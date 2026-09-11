บอย ภิษณุ ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เสี่ยงสโตรก เตรียมจี้ไฟฟ้ารักษา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 19:20 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 19:20 น.
บอย ภิษณุ ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เสี่ยงสโตรก เตรียมจี้ไฟฟ้ารักษา
ภาพจาก : IG/boy_pisanu

บอย ภิษณุ เผยป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วมานาน 6-7 ปี หลังเคยหัวใจเต้นพุ่ง เหงื่อออก และพูดติดขัด ปัจจุบันกินยาควบคุมอาการ ก่อนเตรียมรักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจ

บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล เปิดเผยว่ากำลังรักษาภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว หรือ Atrial Fibrillation (AF) หลังมีอาการผิดปกติมานานประมาณ 6-7 ปี และเตรียมเข้ารับการรักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจในขั้นตอนต่อไป

อาการเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงที่บอยเข้าร่วมรายการ The Mask Singer จู่ ๆ อัตราการเต้นของหัวใจพุ่งขึ้นประมาณ 120 ครั้งต่อนาที มีเหงื่อออกมากและพูดติดขัด

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รุ่นพี่ที่เคยมีอาการคล้ายกันแนะนำให้รีบไปตรวจหัวใจ จึงพบว่ามีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว และรักษาด้วยยามาต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้น

ล่าสุด บอยระบุว่าแพทย์ยังให้กินยาเพื่อควบคุมอาการ ก่อนเตรียมเข้ารับการรักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าที่หัวใจ เจ้าตัวยอมรับว่ากังวลหลังทราบถึงความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการรักษา

ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วเกิดจากระบบไฟฟ้าในหัวใจห้องบนทำงานผิดปกติ ทำให้หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอและบีบตัวได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

เลือดจึงอาจค้างและเกิดลิ่มเลือดภายในหัวใจ หากลิ่มเลือดหลุดไปอุดหลอดเลือดสมอง สามารถทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรก ซึ่งอาจนำไปสู่อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือความพิการได้

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ส่วนการจี้หัวใจผ่านสายสวน หรือ catheter ablation เป็นหนึ่งในวิธีรักษา AF โดยแพทย์จะเข้าไปจัดการบริเวณที่ก่อให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ เพื่อลดอาการและโอกาสกลับมาเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะซ้ำ

อย่างไรก็ตาม ผลการรักษาแตกต่างกันในแต่ละคน และยังมีโอกาสเกิด AF ซ้ำหลังจี้หัวใจ ผู้ป่วยจึงต้องติดตามอาการกับแพทย์ รวมถึงประเมินความเสี่ยงสโตรกและการใช้ยาต่อเนื่องตามความเหมาะสม

บอยบอกด้วยว่า ตอนนี้พยายามพักผ่อนและดูแลตัวเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อยังมีลูกสาวตัวเล็กและอยากอยู่ดูพัฒนาการของลูกไปอีกนาน

บอย ภิษณุ ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว
ภาพจาก : IG/boy_pisanu
ภาพจาก : IG/boy_pisanu
นักร้อง บอย ภิษณุ ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว
ภาพจาก : IG/boy_pisanu
บอย ภิษณุ ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เตรียมรักษา
ภาพจาก : IG/boy_pisanu
บอย ภิษณุ ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เผยเรื่องสุขภาพ
ภาพจาก : IG/boy_pisanu

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แหล่งข่าวอ้างอิง

ภาพจาก : IG/boy_pisanu

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 19:20 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 19:20 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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