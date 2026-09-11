เปิดอาชีพเก่า สมีโชติ ก่อนบวชพระ-ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดัง อยุธยา
เปิดอาชีพเก่า สมีโชติ ก่อนบวชพระ-ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.อยุธยา ที่มาของชื่อเสียงเรื่อง ‘ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูดวง’
เรื่องราวการจับกุม อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศววรรย์ “สมีโชติ” ยังคงได้รับความสนใจจากชาวพุทธทั่วประเทศ ล่าสุดในรายการ โหนกระแส (11 ก.ย. 69) ได้มีการนำเสนอประเด็นร้อนนี้ต่อเนื่องเป็น EP.2 โดยได้เชิญ พ.ต.ท. สมเดช สารบรรณ และ พ.ต.ท. กฤษฎา พลายละหาร รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม (รอง ผกก.1 บก.ป.) มาร่วมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีด้วย
ช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย ยิงคำถามเกี่ยวกับประวัติของ สมีโชติ ก่อนจะมาบวช รวมถึงเรื่องส่วนตัวว่าเคยมีภรรยามาก่อนหรือไม่ ก่อนจะมาเจอกับสีกาเอ๋ ทางท่านรองฯ เปิดเผยข้อมูลว่า
“เดิมทีสมีโชติเป็นคนธรรมะธรรมโมอยู่แล้ว มีการทำบุญตามวัดต่าง ๆ และได้เข้ามาเป็นเด็กวัดอยู่ประมาณ 1 เดือน ก่อนจะบวชเป็นพระที่วัดพุทไธศวรรย์ และก่อนที่จะบวชก็เคยมีภรรยาคบหากันมาก่อนประมาณช่วงอายุ 35-36 ปี คบกันประมาณ 2 ปี แล้วก็ขอภรรยามาบวชและมาจำวัดที่วัดพุทไธศวรรย์”
จากนั้น หนุ่ม กรรชัย ยิงคำถามกลับว่า “เห็นข่าวว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องการดูดวง” ทางท่านรองฯ ก็ได้ตอบว่า “เขาเป็นร่างทรงมาก่อน จากข้อมูลที่สืบสวนมา ห้องพักเก่าเขาก็ไม่ได้เป็นบ้าน แต่เป็นลักษณะคอนโดก็ใช้เป็นสถานที่ร่างทรง และมีความสนิทสนมกับร่างทรงคนอื่น ๆ ด้วย ก่อนจะบวชเป็นพระ และได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส