ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก อาทิตย์ 13 ก.ย. 22.30 น.
ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถ่ายทอดสด Monomax วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2569 เวลา 22.30 น. วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้ นัดแรกของฤดูกาล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านโอลด์ แทรฟฟอร์ด รับมือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ จ่าฝูงของตาราง ในศึกพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน เวลา 16.30 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 22.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ปีศาจแดงเก็บ 4 คะแนนจาก 3 นัด รั้งอันดับ 11 เปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปแพ้ฮัลล์ ซิตี้ 0-2 กลับมาถล่มอิปสวิช 5-2 คาบ้าน ก่อนบุกเสมอเอฟเวอร์ตัน 2-2
มาเธอุส คุนญา ยืนหน้าเป้า มี บรูโน แฟร์นันเดส คุมเกมด้านหลัง ไบรอัน เอ็มเบอโม กับ มาร์คัส แรชฟอร์ด อยู่ริมเส้น แดนกลางเป็น ค็อบบี ไมนู กับ ยูริ ตีเลอมันส์ แนวรับ แฮร์รี แม็กไกวร์ ยืนคู่ ลิซานโดร มาร์ติเนซ โดย เซนเน ลัมเมนส์ เฝ้าประตู
ยูไนเต็ดยิงได้ 7 ประตูใน 2 นัดหลัง แต่เสียประตูทุกนัด รวม 6 ลูก
ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ซิตี้
เรือใบสีฟ้าชนะรวด 3 นัด เก็บ 9 คะแนนเต็ม นำเป็นจ่าฝูง เปิดบ้านชนะบอร์นมัธ 2-1 บุกถล่มคริสตัล พาเลซ 4-1 และล่าสุดเปิดบ้านชนะโคเวนทรี 1-0
เออร์ลิง ฮาแลนด์ ยืนหน้าเป้า มี รายาน แชร์กี, อองตวน เซเมนโย และ อิลิมาน เอ็นดิอาย เป็นชุดตัวรุกด้านหลัง แดนกลางเป็น เอ็นโซ เฟร์นานเดซ กับ เอลเลียต แอนเดอร์สัน แนวรับ รูเบน ดิอาส ยืนคู่ มาร์ค เกฮี โดย จานลุยจิ ดอนนารุมมา เฝ้าประตู
ซิตี้ยิงได้ 7 ประตู เสียเพียง 2 และนัดล่าสุดที่ชนะโคเวนทรีแค่ 1-0 เป็นเกมที่หืดขึ้นคอที่สุดในฤดูกาลนี้
สถิติการพบกัน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
- 17 มกราคม 2569 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
- 14 กันยายน 2568 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- 6 เมษายน 2568 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0-0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
- 15 ธันวาคม 2567 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- 3 มีนาคม 2567 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ยูไนเต็ดชนะ 2 ซิตี้ชนะ 2 เสมอ 1 และยูไนเต็ดไม่แพ้ดาร์บี้ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด มา 2 นัดติดต่อกัน ล่าสุดชนะ 2-0 เมื่อเดือนมกราคม
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- ผู้รักษาประตู: เซนเน ลัมเมนส์
- กองหลัง: ดีโอโก ดาโลต์, แฮร์รี แม็กไกวร์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์
- กองกลาง: ค็อบบี ไมนู, ยูริ ตีเลอมันส์, บรูโน แฟร์นันเดส, ไบรอัน เอ็มเบอโม, มาร์คัส แรชฟอร์ด
- กองหน้า: มาเธอุส คุนญา
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
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- ผู้รักษาประตู: จานลุยจิ ดอนนารุมมา
- กองหลัง: อับดูโคดีร์ คูซานอฟ, รูเบน ดิอาส, มาร์ค เกฮี, ยอสโก กวาร์ดิโอล
- กองกลาง: เอ็นโซ เฟร์นานเดซ, เอลเลียต แอนเดอร์สัน, อองตวน เซเมนโย, รายาน แชร์กี, อิลิมาน เอ็นดิอาย
- กองหน้า: เออร์ลิง ฮาแลนด์
ทายผลบอล
ซิตี้เหนือกว่า แต่ดาร์บี้ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด 2 นัดหลังยูไนเต็ดไม่แพ้ และเกมรุกของยูไนเต็ดยิงได้ 7 ประตูใน 2 นัด คาดว่าจะมีประตูทั้งสองฝั่งโดยจ่าฝูงเก็บชัยไปแบบเฉียดฉิว
ทายผล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
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