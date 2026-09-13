ตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 14 ก.ย. 69 ฟุตบอลหญิงไทยดวลญี่ปุ่น ช่องถ่ายทอดสด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 06:01 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 14 ก.ย. 69 ฟุตบอลหญิงไทยดวลญี่ปุ่น 17.30 น. เช็กช่องถ่ายทอดสด

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569 ฟุตบอลหญิง บาสเกตบอลชาย ถ่ายทอดสด PPTV HD 36 และ AIS PLAY

เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 14 กันยายน 2569 มีการแข่งขัน 8 คู่ ก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นวันที่ 19 กันยายน

ทีมชาติไทยมีโปรแกรมเพียงรายการเดียวในวันนี้ คือฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม E ทีมชาติไทยพบญี่ปุ่น เจ้าภาพ ที่ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา

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ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY โดย AIS PLAY เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ในประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และ IPTV อย่างเป็นทางการ

นี่เป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิงนัดแรกของ ชบาแก้ว ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ก่อนพบไชนีสไทเปวันที่ 17 กันยายน และเวียดนามวันที่ 21 กันยายน

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 14 กันยายน 2569 เวลาประเทศไทย

เวลา กีฬา คู่แข่งขัน
08.00 น. บาสเกตบอลชาย กลุ่ม C บาห์เรน พบ คาซัคสถาน
11.00 น. บาสเกตบอลชาย กลุ่ม C จีน พบ ฟิลิปปินส์
12.00 น. ฟุตบอลหญิง กลุ่ม G ฟิลิปปินส์ พบ อุซเบกิสถาน
14.00 น. ฟุตบอลหญิง กลุ่ม E ไชนีสไทเป พบ เวียดนาม
14.00 น. ฟุตบอลหญิง กลุ่ม F เกาหลีเหนือ พบ บังกลาเทศ
17.00 น. ฟุตบอลหญิง กลุ่ม G จีน พบ ฮ่องกง
17.30 น. ฟุตบอลหญิง กลุ่ม E ญี่ปุ่น พบ ไทย
17.30 น. ฟุตบอลหญิง กลุ่ม F เกาหลีใต้ พบ เมียนมา

หลังเกมวันที่ 14 กันยายน แฟนกีฬาไทยจะได้ติดตามฟุตบอลชายทีมชาติไทยต่อในวันที่ 16 กันยายน นัดแรกพบคีร์กีซสถาน เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 06:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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