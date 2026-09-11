รมว.ท่องเที่ยว เชื่อไม่กระทบภาคต่อท่องเที่ยว ไม่เกิดเป็นวิกฤติศรัทธาศาสนาพุทธ
รมว.ท่องเที่ยว เชื่อไม่กระทบภาคต่อท่องเที่ยว ไม่เกิดเป็นวิกฤติศรัทธาศาสนาพุทธ ภายหลังจากที่อดีตหลวงพ่อโชติโดยรวบคดียักยอก
นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสถึงความศรัทธาต่อศาสนาพุทธ ภายหลังจากที่ อดีตหลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา เสพเมถุน และถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามจับกุมข้อหายักยอกเงิน มูลค่า 92 ล้านบาทซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในขณะนี้
นาย สุรศักดิ์ ระบุว่า อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์หลายๆ รูปก่อนหน้านี้เป็นที่ศรัทธา เช่น พระครูภัทรกิจโสภณ หรือ หลวงปู่หวล เป็นที่ศรัทธาของชาวพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งวัดนี้ยังมีประวัติศาสตร์ มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ของกรุงศรีอยุธยา มีพระนอนไสยาสน์ที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะพระปรางค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตนคิดว่าเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัด
ตนเชื่อว่านักท่องเที่ยวและชาวพระนครศรีอยุธยายังคงศรัทธา แต่เรื่องของตัวบุคคลที่มีเรื่อง เชื่อว่าคนแยกออกว่าเป็นเรื่องของบุคคล ไม่ว่าจะนำพระพุทธศาสนาไปทำในเรื่องไม่ดีอย่างไร แต่ศาสนาไม่เคยสอนให้ทำเช่นนี้ ย้ำว่าวัดพุทไธศวรรย์ยังเป็นวัดที่สำคัญ แต่วันนี้ตนคิดว่า คนยังคงมานมัสการพระนอนไสยาสน์ศักดิ์สิทธิ์และมาท่องเที่ยว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะไม่กลายเป็นวิกฤติศรัทธาจนทำให้ภาคการท่องเที่ยวโบราณสถานใน จ.พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบใช่หรือไม่ นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ข่าววงการพระไม่ใช่เพิ่งมีครั้งแรก มีมาอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าคนที่มาวัดพุทไธศวรรย์ ส่วนใหญ่ไม่ได้มากราบคนที่มีปัญหา มีเพียงกลุ่มหนึ่งที่เชื่อและศรัทธาในของขลัง แต่ส่วนมากคนที่มาวัดพุทไธศวรรย์มาไหว้พระนอนไสยาสน์ในวิหาร และคนที่ทำผิดไม่ได้เกี่ยวกับหลวงพ่อพระประธาน เชื่อว่าอย่างไรคนยังมาเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอยู่ดี
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