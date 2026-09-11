ตำรวจเผย พฤติกรรมแปลก สมีโชติ ระแวงหนัก เช็กกล้องวงจรปิดตลอดเวลา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 14:36 น.
ตำรวจเผย พฤติกรรมแปลก สมีโชติ ระแวงหนัก เช็กกล้องวงจรปิดตลอดเวลา

ตำรวจกองปราบ เผยพฤติกรรมแปลก “สมีโชติ” อดีตเจ้าอาวาสวัดดัง ระแวงหนัก เช็กกล้องวงจรปิดตลอดเวลา อึ้งวัดติดกล้องรอบวัดกว่า 60 ตัว

จากกรณีที่ นายอติโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบจับกุมข้อหาละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ-ฟอกเงิน หลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดเป็นของตน ความเสียหายรวมกว่า 92 ล้านบาท พร้อมกับเสพเมถุน

ในรายการ โหนกระแส หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้ตั้งประเด็นเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดภายในวัดพุทไธศวรรย์ โดย พ.ต.ท.กฤษฎา พลายละหาร รอง ผกก.1 บก.ป. เปิดเผยว่า บริเวณวัดมีกล้องวงจรปิดจำนวนมาก ทั้งบริเวณรอบวัดและในกุฏิหลายสิบตัว สามารถเห็นได้เกือบทุกมุมกระทั่งรถเข้าจากถนน ซึ่งมีเวลาก่อนถึงกุฏิประมาณ 3-4 นาที ทำให้อดีตเจ้าอาวาสไหวตัวได้ทัน

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ภาพวงจรปิดแฉพฤติกรรมสมีโชติเสพเมถุนสีกาในกุฏิ
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
พ.ต.ท.กฤษฎา เผยต่ออีกว่า อดีตเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมแปลก อย่างเมื่อมีลูกศิษย์เข้าไปกราบไหว้ จะมีสถานที่ที่อดีตเจ้าอาวาสนั่งให้คนเข้าไปกราบไหว้ โดยฝั่งตรงข้ามจะมีจอทีวีที่ปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวภายในวัดจำนวน 69 ตัว โดยระหว่างที่อดีตเจ้าอาวาสให้พรลูกศิษย์ก็จะชำเลืองมองไปที่จอภาพด้วยตลอดเวลา

พ.ต.ท.กฤษฎา มองว่าสาเหตุที่อดีตเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมเช่นนั้นเนื่องจากมีความระแวงในเรื่องที่ตนเองกระทำไม่ดี ส่วนกรณีที่อดีตเจ้าอาวาสกำลังมีสัมพันธ์กับสีกาคนใกล้ชิดและมองที่โทรศัพท์มือถือไปด้วย เชื่อว่าเป็นการดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าจะมีคนเดินเข้าไปในกุฏิหรือไม่ เพราะมีความระแวงอยู่ตลอดเวลา

หน้าจอกล้องวงจรปิด 69 ตัวภายในวัดพุทไธศวรรย์
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 14:36 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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