ตำรวจเผย พฤติกรรมแปลก สมีโชติ ระแวงหนัก เช็กกล้องวงจรปิดตลอดเวลา
ตำรวจกองปราบ เผยพฤติกรรมแปลก “สมีโชติ” อดีตเจ้าอาวาสวัดดัง ระแวงหนัก เช็กกล้องวงจรปิดตลอดเวลา อึ้งวัดติดกล้องรอบวัดกว่า 60 ตัว
จากกรณีที่ นายอติโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบจับกุมข้อหาละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ-ฟอกเงิน หลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดเป็นของตน ความเสียหายรวมกว่า 92 ล้านบาท พร้อมกับเสพเมถุน
ในรายการ โหนกระแส หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้ตั้งประเด็นเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดภายในวัดพุทไธศวรรย์ โดย พ.ต.ท.กฤษฎา พลายละหาร รอง ผกก.1 บก.ป. เปิดเผยว่า บริเวณวัดมีกล้องวงจรปิดจำนวนมาก ทั้งบริเวณรอบวัดและในกุฏิหลายสิบตัว สามารถเห็นได้เกือบทุกมุมกระทั่งรถเข้าจากถนน ซึ่งมีเวลาก่อนถึงกุฏิประมาณ 3-4 นาที ทำให้อดีตเจ้าอาวาสไหวตัวได้ทัน
พ.ต.ท.กฤษฎา เผยต่ออีกว่า อดีตเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมแปลก อย่างเมื่อมีลูกศิษย์เข้าไปกราบไหว้ จะมีสถานที่ที่อดีตเจ้าอาวาสนั่งให้คนเข้าไปกราบไหว้ โดยฝั่งตรงข้ามจะมีจอทีวีที่ปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวภายในวัดจำนวน 69 ตัว โดยระหว่างที่อดีตเจ้าอาวาสให้พรลูกศิษย์ก็จะชำเลืองมองไปที่จอภาพด้วยตลอดเวลา
พ.ต.ท.กฤษฎา มองว่าสาเหตุที่อดีตเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมเช่นนั้นเนื่องจากมีความระแวงในเรื่องที่ตนเองกระทำไม่ดี ส่วนกรณีที่อดีตเจ้าอาวาสกำลังมีสัมพันธ์กับสีกาคนใกล้ชิดและมองที่โทรศัพท์มือถือไปด้วย เชื่อว่าเป็นการดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าจะมีคนเดินเข้าไปในกุฏิหรือไม่ เพราะมีความระแวงอยู่ตลอดเวลา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แพรรี่ ซัด “สมีโชติ” รวยอู้ฟู่-มีทองแท่ง 1000 บาท แต่คนมูจน หนีกรรมไม่พ้น
- ถึงกับสดุ้ง! อาจารย์เบียร์ ฟาดแรง อดีตเจ้าอาวาสมั่วสีกา ลั่นเหนือคนของแท้
- สมีโชติ สารภาพมีสัมพันธ์กับ “สีกาเอ๋” มาแล้ว 2 ปี เครียดหนัก-อิดโรย ปฏิเสธข้อหา