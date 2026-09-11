สรุปคดีพระปี 2569 โกงเงินวัด ยาเสพติด ล่วงละเมิด การพนัน เมาแล้วขับ บัญชีม้า
รวมคดีอาชญากรรมพระสงห์ ปี 2569 มาครบ เบียดบังเงินวัด ล่วงละเมิดเด็ก ยาเสพติด การพนัน เมาแล้วขับ ลักทรัพย์ บัญชีม้า ผู้ต้องหาหลบหนีมาบวช
วัดบางคลาน อดีตเจ้าอาวาส–ไวยาวัจกรถูกแจ้งข้อกล่าวหา
วันที่ 27 เมษายน ตำรวจ ปปป. เรียกอดีตเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร และอดีตไวยาวัจกร เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157
ตำรวจระบุว่า พบข้อสงสัยเกี่ยวกับรายได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคลซึ่งไม่มีการบันทึกในบัญชีรายรับ–รายจ่ายของวัด รวมถึงการใช้บัญชีบุคคลอื่นรับและถ่ายโอนเงิน อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหานี้เป็นคนละประเด็นกับข้อพิพาทเดิมเรื่องเงินวัด 54 ล้านบาท ซึ่งมีรายงานว่าศาลยกฟ้องไปแล้ว
วัดแม่คำ โอนเงินวัดให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 207 ครั้ง
เดือนสิงหาคม เกิดกรณีเงินของวัดแม่คำ จังหวัดเชียงราย ถูกโอนไปยังบัญชีต่าง ๆ รวม 207 ครั้ง มูลค่าประมาณ 8.7 ล้านบาท อดีตเจ้าอาวาสอ้างว่าถูกผู้ก่อเหตุแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้โอนเงิน แต่ชาวบ้านเข้าแจ้งความให้ตรวจสอบการนำเงินวัดออกไป
วันที่ 19 สิงหาคม ตำรวจจับอดีตเจ้าอาวาสและอดีตไวยาวัจกรตามหมายจับ ในข้อหาเกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์ซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงาน ส่วนประเด็นที่ทั้งคู่อาจเป็นผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตำรวจระบุว่าจะสอบสวนแยกอีกส่วนหนึ่ง
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ เงินวัดกว่า 92 ล้านบาท
วันที่ 10 กันยายน ตำรวจ บก.ปปป. จับพระวชิรญาณ หรือหลวงพ่อโชติ เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหมายจับในข้อหาเกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และฟอกเงิน ก่อนนำไปลาสิกขา
ตำรวจกล่าวหาว่ามีการนำรายได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคลออกจากระบบบัญชีวัด แล้วโอนให้หญิงคนสนิทนำไปแปลงเป็นทรัพย์สิน ความเสียหายเบื้องต้นมากกว่า 92 ล้านบาท พร้อมพบหลักฐานที่ตำรวจอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการเสพเมถุนภายในกุฏิ
จากการตรวจค้นยังพบเงินสดและทองคำรวมมูลค่ากว่า 205 ล้านบาท แต่การพบทรัพย์สินไม่เท่ากับการพิสูจน์ว่าเป็นทรัพย์จากการกระทำผิด เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบที่มาและเส้นทางการเงินต่อไป
คดีล่วงละเมิดเด็กและสามเณร
พระลูกวัดชัยนาทถูกกล่าวหาล่วงละเมิดเด็ก 12 ปี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ตำรวจจังหวัดชัยนาทจับพระลูกวัดวัย 46 ปี ตามหมายจับ หลังผู้ปกครองเด็กชายอายุ 12 ปีเข้าแจ้งความกล่าวหาว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธและถูกนำตัวไปลาสิกขาก่อนเข้าสู่กระบวนการฝากขัง
จับอดีตพระ 2 ราย ล่วงละเมิดสามเณรกลางกรุงเทพฯ
วันที่ 21 มีนาคม ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์จับพระปกครองและพระรุ่นพี่ภายในวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ หลังได้รับข้อมูลว่าสามเณรอายุ 12–15 ปี จำนวน 3 รูป ถูกหลอกล่อด้วยโทรศัพท์ เกม หรือเงิน ก่อนถูกล่วงละเมิดหลายครั้ง
ตำรวจระบุว่าพบคลิปเกี่ยวกับผู้เสียหายมากกว่า 100 คลิปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ต้องหาทั้งสองสมัครใจลาสิกขา และตามรายงานเบื้องต้นให้การรับสารภาพ
อดีตเจ้าอาวาสสงขลาถูกกล่าวหากระทำชำเราสามเณร 4 รูป
ปลายเดือนมิถุนายน ศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์แห่งหนึ่งและสามเณรรุ่นพี่ หลังสามเณรอายุ 12–14 ปี จำนวน 4 รูป เข้าแจ้งความกล่าวหาว่าถูกบังคับให้กระทำกิจกรรมทางเพศ
วันที่ 29 มิถุนายน ตำรวจจับผู้ต้องหาทั้งสองได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังหลบออกจากวัดและไปลาสิกขา ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา
พระบุรีรัมย์ถูกกล่าวหากระทำชำเราเด็กชาย 10 ปี
วันที่ 13 กรกฎาคม ตำรวจไซเบอร์ตรวจค้นกุฏิในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนนำพระวัย 54 ปีไปลาสิกขาและแจ้งข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี
ตำรวจระบุว่า การสืบสวนเริ่มจากเบาะแสการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก และพบข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงเด็กชายวัย 10 ปีหนึ่งราย ส่วนโทรศัพท์ที่ตรวจยึดอยู่ระหว่างการกู้และตรวจพิสูจน์ข้อมูล
คดียาเสพติด การพนัน และอาวุธ
|วันที่
|พื้นที่และเหตุการณ์
|การดำเนินการ
|27 ม.ค.
|สำนักสงฆ์พรหมสุนทร จ.ชลบุรี ตรวจพบพระลูกวัด 3 รูปมีสารเสพติด ส่วนเจ้าสำนักไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร
|ลาสิกขาทั้ง 4 รูป ส่งผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด และตรวจสอบสถานะคนเข้าเมือง
|11 ก.พ.
|วัดแห่งหนึ่ง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี พบพระ 4 รูปมีสารเมทแอมเฟตามีน และหนึ่งรายกำลังเล่นสล็อตออนไลน์
|ลาสิกขา แจ้งข้อหาเสพยาและการพนัน พร้อมล่อซื้อจับผู้ส่งยาบ้าคาวัด
|25 มี.ค.
|วัดใน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี พบพระ 2 รูปมียาบ้าในกุฏิและผลปัสสาวะเป็นบวก
|ลาสิกขาและดำเนินคดีฐานครอบครองและเสพยาเสพติด
|25 พ.ค.
|อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว พบพระมียาบ้า 10 เม็ดซุกอยู่ในอังสะ
|ลาสิกขาและแจ้งข้อหาครอบครองกับเสพยาเสพติด
|27 พ.ค.
|อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ตรวจพระที่โพสต์ภาพอาวุธปืน พบผลตรวจสารเสพติดและปืนพร้อมเครื่องกระสุน
|ลาสิกขา ตรวจยึดของกลางและดำเนินคดี
|22 มิ.ย.
|สำนักสงฆ์ใน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ พบยาบ้า 155 เม็ด อุปกรณ์เสพ และเงินสดในกุฏิ
|ลาสิกขา แจ้งข้อหาครอบครองและเสพยา พร้อมขยายผลเครือข่าย
|14 ก.ค.
|วัดใน จ.ลำปาง พบพระเสพยาบ้าและเล่นสล็อตออนไลน์
|ลาสิกขา แจ้งข้อหาเสพยาและเล่นการพนันออนไลน์
|4 ส.ค.
|วัดใน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พบพระหนึ่งรูปมีผลตรวจผิดปกติและเคตามีน 0.29 กรัมในกุฏิ
|ลาสิกขาและส่งดำเนินคดี
|12 ส.ค.
|วัด 2 แห่งใน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ พบพระ 3 รูปมีสารเสพติด โดยบางรายเคยถูกสึกแต่กลับมาห่มจีวร
|นำออกจากสมณเพศ ยึดยาบ้าและดำเนินการตามกฎหมาย
|27 ส.ค.
|วัดใน อ.เมืองสุพรรณบุรี พบพระมียาบ้า 2 เม็ดและผลปัสสาวะเป็นบวก
|ลาสิกขาและดำเนินคดี
|30 ส.ค.
|วัดใน จ.ชลบุรี มีการล่อซื้อเคตามีนจากพระภายในกุฏิ พร้อมจับเด็กวัดที่เกี่ยวข้อง
|ลาสิกขาและดำเนินคดียาเสพติด
ผู้ต้องหาคดีทำร้ายคนเสียชีวิตหนีบวชนานกว่า 10 ปี
วันที่ 14 มกราคม ตำรวจสอบสวนกลางจับชายวัย 47 ปี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าหลบหนีหมายจับคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเสียชีวิต แล้วไปบวชอยู่ในสำนักสงฆ์ที่จังหวัดนครพนมนานกว่า 10 ปี ระหว่างจับกุมผู้ต้องหาพยายามกระโดดจากหน้าผาเพื่อหลบหนี แต่ถูกควบคุมตัวได้
พระเมาแล้วขับชนรถประชาชน
วันที่ 12 มิถุนายน พระลูกวัดวัย 58 ปีขับรถเฉี่ยวชนรถของหญิงสาวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ 167 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เจ้าหน้าที่นำตัวไปลาสิกขา ก่อนแจ้งข้อหาเมาแล้วขับและพิจารณาความผิดจากอุบัติเหตุ
อดีตพระถูกดำเนินคดีทารุณกรรมสัตว์
วันที่ 11 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพระลูกวัดเขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ หลังปรากฏคลิปใช้ไม้ทำร้ายสุนัข ตำรวจแจ้งข้อหากระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยนำสุนัขและแมวที่เหลือออกไปดูแล
พระเกี่ยวข้องบัญชีม้าแก๊งโรแมนซ์สแกม
วันที่ 18 กรกฎาคม กองปราบปรามจับพระตามหมายจับ หลังบัญชีธนาคารถูกนำไปใช้รับเงินจากผู้เสียหายที่ถูกแก๊งโรแมนซ์สแกมหลอกมากกว่า 200,000 บาท ผู้ต้องหาอ้างว่าได้รับค่าจ้างเปิดบัญชีเพียง 300 บาทและอาหารหนึ่งมื้อ ก่อนถูกนำไปลาสิกขาและดำเนินคดี
พระปลอม แอบอ้างสมณเพศ
วันที่ 8 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่จังหวัดนครราชสีมาตรวจชายที่แต่งกายคล้ายพระบริเวณสถานีรถไฟจิระ หลังมีผู้ร้องเรียนว่าแจกหมายเลขโทรศัพท์ให้ผู้หญิงและชักชวนมีเพศสัมพันธ์ เมื่อตรวจสอบวัดที่เจ้าตัวอ้างว่าสังกัดกลับไม่พบประวัติการบวช เจ้าหน้าที่ให้ถอดจีวรและลงบันทึกประจำวัน พร้อมเตือนว่าหากกลับมาแต่งกายเลียนแบบอีกจะดำเนินคดี
วันที่ 30 กรกฎาคม มีพระอย่างน้อย 3 รูปเข้าแจ้งความ หลังถูกชายแต่งกายคล้ายพระตีสนิท ขอรหัสแอปธนาคารและยืมโทรศัพท์ ก่อนแอบโอนเงินออกจากบัญชี ความเสียหายรวมมากกว่า 114,000 บาท ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามผู้ก่อเหตุ