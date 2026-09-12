ดูบอลสด ท็อตแนม พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 23.30 น.
ดูบอลสด ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ พบ เอฟเวอร์ตัน ถ่ายทอดสด Monomax วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ เปิดบ้านท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ สเตเดียม รับมือเอฟเวอร์ตัน ในศึกพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 4 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา 17.30 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด ท็อตแนม
ไก่เดือยทองเริ่มฤดูกาลได้แย่ที่สุดในรอบหลายปี 3 นัดยังไม่ยิงประตูได้เลย เก็บได้แค่ 1 คะแนน รั้งอันดับ 18 บุกไปแพ้เบรนต์ฟอร์ด 0-3 เปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิล 0-2 ก่อนไปเสมอฟอเรสต์ 0-0
Omar Marmoush ยืนหน้าเป้า มี Mathys Tel และ Sávio อยู่ริมเส้น แดนกลางเป็น Sandro Tonali, Rodrigo Bentancur และ Conor Gallagher แนวรับ Micky van de Ven กับ Jan Paul van Hecke ยืนคู่กลาง โดย Antonín Kinsky เฝ้าประตู
ข่าวดีเดียวคือเกมรับเริ่มนิ่งขึ้น จากเสีย 3 ประตู เหลือ 2 และเหลือ 0 ในนัดล่าสุด
ฟอร์มล่าสุด เอฟเวอร์ตัน
ทอฟฟี่สีน้ำเงินยังไม่แพ้ใคร เก็บ 5 คะแนนจาก 3 นัด รั้งอันดับ 8 เปิดบ้านชนะคริสตัล พาเลซ 2-0 บุกเสมอบอร์นมัธ 1-1 และล่าสุดเปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-2
Thierno Barry ยืนหน้าเป้า มี Brennan Johnson, Tyrique George และ Kiernan Dewsbury-Hall เติมเกม แดนกลางเป็น James Garner กับ Harrison Armstrong แนวรับ James Tarkowski ยืนคู่ Jarrad Branthwaite โดย Jordan Pickford เฝ้าประตู
เอฟเวอร์ตันยิงได้ทุกนัด รวม 5 ประตู ตรงข้ามกับสเปอร์สที่ยังไม่ยิงได้เลย
สถิติการพบกัน ท็อตแนม พบ เอฟเวอร์ตัน
ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด
- 24 พฤษภาคม 2569 : ท็อตแนม 1-0 เอฟเวอร์ตัน
- 26 ตุลาคม 2568 : เอฟเวอร์ตัน 0-3 ท็อตแนม
- 19 มกราคม 2568 : เอฟเวอร์ตัน 3-2 ท็อตแนม
- 24 สิงหาคม 2567 : ท็อตแนม 4-0 เอฟเวอร์ตัน
- 3 กุมภาพันธ์ 2567 : เอฟเวอร์ตัน 2-2 ท็อตแนม
ท็อตแนมชนะ 3 เสมอ 1 เอฟเวอร์ตันชนะ 1 และสเปอร์สชนะเอฟเวอร์ตันที่บ้านตัวเอง 2 นัดหลังสุดโดยไม่เสียประตู
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 3 ของฤดูกาล ก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน
ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์
- ผู้รักษาประตู: Antonín Kinsky
- กองหลัง: Pedro Porro, Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Destiny Udogie
- กองกลาง: Rodrigo Bentancur, Sandro Tonali, Conor Gallagher, Sávio, Mathys Tel
- กองหน้า: Omar Marmoush
เอฟเวอร์ตัน
- ผู้รักษาประตู: Jordan Pickford
- กองหลัง: Merlin Röhl, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko
- กองกลาง: James Garner, Harrison Armstrong, Brennan Johnson, Kiernan Dewsbury-Hall, Tyrique George
- กองหน้า: Thierno Barry
ทายผลบอล
สถิติเจอกันเข้าทางสเปอร์ส แต่ฟอร์มปีนี้เข้าทางเอฟเวอร์ตันชัดเจน ทีมที่ยิงไม่ได้ 3 นัดเจอทีมที่ยิงได้ทุกนัด น่าจะได้เห็นประตูแรกของสเปอร์ส แต่ไม่พอเก็บ 3 แต้ม
ทายผล ท็อตแนม 1-1 เอฟเวอร์ตัน
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