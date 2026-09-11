แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอก หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 15:10 น.
แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอก หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ

แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอกวัดพุทไธศวรรย์ หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ ช็อกเคยโดนทักจะเป็นไข่ดัน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่เคยได้เข้าไปกราบไหว้ สมีโชติ หรือ หลวงพ่ออติโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา สำหรับ แจ็ค แฟนฉัน โดยในรายการ โหนกระแส วันนี้ (11 ก.ย. 69) ได้มีการเปิดภาพของแจ็คที่ครั้งหนึ่งเคยได้เจิมหน้าผากลงนะกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ก่อนจะเกิดประเด็นฉาวนัวสีกา-ยักยอกเงินวัด

หนุ่ม กรรชัย ได้ติดต่อโฟนอิน แจ็ค แฟนฉัน เพื่อสอบถามที่มาที่ไปของรูปภาพดังกล่าว โดยแจ็คเผยว่า “ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดอยุธยาเลยได้เข้าไปที่วัดพุทไธศวรรย์เหมือนคนอื่นทั่ว ๆ ไป เพราะที่วัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอยู่หลายองค์ ส่วนรูปที่เห็นว่าไปลงนะกับท่านอดีตเจ้าอาวาส คือ ไปไหว้พระแล้วก็ไปเจอท่าน ท่านก็เขียนยันต์ลงนะให้ที่หน้าผาก

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แต่สิ่งที่ตกใจมากในตอนนั้นเลย คือ เขาดูดวงให้บอกว่า ‘ไอ้อ้วนนี่ระวังเป็นไข่ดันนะ’ ตนก็เลยตกใจมาก เครียดมาก ถึงขั้นต้องโทรปรึกษาหมอ แต่พอเห็นข่าวเมื่อวานก็เซ็งเหมือนกัน จริง ๆ ก็ไปถ่ายรายการและนำเสนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ของวัดตามขั้นตอนทั่วไปของการถ่ายทำรายการ พอหลังจากเห็นข่าวแล้วรู้ว่าเป็นวัดและพระที่เคยทักว่าจะเป็นไข่ดันก็เลยตกใจมาก”

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 15:10 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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