ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ฟูลัม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 21.00 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 13:00 น.
ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ฟูลัม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ฟูลัม ถ่ายทอดสด Monomax วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ลิเวอร์พูลเปิดบ้านแอนฟิลด์ รับมือฟูลัม ในศึกพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 4 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา 15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด ลิเวอร์พูล

หงส์แดงยังไม่แพ้ใครแต่ก็เพิ่งชนะได้นัดเดียว เก็บ 5 คะแนนจาก 3 นัด รั้งอันดับ 6 เปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปเสมอนิวคาสเซิล 2-2 กลับมาเสมอฟอเรสต์คาบ้าน 2-2 ก่อนบุกชนะอิปสวิช 2-0 ซึ่งเป็นคลีนชีตแรกของฤดูกาล

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Alexander Isak ยืนเป้าตัวเดียว มี Florian Wirtz กับ Dominik Szoboszlai เติมเกมด้านหลัง และ Cody Gakpo ริมเส้น แดนกลางเป็น Alexis Mac Allister กับ Víctor Muñoz แนวรับ Virgil van Dijk ยืนคู่กับ Jérémy Jacquet

ปัญหาของลิเวอร์พูลอยู่ที่เกมรับ เสีย 4 ประตูจาก 2 นัดแรก ก่อนจะปิดประตูได้ที่อิปสวิช

ฟอร์มล่าสุด ฟูลัม

ฟูลัมแพ้รวด 3 นัด ยังไม่มีคะแนน รั้งอันดับ 19 แพ้เชลซี 2-3 คาบ้าน แพ้ซันเดอร์แลนด์ 0-1 และล่าสุดเปิดบ้านแพ้คริสตัล พาเลซ 2-3

Gonzalo García ยืนหน้าเป้า มี Alex Iwobi, Josh King และ Oscar Bobb เป็นชุดตัวรุก แดนกลางเป็น Shea Charles กับ César Palacios แนวรับมี Joachim Andersen และ Calvin Bassey โดย Bernd Leno เฝ้าประตู

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ฟูลัมยิงได้ 4 ประตูจาก 3 นัดซึ่งไม่น้อย แต่เสียถึง 7 ประตู แพ้ทั้งสองนัดที่บ้านด้วยสกอร์ 2-3 เหมือนกัน

สถิติการพบกัน ลิเวอร์พูล พบ ฟูลัม

ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด

  • 11 เมษายน 2569 : ลิเวอร์พูล 2-0 ฟูลัม
  • 4 มกราคม 2569 : ฟูลัม 2-2 ลิเวอร์พูล
  • 6 เมษายน 2568 : ฟูลัม 3-2 ลิเวอร์พูล
  • 14 ธันวาคม 2567 : ลิเวอร์พูล 2-2 ฟูลัม
  • 21 เมษายน 2567 : ฟูลัม 1-3 ลิเวอร์พูล

ลิเวอร์พูลชนะ 2 เสมอ 2 ฟูลัมชนะ 1 ทั้ง 5 นัดมีประตูรวมไม่ต่ำกว่า 2 ลูกทุกนัด และ 3 ใน 5 นัดจบที่ 4 ประตูขึ้นไป

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 3 ของฤดูกาล ก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

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ลิเวอร์พูล

  • ผู้รักษาประตู: Alisson Becker
  • กองหลัง: Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Jérémy Jacquet, Ronald Araujo
  • กองกลาง: Víctor Muñoz, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo
  • กองหน้า: Alexander Isak

ฟูลัม

  • ผู้รักษาประตู: Bernd Leno
  • กองหลัง: Calvin Bassey, Joachim Andersen, Timothy Castagne, Antonee Robinson
  • กองกลาง: Shea Charles, César Palacios, Alex Iwobi, Josh King, Oscar Bobb
  • กองหน้า: Gonzalo García

ทายผลบอล

ลิเวอร์พูลยังหาชัยชนะที่แอนฟิลด์ไม่เจอในฤดูกาลนี้ แต่เจอทีมที่แพ้รวดและเสียประตูทุกนัด ฟูลัมยิงได้เสมอเมื่อเจอกัน จึงน่าจะมีประตูทั้งสองฝั่ง

ทายผล ลิเวอร์พูล 3-1 ฟูลัม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 13:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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