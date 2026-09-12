ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 อาทิตย์ 13 ก.ย. 02.00 น.
ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล ถ่ายทอดสด Monomax คืนวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 เวลา 02.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านสเตเดียม ออฟ ไลต์ รับมืออาร์เซนอล ในศึกพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 4 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา 20.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 02.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด ซันเดอร์แลนด์
แมวดำเก็บ 4 คะแนนจาก 3 นัด รั้งอันดับ 12 บุกไปแพ้อิปสวิช 1-2 เปิดบ้านชนะฟูลัม 1-0 และล่าสุดบุกเสมอเบรนต์ฟอร์ด 1-1
Brian Brobbey ยืนหน้าเป้า มี Enzo Le Fée, Nilson Angulo และ Thomas Meunier เติมเกม แดนกลางเป็น Granit Xhaka กับ Noah Sadiki แนวรับ Dan Ballard ยืนคู่ Kevin Danso โดย Robin Roefs เฝ้าประตู
ซันเดอร์แลนด์ยิงได้นัดละ 1 ประตูพอดีทั้ง 3 นัด และเป็นทีมเดียวที่ยันเสมออาร์เซนอลได้ในฤดูกาลที่แล้วที่สนามแห่งนี้
ฟอร์มล่าสุด อาร์เซนอล
ปืนใหญ่ชนะรวด 3 นัด เก็บ 9 คะแนนเต็ม รั้งอันดับ 2 ตามหลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้ แค่ประตูได้เสีย เปิดบ้านถล่มโคเวนทรี 3-0 บุกชนะแอสตัน วิลลา 1-0 และล่าสุดเปิดบ้านชนะเชลซี 2-1
Kai Havertz ยืนหน้าเป้า มี Bukayo Saka, Martin Ødegaard และ Christos Tzolis อยู่ด้านหลัง แดนกลางเป็น Declan Rice กับ Myles Lewis-Skelly แนวรับ Gabriel Magalhães ยืนคู่ Ezri Konsa โดย David Raya เฝ้าประตู
อาร์เซนอลเสียแค่ 1 ประตูจาก 3 นัด เป็นเกมรับที่ดีที่สุดในลีกร่วมกับฮัลล์ ซิตี้
สถิติการพบกัน ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล
ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด
- 7 กุมภาพันธ์ 2569 : อาร์เซนอล 3-0 ซันเดอร์แลนด์
- 9 พฤศจิกายน 2568 : ซันเดอร์แลนด์ 2-2 อาร์เซนอล
- 17 พฤษภาคม 2560 : อาร์เซนอล 2-0 ซันเดอร์แลนด์
- 29 ตุลาคม 2559 : ซันเดอร์แลนด์ 1-4 อาร์เซนอล
- 24 เมษายน 2559 : ซันเดอร์แลนด์ 0-0 อาร์เซนอล
อาร์เซนอลชนะ 3 เสมอ 2 ซันเดอร์แลนด์ยังไม่เคยชนะ แต่ 2 ใน 3 นัดที่เตะที่สเตเดียม ออฟ ไลต์ จบด้วยผลเสมอ
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 3 ของฤดูกาล ก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน
ซันเดอร์แลนด์
- ผู้รักษาประตู: Robin Roefs
- กองหลัง: Nordi Mukiele, Dan Ballard, Kevin Danso, Reinildo Mandava
- กองกลาง: Granit Xhaka, Noah Sadiki, Thomas Meunier, Enzo Le Fée, Nilson Angulo
- กองหน้า: Brian Brobbey
อาร์เซนอล
- ผู้รักษาประตู: David Raya
- กองหลัง: Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori
- กองกลาง: Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Christos Tzolis
- กองหน้า: Kai Havertz
ทายผลบอล
ฟอร์มและคุณภาพห่างกันชัด แต่ซันเดอร์แลนด์ที่บ้านตัวเองยิงได้ทุกนัดและเคยยันอาร์เซนอลได้ที่นี่เมื่อปีก่อน เกมนี้น่าจะสูสีกว่าที่ตารางบอก
ทายผล ซันเดอร์แลนด์ 1-2 อาร์เซนอล
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