ดูบอลสด เชลซี พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 21.00 น.
ดูบอลสด เชลซี พบ ฮัลล์ ซิตี้ ถ่ายทอดสด Monomax วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
เชลซีเปิดบ้านสแตมฟอร์ด บริดจ์ รับมือฮัลล์ ซิตี้ ทีมน้องใหม่ที่รั้งอันดับ 3 ของตาราง ในศึกพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 4 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา 15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด เชลซี
สิงห์บลูส์เก็บ 6 คะแนนจาก 3 นัด รั้งอันดับ 4 บุกชนะฟูลัม 3-2 เปิดบ้านชนะไบรตัน 4-3 ก่อนบุกไปแพ้อาร์เซนอล 1-2 ในนัดล่าสุด
Cole Palmer, João Pedro และ Morgan Rogers เป็นชุดตัวรุกสามคน มี Pedro Neto กับ Reece James เติมเกมริมเส้น แดนกลางเป็น Roméo Lavia กับ Jorrel Hato แนวรับสามคนคือ Maxence Lacroix, Wesley Fofana และ Josh Acheampong โดย Emiliano Martínez เฝ้าประตู
เชลซียิงได้ 8 ประตูมากเป็นอันดับต้นของลีก แต่เสียถึง 7 ประตู ทุกนัดที่ผ่านมามีประตูรวมอย่างน้อย 3 ลูก
ฟอร์มล่าสุด ฮัลล์ ซิตี้
ฮัลล์ ซิตี้ คือทีมที่ยังไม่แพ้ใครและยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียว เก็บ 7 คะแนนจาก 3 นัด รั้งอันดับ 3 เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-0 บุกชนะโคเวนทรี 1-0 และล่าสุดเสมอแอสตัน วิลลา 0-0
Oliver McBurnie ยืนหน้าเป้าคนเดียว มี Mohamed Belloumi และ Elliot Stroud ช่วยเกมรุก แดนกลาง Regan Slater กับ Lucas Gourna-Douath แนวรับใช้ถึง 5 คน นำโดย John Egan และ Semi Ajayi โดย Konstantinos Tzolakis เฝ้าประตู
ฮัลล์ยิงได้แค่ 3 ประตูจาก 3 นัด แต่เกมรับ 5 กองหลังยังไม่มีใครเจาะได้
สถิติการพบกัน เชลซี พบ ฮัลล์ ซิตี้
ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันในพรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่ปี 2560 ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด
- 22 มกราคม 2560 : เชลซี 2-0 ฮัลล์ ซิตี้
- 1 ตุลาคม 2559 : ฮัลล์ ซิตี้ 0-2 เชลซี
- 22 มีนาคม 2558 : ฮัลล์ ซิตี้ 2-3 เชลซี
- 13 ธันวาคม 2557 : เชลซี 2-0 ฮัลล์ ซิตี้
- 11 มกราคม 2557 : ฮัลล์ ซิตี้ 0-2 เชลซี
เชลซีชนะทั้ง 5 นัด ฮัลล์ยิงได้แค่ 2 ประตูจาก 5 เกม และเชลซีเก็บคลีนชีตได้ 4 ครั้ง
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 3 ของฤดูกาล ก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน
เชลซี
- ผู้รักษาประตู: Emiliano Martínez
- กองหลัง: Maxence Lacroix, Wesley Fofana, Josh Acheampong
- กองกลาง: Reece James, Roméo Lavia, Jorrel Hato, Pedro Neto
- กองหน้า: Cole Palmer, Morgan Rogers, João Pedro
ฮัลล์ ซิตี้
- ผู้รักษาประตู: Konstantinos Tzolakis
- กองหลัง: Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Nobel Mendy, Ryan Giles
- กองกลาง: Elliot Stroud, Regan Slater, Lucas Gourna-Douath, Mohamed Belloumi
- กองหน้า: Oliver McBurnie
ทายผลบอล
เกมรุกที่ยิงได้ 8 ประตูใน 3 นัด เจอเกมรับที่ยังไม่เสียประตู ตัวชี้ขาดคือคุณภาพตัวรุกของเชลซีที่เหนือกว่าคู่แข่งทุกทีมที่ฮัลล์เคยเจอมาในฤดูกาลนี้ ยกเว้นแมนฯ ยูไนเต็ดซึ่งฮัลล์ก็เอาชนะได้
ทายผล เชลซี 2-0 ฮัลล์ ซิตี้
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