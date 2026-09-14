ตารางเอเชียนเกมส์ 15 ก.ย. 69 ฟุตบอลชายเตะ 3 คู่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 07:00 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 15 ก.ย. 69 ฟุตบอลชายเปิดสนาม 3 คู่ เช็กเวลา ถ่ายทอดสด

สรุปตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2569 ฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่ม 3 คู่ เริ่มตั้งแต่ 13.30 น. ทีมชาติไทยยังไม่มีโปรแกรมลงสนามวันนี้ เตรียมประเดิมพบคีร์กีซสถาน 16 กันยายน

การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 15 กันยายน 2569 มีโปรแกรมฟุตบอลชาย 3 คู่ แม้พิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นวันที่ 19 กันยายน โดยฟุตบอลเริ่มแข่งขันก่อนเพื่อให้โปรแกรมเดินทันรอบน็อกเอาต์

คู่แรกเวลา 13.30 น. อุซเบกิสถาน พบ ฟิลิปปินส์ ในกลุ่ม C ที่ Nagoya City Minato Soccer Field จากนั้นเวลา 17.00 น. เวียดนาม พบ คูเวต ลงเล่นในกลุ่ม C ที่สนามเดียวกัน

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ปิดท้ายเวลา 17.30 น. กาตาร์ พบ เกาหลีใต้ กลุ่ม D ที่ Nagoya City Mizuho Park Rugby Field

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 15 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย

เวลา คู่แข่งขัน รอบ
13.30 น. อุซเบกิสถาน พบ ฟิลิปปินส์ ฟุตบอลชาย กลุ่ม C
17.00 น. เวียดนาม พบ คูเวต ฟุตบอลชาย กลุ่ม C
17.30 น. กาตาร์ พบ เกาหลีใต้ ฟุตบอลชาย กลุ่ม D

วันนี้ยังไม่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน โดยฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเริ่มภารกิจในวันพุธที่ 16 กันยายน เวลา 14.00 น. พบคีร์กีซสถาน ที่โตโยต้า สเตเดียม

แฟนกีฬาสามารถติดตามเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งถ่ายทอดการแข่งขันในประเทศไทยผ่านช่อง Asian Games 901 ถึง 917 รวม 17 ช่อง โดยผังถ่ายทอดของแต่ละคู่สามารถตรวจสอบใกล้เวลาแข่งขันได้จากแพลตฟอร์ม

ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 07:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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