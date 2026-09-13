ตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 14 ก.ย. 69 ฟุตบอลหญิงไทยดวลญี่ปุ่น ช่องถ่ายทอดสด
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569 ฟุตบอลหญิง บาสเกตบอลชาย ถ่ายทอดสด PPTV HD 36 และ AIS PLAY
เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 14 กันยายน 2569 มีการแข่งขัน 8 คู่ ก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นวันที่ 19 กันยายน
ทีมชาติไทยมีโปรแกรมเพียงรายการเดียวในวันนี้ คือฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม E ทีมชาติไทยพบญี่ปุ่น เจ้าภาพ ที่ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา
ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY โดย AIS PLAY เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ในประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และ IPTV อย่างเป็นทางการ
นี่เป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิงนัดแรกของ ชบาแก้ว ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ก่อนพบไชนีสไทเปวันที่ 17 กันยายน และเวียดนามวันที่ 21 กันยายน
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 14 กันยายน 2569 เวลาประเทศไทย
|เวลา
|กีฬา
|คู่แข่งขัน
|08.00 น.
|บาสเกตบอลชาย กลุ่ม C
|บาห์เรน พบ คาซัคสถาน
|11.00 น.
|บาสเกตบอลชาย กลุ่ม C
|จีน พบ ฟิลิปปินส์
|12.00 น.
|ฟุตบอลหญิง กลุ่ม G
|ฟิลิปปินส์ พบ อุซเบกิสถาน
|14.00 น.
|ฟุตบอลหญิง กลุ่ม E
|ไชนีสไทเป พบ เวียดนาม
|14.00 น.
|ฟุตบอลหญิง กลุ่ม F
|เกาหลีเหนือ พบ บังกลาเทศ
|17.00 น.
|ฟุตบอลหญิง กลุ่ม G
|จีน พบ ฮ่องกง
|17.30 น.
|ฟุตบอลหญิง กลุ่ม E
|ญี่ปุ่น พบ ไทย
|17.30 น.
|ฟุตบอลหญิง กลุ่ม F
|เกาหลีใต้ พบ เมียนมา
หลังเกมวันที่ 14 กันยายน แฟนกีฬาไทยจะได้ติดตามฟุตบอลชายทีมชาติไทยต่อในวันที่ 16 กันยายน นัดแรกพบคีร์กีซสถาน เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Aichi-Nagoya 2026 – โปรแกรมฟุตบอลเอเชียนเกมส์ 2026
- Aichi-Nagoya 2026 – โปรแกรมบาสเกตบอล 5×5
- สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย – โปรแกรมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย