อดีตครู ตายคาคุก คดีซื้อบริการดญ. 15 ไม่ทันฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมี นายพิชัย มานาดี อดีตข้าราชการครู เป็นจำเลย
คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ร่วมกับตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ ขยายผลจับกุมขบวนการค้าบริการทางเพศเด็กในจังหวัดขอนแก่น และช่วยเหลือนายหน้าพร้อมเด็กหญิงผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายให้การว่านายพิชัยเป็นหนึ่งในผู้มาซื้อบริการ จึงนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดี
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุกนายพิชัยเป็นเวลา 5 ปี ในข้อหาพรากเด็กฯ และจำคุกอีก 5 ปี ในข้อหากระทำชำเราเด็กฯ แต่จำเลยให้การรับสารภาพ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือจำคุกรวม 4 ปี 12 เดือน โดยไม่รอลงอาญา เนื่องจากเห็นว่าจำเลยเคยเป็นครูแต่กลับมากระทำผิดร้ายแรงกับเด็ก ทั้งยังสั่งให้นับโทษต่อจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศคดีอื่นอีก 2 คดี (คดีจำคุก 1 ปี 15 วัน และคดีจำคุก 10 ปี 24 เดือน)
อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลานัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้แจ้งต่อศาลว่า นายพิชัยเสียชีวิตแล้วขณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ศาลจึงมีคำสั่งให้ราชทัณฑ์นำเอกสารหลักฐานการเสียชีวิตมาแสดงต่อศาล และให้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
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