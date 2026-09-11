อึ้งประวัติ สีกาเอ๋ เคยล้มละลาย ไม่ทำมาหากินอยู่ ๆ รวยอู้ฟู่ มีบ้าน-เงินสด
กองปราบเผยไทม์ไลน์ “สีกาเอ๋” เคยเป็นบุคคลล้มละลาย สงสัยไม่ได้ทำมาหากินแต่จู่ ๆ รวยอู้ฟู่ มีบ้าน-เงินสด ใน 3 ปี
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงผลการจับกุม “อดีตหลวงพ่อโชติ” เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.อยุธยา พร้อม “สีกาเอ๋” หลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดกว่า 100 ล้านบาท
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ประธานการแถลงข่าวเผยความคืบหน้าว่า ตำรวจกองปราบตรวจสอบ 2 ประเด็น ได้แก่ ความผิดทางวินัย และการยักยอกเงินวัดโดยนำเข้าบัญชีส่วนตัว แต่ออกใบอนุโมทนาในนามวัด เจ้าหน้าที่สืบเส้นเงินพบว่า มีการออกใบอนุโมทนาให้ผู้เช่าพระจำนวน 2.8 ล้าน และออกใบอนุโมทนาเงินบริจาคปรับปรุงวัด 89 ล้าน แต่เมื่อตรวจสอบการรับเงินของวัดแล้วไม่พบยอดดังกล่าวจึงมีการออกหมายจับ
ขณะเดียวกัน ว่าที่ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. เผยไทม์ไลน์ของสีกาคนสนิท พบว่าอุปัฏฐาก (ผู้ดูแลความเป็นอยู่ของพระภิกษุด้านปัจจัยสี่) ตั้งแต่ปี 2550 ส่วนจะมีการประพฤติผิดศีลหรือไม่ ตนไม่สามารถตอบได้และไม่ขอก้าวล่วง แต่จับสังเกตว่าจู่ ๆ เธอก็รวยขึ้นมา ถ้าทำงานไม่ว่า แต่ตรวจสอบพบเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี 2552 จากนั้นปี 2565 ได้ปลดล้มละลาย ซึ่งในระยะเวลา 3 ปี มีทรัพย์สินมากมาย ได้แก่ บ้าน 2 หลัง มูลค่า 4 ล้านบาท รวมทั้งเงินสดและสิ่งของมีค่าอื่น ๆ
จากนั้น ว่าที่ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ อธิบายต่อว่า “ตอบได้ชัดเจนว่าไม่ทำมาหากิน เงินทองมาจากไป การให้ความดูแลความสะดวกสบาย ทรัพย์สินจากญาติโยมก็ไหลไปสู่หญิงอันเป็นที่รัก”
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสองผู้ต้องหามาสอบสวน สมีโชติ เผยว่า ตนและฝ่ายหญิงเริ่มความสัมพันธ์กันมาประมาณ 2 ปีแล้ว
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