ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 อาทิตย์ 13 ก.ย. 02.00 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 18:00 น.
ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล ถ่ายทอดสด Monomax คืนวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 เวลา 02.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านสเตเดียม ออฟ ไลต์ รับมืออาร์เซนอล ในศึกพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 4 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา 20.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 02.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด ซันเดอร์แลนด์

แมวดำเก็บ 4 คะแนนจาก 3 นัด รั้งอันดับ 12 บุกไปแพ้อิปสวิช 1-2 เปิดบ้านชนะฟูลัม 1-0 และล่าสุดบุกเสมอเบรนต์ฟอร์ด 1-1

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Brian Brobbey ยืนหน้าเป้า มี Enzo Le Fée, Nilson Angulo และ Thomas Meunier เติมเกม แดนกลางเป็น Granit Xhaka กับ Noah Sadiki แนวรับ Dan Ballard ยืนคู่ Kevin Danso โดย Robin Roefs เฝ้าประตู

ซันเดอร์แลนด์ยิงได้นัดละ 1 ประตูพอดีทั้ง 3 นัด และเป็นทีมเดียวที่ยันเสมออาร์เซนอลได้ในฤดูกาลที่แล้วที่สนามแห่งนี้

ฟอร์มล่าสุด อาร์เซนอล

ปืนใหญ่ชนะรวด 3 นัด เก็บ 9 คะแนนเต็ม รั้งอันดับ 2 ตามหลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้ แค่ประตูได้เสีย เปิดบ้านถล่มโคเวนทรี 3-0 บุกชนะแอสตัน วิลลา 1-0 และล่าสุดเปิดบ้านชนะเชลซี 2-1

Kai Havertz ยืนหน้าเป้า มี Bukayo Saka, Martin Ødegaard และ Christos Tzolis อยู่ด้านหลัง แดนกลางเป็น Declan Rice กับ Myles Lewis-Skelly แนวรับ Gabriel Magalhães ยืนคู่ Ezri Konsa โดย David Raya เฝ้าประตู

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อาร์เซนอลเสียแค่ 1 ประตูจาก 3 นัด เป็นเกมรับที่ดีที่สุดในลีกร่วมกับฮัลล์ ซิตี้

สถิติการพบกัน ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล

ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด

  • 7 กุมภาพันธ์ 2569 : อาร์เซนอล 3-0 ซันเดอร์แลนด์
  • 9 พฤศจิกายน 2568 : ซันเดอร์แลนด์ 2-2 อาร์เซนอล
  • 17 พฤษภาคม 2560 : อาร์เซนอล 2-0 ซันเดอร์แลนด์
  • 29 ตุลาคม 2559 : ซันเดอร์แลนด์ 1-4 อาร์เซนอล
  • 24 เมษายน 2559 : ซันเดอร์แลนด์ 0-0 อาร์เซนอล

อาร์เซนอลชนะ 3 เสมอ 2 ซันเดอร์แลนด์ยังไม่เคยชนะ แต่ 2 ใน 3 นัดที่เตะที่สเตเดียม ออฟ ไลต์ จบด้วยผลเสมอ

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 3 ของฤดูกาล ก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

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ซันเดอร์แลนด์

  • ผู้รักษาประตู: Robin Roefs
  • กองหลัง: Nordi Mukiele, Dan Ballard, Kevin Danso, Reinildo Mandava
  • กองกลาง: Granit Xhaka, Noah Sadiki, Thomas Meunier, Enzo Le Fée, Nilson Angulo
  • กองหน้า: Brian Brobbey

อาร์เซนอล

  • ผู้รักษาประตู: David Raya
  • กองหลัง: Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori
  • กองกลาง: Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Christos Tzolis
  • กองหน้า: Kai Havertz

ทายผลบอล

ฟอร์มและคุณภาพห่างกันชัด แต่ซันเดอร์แลนด์ที่บ้านตัวเองยิงได้ทุกนัดและเคยยันอาร์เซนอลได้ที่นี่เมื่อปีก่อน เกมนี้น่าจะสูสีกว่าที่ตารางบอก

ทายผล ซันเดอร์แลนด์ 1-2 อาร์เซนอล

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 18:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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