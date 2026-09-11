ภรรยา เจ้าของ Samui Exotic Park เข้ายื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศชายฝรั่งเศส
ภรรยา เจ้าของ Samui Exotic Park เข้ายื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศชายฝรั่งเศส ยืนยันสิ่งที่สามีทำไปเพื่อปกป้องภรรยา ทุกวันนี้ยังโดนขู่ฆ่า
จากกรณีที่ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเซ็นขับไล่ชาวฝรั่งเศส นายเควิน ดิมิโน MR.KEVIN DIMINO) ผู้ร่วมบริหารและเจ้าของสวนสัตว์ Samui Exotic Park ที่มีปัญหากับชาวอิสราเอลที่โดนเซ็นเนรเทศไปแล้วตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดกลุ่ม “ไทยไม่ทน” นำโดย เต้ อาชีวะ หรือ นายอัครวุธ ไกรศรีสมบัติ ได้นำภรรยาของนายเควิน เดินทางมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งเนรเทศนายเควิน ถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย
น.ส.จินดารัตน์ ภรรยาให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ได้นำหลักฐานต่างๆ มาชี้แจง เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่นายเควินทำทั้งหมดเป็นการปกป้องภรรยาของตัวเอง หลังเธออ้างว่าถูกกลุ่มชาวอิสราเอลข่มขู่ และคุกคาม ทำไมถึงต้องโดนแบบนี้
ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ยังมีข้อความส่งมาข่มขู่ว่าจะเดินทางมาหาที่เกาะสมุย รวมถึงข่มขู่ว่าจะข่มขืน และฆ่านายเควิน ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากว่า หากวันหนึ่งนายเควินไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้ว ตัวเธอเองจะใช้ชีวิตและทำธุรกิจต่อไปอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
พร้อมตั้งคำถามไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า หากส่งนายเควินกลับประเทศแล้ว รัฐบาลสามารถรับประกันความปลอดภัยของเธอได้หรือไม่ และจะสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีบุคคลใดกลับมาข่มขู่อีก
หากรัฐบาลสามารถสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้ได้ เธออาจยอมรับการตัดสินใจดังกล่าว หรือแม้แต่หากให้นายเควินถูกกักตัวไว้ที่บ้านก็พร้อมยอมรับ เพราะจะได้กลับไปทำธุรกิจและดูแลสวนสัตว์ต่อ
ทั้งนี้ เธอยอมรับว่าขณะนี้แทบไม่มีเวลาแม้กระทั่งดูแลสัตว์ภายในสวนสัตว์ เนื่องจากต้องเร่งดำเนินการด้านเอกสารและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนายเควิน
อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับเธอได้ น.ส.จินดารัตน์ ระบุว่า พร้อมพิจารณาย้ายประเทศ แต่สิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไร ไม่ใช่เพียงนำตัวนายเควินไปกักตัวไว้ แล้วไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนกับครอบครัวได้
จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในวันนี้ ยังไม่มีใครสามารถให้ความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการได้ โดยมีการส่งต่อเรื่องกันไปมา และได้รับคำตอบเพียงว่าเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรี
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