัญชนเวลาเดียวกัน ฟุตบอลชายพบคีร์กีซสถาน และวอลเลย์บอลหญิงพบมองโกเลีย เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 16 กันยายน 2569 แฟนกีฬาไทยมีสองคู่สำคัญต้องเลือกเชียร์พร้อมกันในช่วงบ่าย

เวลา 14.00 น. ฟุตบอลชายทีมชาติไทย พบ คีร์กีซสถาน นัดแรกของกลุ่ม A ที่โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

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ช้างศึกอยู่ร่วมกลุ่มกับญี่ปุ่น ฮ่องกง และคีร์กีซสถาน โดยสองอันดับแรกของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ AIS PLAY

เวลาเดียวกัน 14.00 น. วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พบ มองโกเลีย นัดแรกของกลุ่ม C ซึ่งมีไชนีสไทเปและคีร์กีซสถานร่วมสายด้วย ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY

สาวไทยจะลงเล่นรอบแรกสามวันติดต่อกัน หลังเกมกับมองโกเลียจะพบคีร์กีซสถานวันที่ 17 กันยายน และไชนีสไทเปวันที่ 18 กันยายน

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 16 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย

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เวลา กีฬา โปรแกรม
08.00 น. ปัญจกีฬาสมัยใหม่ หญิงเดี่ยว / ทีมหญิง
08.00 น. บาสเกตบอลชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
11.00 น. บาสเกตบอลชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
12.00 น. ฟุตบอลชาย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พบ อิหร่าน
12.30 น. ปัญจกีฬาสมัยใหม่ ชายเดี่ยว / ทีมชาย
14.00 น. ฟุตบอลชาย ไทย พบ คีร์กีซสถาน
14.00 น. วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ มองโกเลีย
14.00 น. บาสเกตบอลชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3
17.00 น. ฟุตบอลชาย จีน พบ เกาหลีเหนือ
17.20 น. บาสเกตบอลชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4
17.30 น. ฟุตบอลชาย ญี่ปุ่น พบ ฮ่องกง

เวลาทั้งหมดเป็น เวลาประเทศไทย โดยแปลงจากเวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง ส่วนคู่แข่งขันบาสเกตบอลชายรอบ 8 ทีม จะทราบหลังจบรอบแบ่งกลุ่ม

สำหรับคนที่อยากตามหลายสนามในวันเดียว สามารถรับชมเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งมีช่องถ่ายทอดเฉพาะการแข่งขันหลายสนามตลอดทัวร์นาเมนต์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 06:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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