ส่องแฟชั่น “สมีโชติ” ขณะกองปราบคุมตัว แต่ละชิ้นราคาไม่ธรรมดา
ส่องราคาชุด “สมีโชติ” ขณะตำรวจกองปราบคุมตัวสอบปากคำเพิ่มเติม หลังยึดของกลางกว่า 100 ล้าน พร้อมทองคำแท่ง-โฉนดที่ดิน
เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (10 กันยายน 2569) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามคุมตัว “สีกาเอ๋” สีกาคนสนิทของ สมีโชติ ลงจากรถมายังอาคารกองปราบปราม เธอมีสีหน้าเรียบเฉย และเกิดอาการก้าวสะดุดขณะเดิน
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเหตุการณ์ความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาส และถามว่ารู้สึกผิดหรือไม่ แต่เจ้าตัวปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใด ๆ โดยสังเกตเห็นว่ายังคงสวมสร้อยพระเหรียญเหนือดวงเนื้อเงินกรอบทองอยู่ที่คอ
ต่อมาเวลาประมาณ 23:11 น. ตำรวจได้คุมตัว “สมีโชติ” อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.อยุธยา ซึ่งสวมชุดขาว ใส่หมวกสีครีม และรองเท้าสีน้ำตาล เดินทางมาถึงกองปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม
ในส่วนของการตรวจยึดของกลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้รถยนต์ถึง 4 คันในการขนย้ายทรัพย์สินจากวัด พบเงินสดซุกซ่อนอยู่ภายในกุฏิสมีโชติประมาณ 100 กว่าล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่นำเครื่องนับเงินมาใช้ถึง 4 เครื่อง และนับเงินจนเครื่องพังไปถึง 2 เครื่องเนื่องจากทำงานหนัก รวมทั้งมีการจัดเก็บเงินสดเป็นมัด มัดละ 1 ล้านบาท เฉพาะตู้หนึ่งที่ปรากฏในภาพมีเงินสดเรียงอยู่ถึง 22 ล้านบาท
นอกจากเงินสดแล้วยังมีทองคำแท่ง พระพุทธรูปทองคำ เอกสารสำคัญ และกล่องบรรจุของกลางจำนวนมาก
หลังจากภาพของทั้งสองถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าถึงเครื่องแต่งกายของสมีโชติ เพจ iremixbeer เผยว่า อดีตเจ้าอาวาสสวมหมวกสีน้ำตาลยี่ห้อ Ralph Lauren ราคา 3,500 บาท ส่วนชุดปฏิบัติธรรม ราคาประมาณ 300 บาท สำหรับรองเท้าสีน้ำตาลนั้นชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าเป็นรองเท้ายี่ห้อใด บางส่วนมองว่าอาจจะเป็นรองเท้ายี่ห้อ HERMES ที่มีราคาสูงถึง 30,000 บาท
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