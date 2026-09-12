ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ฟูลัม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 21.00 น.
ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ฟูลัม ถ่ายทอดสด Monomax วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ลิเวอร์พูลเปิดบ้านแอนฟิลด์ รับมือฟูลัม ในศึกพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 4 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา 15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด ลิเวอร์พูล
หงส์แดงยังไม่แพ้ใครแต่ก็เพิ่งชนะได้นัดเดียว เก็บ 5 คะแนนจาก 3 นัด รั้งอันดับ 6 เปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปเสมอนิวคาสเซิล 2-2 กลับมาเสมอฟอเรสต์คาบ้าน 2-2 ก่อนบุกชนะอิปสวิช 2-0 ซึ่งเป็นคลีนชีตแรกของฤดูกาล
Alexander Isak ยืนเป้าตัวเดียว มี Florian Wirtz กับ Dominik Szoboszlai เติมเกมด้านหลัง และ Cody Gakpo ริมเส้น แดนกลางเป็น Alexis Mac Allister กับ Víctor Muñoz แนวรับ Virgil van Dijk ยืนคู่กับ Jérémy Jacquet
ปัญหาของลิเวอร์พูลอยู่ที่เกมรับ เสีย 4 ประตูจาก 2 นัดแรก ก่อนจะปิดประตูได้ที่อิปสวิช
ฟอร์มล่าสุด ฟูลัม
ฟูลัมแพ้รวด 3 นัด ยังไม่มีคะแนน รั้งอันดับ 19 แพ้เชลซี 2-3 คาบ้าน แพ้ซันเดอร์แลนด์ 0-1 และล่าสุดเปิดบ้านแพ้คริสตัล พาเลซ 2-3
Gonzalo García ยืนหน้าเป้า มี Alex Iwobi, Josh King และ Oscar Bobb เป็นชุดตัวรุก แดนกลางเป็น Shea Charles กับ César Palacios แนวรับมี Joachim Andersen และ Calvin Bassey โดย Bernd Leno เฝ้าประตู
ฟูลัมยิงได้ 4 ประตูจาก 3 นัดซึ่งไม่น้อย แต่เสียถึง 7 ประตู แพ้ทั้งสองนัดที่บ้านด้วยสกอร์ 2-3 เหมือนกัน
สถิติการพบกัน ลิเวอร์พูล พบ ฟูลัม
ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด
- 11 เมษายน 2569 : ลิเวอร์พูล 2-0 ฟูลัม
- 4 มกราคม 2569 : ฟูลัม 2-2 ลิเวอร์พูล
- 6 เมษายน 2568 : ฟูลัม 3-2 ลิเวอร์พูล
- 14 ธันวาคม 2567 : ลิเวอร์พูล 2-2 ฟูลัม
- 21 เมษายน 2567 : ฟูลัม 1-3 ลิเวอร์พูล
ลิเวอร์พูลชนะ 2 เสมอ 2 ฟูลัมชนะ 1 ทั้ง 5 นัดมีประตูรวมไม่ต่ำกว่า 2 ลูกทุกนัด และ 3 ใน 5 นัดจบที่ 4 ประตูขึ้นไป
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 3 ของฤดูกาล ก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน
ลิเวอร์พูล
- ผู้รักษาประตู: Alisson Becker
- กองหลัง: Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Jérémy Jacquet, Ronald Araujo
- กองกลาง: Víctor Muñoz, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo
- กองหน้า: Alexander Isak
ฟูลัม
- ผู้รักษาประตู: Bernd Leno
- กองหลัง: Calvin Bassey, Joachim Andersen, Timothy Castagne, Antonee Robinson
- กองกลาง: Shea Charles, César Palacios, Alex Iwobi, Josh King, Oscar Bobb
- กองหน้า: Gonzalo García
ทายผลบอล
ลิเวอร์พูลยังหาชัยชนะที่แอนฟิลด์ไม่เจอในฤดูกาลนี้ แต่เจอทีมที่แพ้รวดและเสียประตูทุกนัด ฟูลัมยิงได้เสมอเมื่อเจอกัน จึงน่าจะมีประตูทั้งสองฝั่ง
ทายผล ลิเวอร์พูล 3-1 ฟูลัม
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