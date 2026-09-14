ตารางเอเชียนเกมส์ 15 ก.ย. 69 ฟุตบอลชายเตะ 3 คู่
สรุปตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2569 ฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่ม 3 คู่ เริ่มตั้งแต่ 13.30 น. ทีมชาติไทยยังไม่มีโปรแกรมลงสนามวันนี้ เตรียมประเดิมพบคีร์กีซสถาน 16 กันยายน
การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 15 กันยายน 2569 มีโปรแกรมฟุตบอลชาย 3 คู่ แม้พิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นวันที่ 19 กันยายน โดยฟุตบอลเริ่มแข่งขันก่อนเพื่อให้โปรแกรมเดินทันรอบน็อกเอาต์
คู่แรกเวลา 13.30 น. อุซเบกิสถาน พบ ฟิลิปปินส์ ในกลุ่ม C ที่ Nagoya City Minato Soccer Field จากนั้นเวลา 17.00 น. เวียดนาม พบ คูเวต ลงเล่นในกลุ่ม C ที่สนามเดียวกัน
ปิดท้ายเวลา 17.30 น. กาตาร์ พบ เกาหลีใต้ กลุ่ม D ที่ Nagoya City Mizuho Park Rugby Field
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 15 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|รอบ
|13.30 น.
|อุซเบกิสถาน พบ ฟิลิปปินส์
|ฟุตบอลชาย กลุ่ม C
|17.00 น.
|เวียดนาม พบ คูเวต
|ฟุตบอลชาย กลุ่ม C
|17.30 น.
|กาตาร์ พบ เกาหลีใต้
|ฟุตบอลชาย กลุ่ม D
วันนี้ยังไม่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน โดยฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเริ่มภารกิจในวันพุธที่ 16 กันยายน เวลา 14.00 น. พบคีร์กีซสถาน ที่โตโยต้า สเตเดียม
แฟนกีฬาสามารถติดตามเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งถ่ายทอดการแข่งขันในประเทศไทยผ่านช่อง Asian Games 901 ถึง 917 รวม 17 ช่อง โดยผังถ่ายทอดของแต่ละคู่สามารถตรวจสอบใกล้เวลาแข่งขันได้จากแพลตฟอร์ม
ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Aichi Nagoya 2026 โปรแกรมฟุตบอลอย่างเป็นทางการ
- AIS PLAY ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 จำนวน 17 ช่อง
- The Thaiger ศูนย์รวมเอเชียนเกมส์ 2026