ตำรวจยัน “โต๊ะกลมสีส้ม” ไม่ใช่หลักฐานของกลาง เอาออกเพราะกลัวคนตามเช็คอิน
ตำรวจยัน “โต๊ะกลมสีส้ม” ในวัดพุทไธศวรรย์ ไม่ใช่หลักฐานของกลาง เอาออกเพราะกลัวคนตามเช็คอิน ยังไม่ได้คิดว่าจะนำไปที่ไหนต่อ
ว่าที่ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. ได้แถลงผลการจับกุม จับกุม “อดีตพระโชติ” ยักยอกเงินวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน 92 ล้าน พร้อม น.ส.ปุณยวีร์ อายุ 47 ปี สีกาคนสนิท ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ช่วงหนึ่ง ว่าที่ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ได้กล่าวถึงโตีะกลมสีส้มซึ่งเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากเป็นจุดที่อดีตพระโชติใช้เสพสังวาสสีกาปุณยวีร์ ภายในกุฏิ ว่า ไม่ใช่ประเด็นในคดีอาญาเลย ยืนยันไม่ใช่ของกลาง แต่เป็นการกวาดขยะ กวาดสิ่งปฏิกูลออกจากวัดเนื่องจากเกรงว่าคนจะไปเช็คอิน ตามรอย จึงนำสัญลักษณ์ที่ไม่ดีออกไป
ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่าหลังจากนี้จะแนวทาอย่างไร พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ระบุว่า เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในความคิดของตำรวจ เพียงแต่ขณะนั้นทุกส่วนมองว่า ให้เอาออกมาจากวัดดีกว่า และตอนนั้นมีแต่ตำรวจกองปราบฯ จึงนำออกมาก่อน ส่วนจะไปอยู่ที่ไหนขณะนั้นยังไม่ได้ใส่ใจ
ก่อนหน้านี้สำนักข่าวช่อง 8 รายงานถึงโต๊ะดังกล่าวว่า ด้านของสำนักพุทธ ได้ร้องขอให้ทางกองปราบนำโต๊ะกลม ไปทำลาย เนื่องจากสำนักพุทธมองว่าโต๊ะดังกล่าว เป็นกาลกิณีของพระพุทธศาสนา และกลัวว่าหากเก็บไว้ กลัวจะกลายเป็นจุดเช็กอินของนักท่องเที่ยว แล้วจะไม่มีใครสนใจเข้าวัดทำบุญกัน จึงยืนยันว่าการที่เจ้าหน้าที่กองปราบนำโต๊ะกลมไปนั้น ไม่ได้นำไปเป็นหลักฐานทางคดี แต่เอาไปทำลายให้
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