ภรรยา เจ้าของ Samui Exotic Park เข้ายื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศชายฝรั่งเศส

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 13:42 น.

ภรรยา เจ้าของ Samui Exotic Park เข้ายื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศชายฝรั่งเศส ยืนยันสิ่งที่สามีทำไปเพื่อปกป้องภรรยา ทุกวันนี้ยังโดนขู่ฆ่า

จากกรณีที่ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเซ็นขับไล่ชาวฝรั่งเศส นายเควิน ดิมิโน MR.KEVIN DIMINO) ผู้ร่วมบริหารและเจ้าของสวนสัตว์ Samui Exotic Park ที่มีปัญหากับชาวอิสราเอลที่โดนเซ็นเนรเทศไปแล้วตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดกลุ่ม “ไทยไม่ทน” นำโดย เต้ อาชีวะ หรือ นายอัครวุธ ไกรศรีสมบัติ ได้นำภรรยาของนายเควิน เดินทางมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งเนรเทศนายเควิน ถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย

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น.ส.จินดารัตน์ ภรรยาให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ได้นำหลักฐานต่างๆ มาชี้แจง เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่นายเควินทำทั้งหมดเป็นการปกป้องภรรยาของตัวเอง หลังเธออ้างว่าถูกกลุ่มชาวอิสราเอลข่มขู่ และคุกคาม ทำไมถึงต้องโดนแบบนี้

ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ยังมีข้อความส่งมาข่มขู่ว่าจะเดินทางมาหาที่เกาะสมุย รวมถึงข่มขู่ว่าจะข่มขืน และฆ่านายเควิน ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากว่า หากวันหนึ่งนายเควินไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้ว ตัวเธอเองจะใช้ชีวิตและทำธุรกิจต่อไปอย่างปลอดภัยได้อย่างไร

พร้อมตั้งคำถามไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า หากส่งนายเควินกลับประเทศแล้ว รัฐบาลสามารถรับประกันความปลอดภัยของเธอได้หรือไม่ และจะสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีบุคคลใดกลับมาข่มขู่อีก

หากรัฐบาลสามารถสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้ได้ เธออาจยอมรับการตัดสินใจดังกล่าว หรือแม้แต่หากให้นายเควินถูกกักตัวไว้ที่บ้านก็พร้อมยอมรับ เพราะจะได้กลับไปทำธุรกิจและดูแลสวนสัตว์ต่อ

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ทั้งนี้ เธอยอมรับว่าขณะนี้แทบไม่มีเวลาแม้กระทั่งดูแลสัตว์ภายในสวนสัตว์ เนื่องจากต้องเร่งดำเนินการด้านเอกสารและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนายเควิน

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับเธอได้ น.ส.จินดารัตน์ ระบุว่า พร้อมพิจารณาย้ายประเทศ แต่สิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไร ไม่ใช่เพียงนำตัวนายเควินไปกักตัวไว้ แล้วไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนกับครอบครัวได้

จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในวันนี้ ยังไม่มีใครสามารถให้ความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการได้ โดยมีการส่งต่อเรื่องกันไปมา และได้รับคำตอบเพียงว่าเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรี

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 13:42 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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