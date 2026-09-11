สดุดีนางฟ้าตัวน้อย “น้องซันนา” วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 15:24 น.
สดุดีนางฟ้าตัวน้อย "น้องซันนา" วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต

สดุดีนางฟ้าตัวน้อย “น้องซันนา” วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ไตทั้ง 2 ข้าง ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต สร้างโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตต่อไป

นับเป็นเรื่องราวที่น่ายกย่องและซาบซึ้งอย่างยิ่ง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่เรื่องราวของ “น้องซันนา” เด็กหญิงวัย 4 ขวบ หลังผู้ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต ก่อนครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้กับผู้ป่วยรายอื่น

““หนูอยากเป็นหมอ” ความฝันของ “น้องซันนา” เด็กผู้หญิงน้อยวัย 4 ขวบ แม้ไม่มีโอกาสได้เป็นฮีโร่ในชุดกาวน์ แต่ได้เป็นนางฟ้าผู้ให้ชีวิต สดุดีผู้บริจาคอวัยวะรายที่ 53 แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

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แม้ชีวิตของเด็กน้อยจะสั้นนัก แต่ “การให้” ในครั้งนี้กลับมีความหมายยาวไกล เพราะอวัยวะที่เธอมอบให้สามารถกลายเป็น“โอกาส”ของชีวิตใหม่สำหรับผู้อื่น

น้องซันนา เด็กหญิงวัย 4 ขวบ ผู้บริจาคอวัยวะรายที่ 53 ของโรงพยาบาล
FB/ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (official)

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการรับบริจาคอวัยวะจากผู้ประสบอุบัติเหตุและได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะสมองตาย

ท่ามกลางความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัว การตัดสินใจบริจาคอวัยวะได้เปลี่ยนความโศกเศร้าให้กลายเป็นความหวัง เมื่อไตทั้ง 2 ข้างของเด็กน้อยได้รับการส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่อยู่ในรายชื่อรอรับการปลูกถ่าย ทำให้อีก 2 ชีวิตมีโอกาสได้รับการรักษาและกลับมาใช้ชีวิตต่อไป

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมสดุดีและขอบคุณครอบครัวของผู้บริจาคอวัยวะรายนี้ สำหรับน้ำใจอันยิ่งใหญ่และการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ได้เปลี่ยนช่วงเวลาแห่งการสูญเสีย ให้กลายเป็นการส่งต่อความหวังแก่เพื่อนมนุษย์ จากการจากลา…สู่การต่อชีวิต จากไตดวงน้อย…สู่ความหวังของ 2 ชีวิต

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FB/ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (official)

ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของผู้บริจาค พร้อมขออนุโมทนาบุญแด่ผู้บริจาคอวัยวะรายที่ 53 แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ได้สร้าง “ทานบารมี” อันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต

ขออำนวยพรให้ดวงวิญญาณของผู้บริจาคไปสู่สุคติสัมปรายภพ และขอให้บุญกุศลแห่งการให้ในครั้งนี้ นำพาความสุข ความเข้มแข็ง และกำลังใจมาสู่ครอบครัวของผู้บริจาคตลอดไป

“พินัยกรรมแห่งการให้” ในทางการแพทย์ การบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยภาวะสมองตาย เปรียบเสมือน “พินัยกรรมแห่งการให้” ที่ผู้บริจาคได้มอบไว้ให้แก่โลก

FB/ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (official)

แม้ผู้เสียชีวิตจะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ล่วงหน้า แต่กระบวนการบริจาคยังต้องได้รับความยินยอมจากครอบครัวหรือญาติผู้เสียชีวิต ดังนั้น การตัดสินใจของครอบครัวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสานต่อเจตนารมณ์แห่งการให้ และเปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ต่อเพื่อนมนุษย์

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ขอขอบคุณหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม ที่ได้ร่วมดูแลและดำเนินกระบวนการรับบริจาคอวัยวะในครั้งนี้อย่างสมเกียรติ ละเอียดอ่อน และเปี่ยมด้วยมนุษยธรรม”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 15:24 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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