บอย ภิษณุ ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เสี่ยงสโตรก เตรียมจี้ไฟฟ้ารักษา
บอย ภิษณุ เผยป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วมานาน 6-7 ปี หลังเคยหัวใจเต้นพุ่ง เหงื่อออก และพูดติดขัด ปัจจุบันกินยาควบคุมอาการ ก่อนเตรียมรักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจ
บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล เปิดเผยว่ากำลังรักษาภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว หรือ Atrial Fibrillation (AF) หลังมีอาการผิดปกติมานานประมาณ 6-7 ปี และเตรียมเข้ารับการรักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจในขั้นตอนต่อไป
อาการเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงที่บอยเข้าร่วมรายการ The Mask Singer จู่ ๆ อัตราการเต้นของหัวใจพุ่งขึ้นประมาณ 120 ครั้งต่อนาที มีเหงื่อออกมากและพูดติดขัด
รุ่นพี่ที่เคยมีอาการคล้ายกันแนะนำให้รีบไปตรวจหัวใจ จึงพบว่ามีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว และรักษาด้วยยามาต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้น
ล่าสุด บอยระบุว่าแพทย์ยังให้กินยาเพื่อควบคุมอาการ ก่อนเตรียมเข้ารับการรักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าที่หัวใจ เจ้าตัวยอมรับว่ากังวลหลังทราบถึงความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการรักษา
ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วเกิดจากระบบไฟฟ้าในหัวใจห้องบนทำงานผิดปกติ ทำให้หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอและบีบตัวได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
เลือดจึงอาจค้างและเกิดลิ่มเลือดภายในหัวใจ หากลิ่มเลือดหลุดไปอุดหลอดเลือดสมอง สามารถทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรก ซึ่งอาจนำไปสู่อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือความพิการได้
ส่วนการจี้หัวใจผ่านสายสวน หรือ catheter ablation เป็นหนึ่งในวิธีรักษา AF โดยแพทย์จะเข้าไปจัดการบริเวณที่ก่อให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ เพื่อลดอาการและโอกาสกลับมาเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะซ้ำ
อย่างไรก็ตาม ผลการรักษาแตกต่างกันในแต่ละคน และยังมีโอกาสเกิด AF ซ้ำหลังจี้หัวใจ ผู้ป่วยจึงต้องติดตามอาการกับแพทย์ รวมถึงประเมินความเสี่ยงสโตรกและการใช้ยาต่อเนื่องตามความเหมาะสม
บอยบอกด้วยว่า ตอนนี้พยายามพักผ่อนและดูแลตัวเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อยังมีลูกสาวตัวเล็กและอยากอยู่ดูพัฒนาการของลูกไปอีกนาน
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- ไทยรัฐ บอย ภิษณุ เผยเผชิญภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว
- Teenee บอย ภิษณุ เตรียมจี้ไฟฟ้าที่หัวใจ หลังตรวจพบโรค
- 2025 Thai Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation
- โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วและการรักษาด้วยการจี้หัวใจ
ภาพจาก : IG/boy_pisanu