ศาลอังกฤษตัดสินให้มีความผิด ครูพละสาว มีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนชาย-หญิง ส่อคุกยาว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 14:46 น.

ศาลอังกฤษตัดสินให้มีความผิด ครูพละสาว มีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนชาย-หญิง 2 คน และใช้ข้อความทางเพศกับนักเรียนหญิงอีกคน ส่อติดคุกยาว

เมื่อวันที่ 11 กันยายน สำนักข่าว Express รายงานว่าศาลในเซาแทมป์ตัน ประเทศอังกฤษ ได้พิพากษา บรอนเวน เจมส์ ครูพละหญิงวัย 30 ปี มีความผิดภายหลังจากที่เธอใช้ตำแหน่งของเธอในการล่อลวงมีเพศสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนชายอายุ 16 ปี, เด็กนักเรียนหญิง วัย 14 และใช้ข้อความล่อแหลมทางเพศกับนักเรียนหญิงวัย 13 ปี

โดยเด็กนักเรียนชายระบุว่าเขาถูกล่อลวงโดยครู ซึ่งเขายอมรับว่าตอนแรกเขารู้สึกดี แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั่นผิด พร้อมระบุด้วยว่าครูคนดังกล่าวยื่นบุหรี่ไฟฟ้าให้เขาสูบ พร้อมครูมักจะบังคับให้เขาเรียกว่ามิสเป็นประจำ

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ทางอัยการระบุว่า เธอไม่เพียงแต่ประพฤติตนอย่างไม่เป็นมืออาชีพและทำตัวสนิทสนมเกินขอบเขตที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังละเลยขอบเขตความสัมพันธ์โดยสิ้นเชิง โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนคนหนึ่งซึ่งยังเป็นเยาวชน

ซึงหลังจากทีเธอเหตุกับเด็กนักเรียนชาย เธอก็ย้ายไปอีกโรงเรียนและคราวนี้มีสัมพันธ์กับนักเรียนหญิงวัย 14 ปี ก่อนจะถูกจับกุมในที่สุด ซึ่งแม้ว่าเธอจะได้รับประกันตัวชั่วคราวเธอก็ยังก่อเหตุซ้ำ

เบื้องต้นศาลพิพากษาให้เธอมีความผิดสามกระทงในคดีล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กนักเรียนชายวัย 16 ปี พร้อมกันนี้เธอยังยอมรับผิดข้อหาอื่นๆเกี่ยวกับนักเรียนหญิงวัย 14 และ 13 ปี โดยหลังจากนี้เธอจะเดินทางขึ้นศาลเพื่อฟังผลพิจารณาโทษต่อไป แต่คาดว่าจะถูกจำคุกหลายปี

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 14:46 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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