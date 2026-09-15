ตารางเอเชียนเกมส์ 16 ก.ย. 69 บอลชายไทย-วอลเลย์บอลหญิง ลงพร้อมกัน 14.00 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันพุธที่ 16 กันยายน ทัพไทยมีสองโปรแกรมสำคัญชนเวลาเดียวกัน ฟุตบอลชายพบคีร์กีซสถาน และวอลเลย์บอลหญิงพบมองโกเลีย เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 16 กันยายน 2569 แฟนกีฬาไทยมีสองคู่สำคัญต้องเลือกเชียร์พร้อมกันในช่วงบ่าย
เวลา 14.00 น. ฟุตบอลชายทีมชาติไทย พบ คีร์กีซสถาน นัดแรกของกลุ่ม A ที่โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
ช้างศึกอยู่ร่วมกลุ่มกับญี่ปุ่น ฮ่องกง และคีร์กีซสถาน โดยสองอันดับแรกของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ AIS PLAY
เวลาเดียวกัน 14.00 น. วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พบ มองโกเลีย นัดแรกของกลุ่ม C ซึ่งมีไชนีสไทเปและคีร์กีซสถานร่วมสายด้วย ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY
สาวไทยจะลงเล่นรอบแรกสามวันติดต่อกัน หลังเกมกับมองโกเลียจะพบคีร์กีซสถานวันที่ 17 กันยายน และไชนีสไทเปวันที่ 18 กันยายน
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 16 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย
|เวลา
|กีฬา
|โปรแกรม
|08.00 น.
|ปัญจกีฬาสมัยใหม่
|หญิงเดี่ยว / ทีมหญิง
|08.00 น.
|บาสเกตบอลชาย
|รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
|11.00 น.
|บาสเกตบอลชาย
|รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
|12.00 น.
|ฟุตบอลชาย
|สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พบ อิหร่าน
|12.30 น.
|ปัญจกีฬาสมัยใหม่
|ชายเดี่ยว / ทีมชาย
|14.00 น.
|ฟุตบอลชาย
|ไทย พบ คีร์กีซสถาน
|14.00 น.
|วอลเลย์บอลหญิง
|ไทย พบ มองโกเลีย
|14.00 น.
|บาสเกตบอลชาย
|รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3
|17.00 น.
|ฟุตบอลชาย
|จีน พบ เกาหลีเหนือ
|17.20 น.
|บาสเกตบอลชาย
|รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4
|17.30 น.
|ฟุตบอลชาย
|ญี่ปุ่น พบ ฮ่องกง
เวลาทั้งหมดเป็น เวลาประเทศไทย โดยแปลงจากเวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง ส่วนคู่แข่งขันบาสเกตบอลชายรอบ 8 ทีม จะทราบหลังจบรอบแบ่งกลุ่ม
สำหรับคนที่อยากตามหลายสนามในวันเดียว สามารถรับชมเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งมีช่องถ่ายทอดเฉพาะการแข่งขันหลายสนามตลอดทัวร์นาเมนต์
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Aichi-Nagoya 2026 โปรแกรมฟุตบอลอย่างเป็นทางการ
- Aichi-Nagoya 2026 โปรแกรมบาสเกตบอล 5×5
- Aichi-Nagoya 2026 สนามและโปรแกรมปัญจกีฬาสมัยใหม่
- PPTV โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงไทย เอเชียนเกมส์ 2026
- The Thaiger ศูนย์รวมเอเชียนเกมส์ 2026