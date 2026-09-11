ต้องรู้ ข้าราชการไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 2 ครั้ง ถูกไล่ออกจริงไหม?

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 13:00 น.
ต้องรู้ ข้าราชการไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 2 ครั้ง ถูกไล่ออกจริงไหม?

ไขข้อสงสัย ข้าราชการไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 2 รอบติดต่อกัน จะต้องพ้นจากราชการทันทีหรือไม่

ท่ามกลางกระแสถกเถียงเรื่องการ “ฟรีซเงินเดือนข้าราชการ” ต่อมามีคอมเมนต์มาบอกว่า หากข้าราชการไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนติดต่อกัน 2 ครั้ง จะถูกไล่ออกจากราชการ เป็นเรื่องจริงหรือมั่ว

ข้าราชการขึ้นเงินเดือนปีละกี่ครั้ง

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ข้าราชการพลเรือนสามัญจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามปกติปีละ 2 ครั้ง ได้แก่

โฆษณา
  • วันที่ 1 เมษายน สำหรับผลการปฏิบัติงานช่วงครึ่งปีแรก
  • วันที่ 1 ตุลาคม สำหรับผลการปฏิบัติงานช่วงครึ่งปีหลัง

ผู้ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาต้องมีผลประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ “พอใช้” หรือได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 รวมถึงต้องผ่านเงื่อนไขเรื่องวินัย การลา การขาดราชการ และระยะเวลาปฏิบัติงานตามที่กำหนด

ดังนั้น การไม่ได้เลื่อนเงินเดือนอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น คะแนนประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ ถูกลงโทษทางวินัย ขาดราชการ ลาหรือมาทำงานสายเกินเกณฑ์ ตลอดจนมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบตามเงื่อนไข

กฎยังกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งเหตุผลแก่ข้าราชการเป็นรายบุคคล หากไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในรอบนั้น

ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 2 ครั้ง แบบใดเสี่ยงถูกให้ออก

กรณีที่อาจนำไปสู่การให้ออกจากราชการ ไม่ได้พิจารณาจากจำนวนครั้งที่เงินเดือนไม่ขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกิดจาก ผลการปฏิบัติราชการต่ำกว่าระดับที่ทางราชการพอใจ

โฆษณา

กระบวนการตามกฎ ก.พ. มีขั้นตอนสำคัญดังนี้

  1. ข้าราชการได้รับผลประเมินอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนาปรับปรุงตนเอง
  2. ผู้บังคับบัญชาต้องแจ้งผลประเมิน พร้อมให้ข้าราชการลงลายมือชื่อรับทราบ
  3. ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการต้องร่วมกันจัดทำ “คำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง” โดยกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการประเมินครั้งต่อไป
  4. หากการประเมินรอบถัดไปยังไม่ผ่านเป้าหมาย ผู้บังคับบัญชาต้องรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ

หลังได้รับรายงาน ผู้มีอำนาจสามารถเลือกให้โอกาสพัฒนาตนเองอีกครั้ง หรือสั่งให้ออกจากราชการได้ ส่วนกระบวนการประเมินและพัฒนาปรับปรุงตนเองต้องใช้เวลาไม่เกิน 3 รอบการประเมิน

จึงอาจเกิดกรณีที่ข้าราชการมีผลประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ 2 รอบ และถูกสั่งให้ออกจากราชการได้ แต่ไม่ใช่กฎตายตัวว่า “เงินเดือนไม่ขึ้นครบ 2 ครั้งแล้วออกทันที” เพราะผู้มีอำนาจยังต้องพิจารณาผลประเมิน คำมั่นพัฒนาตนเอง และข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล

“ให้ออก” ไม่เหมือน “ไล่ออก”

คำว่า “ไล่ออก” เป็นโทษทางวินัยสำหรับผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ส่วนการพ้นจากราชการเพราะไม่สามารถทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน เป็นการ “สั่งให้ออกจากราชการ” ตามมาตรา 110 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

โฆษณา

กฎ ก.พ. ระบุว่า ผู้ถูกสั่งให้ออกด้วยเหตุผลงานต่ำกว่ามาตรฐานเป็นการออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามเงื่อนไขของกฎหมาย ขณะที่โทษทางวินัยมี 5 ระดับ ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก

หากข้าราชการเห็นว่าคำสั่งให้ออกไม่เป็นธรรม สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง

หากรัฐบาลฟรีซเงินเดือน จะถูกให้ออกหรือไม่

หากในอนาคตรัฐออกมาตรการระงับการเลื่อนเงินเดือนเป็นการทั่วไปเพื่อควบคุมรายจ่าย มาตรการดังกล่าวย่อมแตกต่างจากการไม่เลื่อนเงินเดือนเพราะบุคคลนั้นได้คะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60

เมื่ออ่านกฎทั้งสองฉบับประกอบกัน จึงตีความได้ว่า การฟรีซเงินเดือนเชิงนโยบายไม่ควรทำให้ข้าราชการเข้าสู่กระบวนการให้ออกเพราะผลงานต่ำโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการสั่งให้ออกตามกฎ ก.พ. ต้องอาศัยผลการปฏิบัติราชการของแต่ละคนเป็นหลัก พร้อมผ่านกระบวนการพัฒนาและประเมินซ้ำตามขั้นตอน

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ข้างต้นใช้กับ “ข้าราชการพลเรือนสามัญ” ส่วนครู ตำรวจ ทหาร ข้าราชการท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่รัฐประเภทอื่น อาจอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบเฉพาะของแต่ละองค์กร

สรุปที่ว่า “ข้าราชการไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 2 ครั้งจะถูกไล่ออก”

เป็นถ้อยคำที่รวบรัดเกินไป ข้อเท็จจริงคือ หากผลประเมินต่ำกว่ามาตรฐาน ข้าราชการอาจไม่ได้เลื่อนเงินเดือนและต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาปรับปรุงตนเอง หากประเมินครั้งต่อไปแล้วยังไม่ผ่าน ผู้มีอำนาจจึงจะพิจารณาว่าให้โอกาสอีกครั้งหรือสั่งให้ออกจากราชการ

จึงไม่ใช่การไล่ออกทันที และไม่ใช่ว่าการไม่ได้ขึ้นเงินเดือนทุกกรณีจะทำให้ข้าราชการต้องพ้นจากตำแหน่ง

แหล่งอ้างอิง

  • สำนักงาน ก.พ. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
  • สำนักงาน ก.พ. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552
  • สำนักงาน ก.พ. หนังสือเวียน ว 4/2567 เรื่องการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 13:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระพยอม ลั่น สมีโชติ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท

พระพยอม เปรียบ สมีโชติ-สีกา ผีเน่ากับโลงผุ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท ดึงศาสนาเสื่อม

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
Move Ahead Media คว้า 4 รางวัลระดับสากล ตอกย้ำความเป็นผู้นำ AI SEO ในประเทศไทย ปี 2026

Move Ahead Media คว้า 4 รางวัลระดับสากล ตอกย้ำความเป็นผู้นำ AI SEO ในประเทศไทย ปี 2026

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว

คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ

อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
พระพยอม ลั่น สมีโชติ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท ข่าว

พระพยอม เปรียบ สมีโชติ-สีกา ผีเน่ากับโลงผุ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท ดึงศาสนาเสื่อม

3 นาที ที่แล้ว
คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว ข่าว

คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว

14 นาที ที่แล้ว
อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ ข่าว

อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ

32 นาที ที่แล้ว
ฮือฮา คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เกิดสมัย ร.5 อายุ 130 ปี อวดบัตรประชาชนหาดูยาก ข่าว

ฮือฮา คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เกิดสมัย ร.5 อายุ 130 ปี อวดบัตรประชาชนหาดูยาก

44 นาที ที่แล้ว
ราคาชุด สมีโชติ หลังตำรวจกองปราบคุมตัวสอบปากคำ ข่าว

ส่องแฟชั่น “สมีโชติ” ขณะกองปราบคุมตัว แต่ละชิ้นราคาไม่ธรรมดา

54 นาที ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอก หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ ข่าว

แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอก หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดีนางฟ้าตัวน้อย &quot;น้องซันนา&quot; วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต ข่าว

สดุดีนางฟ้าตัวน้อย “น้องซันนา” วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีพระปี 2569 โกงเงินวัด ยาเสพติด ล่วงละเมิด การพนัน เมาแล้วขับ บัญชีม้า ข่าวอาชญากรรม

สรุปคดีพระปี 2569 โกงเงินวัด ยาเสพติด ล่วงละเมิด การพนัน เมาแล้วขับ บัญชีม้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอังกฤษตัดสินให้มีความผิด ครูพละสาว มีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนชาย-หญิง ส่อคุกยาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองปราบเผยไทม์ไลน์สีกาเอ๋ไม่ทำมาหากินแต่รวยขึ้นมา ข่าว

อึ้งประวัติ สีกาเอ๋ เคยล้มละลาย ไม่ทำมาหากินอยู่ ๆ รวยอู้ฟู่ มีบ้าน-เงินสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเผย พฤติกรรมแปลก สมีโชติ ระแวงหนัก เช็กกล้องวงจรปิดตลอดเวลา ข่าว

ตำรวจเผย พฤติกรรมแปลก สมีโชติ ระแวงหนัก เช็กกล้องวงจรปิดตลอดเวลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอาชีพเก่า สมีโชติ ก่อนบวชพระ-ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดัง อยุธยา ข่าว

เปิดอาชีพเก่า สมีโชติ ก่อนบวชพระ-ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดัง อยุธยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ภรรยา เจ้าของ Samui Exotic Park เข้ายื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศชายฝรั่งเศส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยสมีโชติรวย แต่คนบุชาเหรียญเหนือดวงจนเหมือนเดิม ข่าว

แพรรี่ ซัด “สมีโชติ” รวยอู้ฟู่-มีทองแท่ง 1000 บาท แต่คนมูจน หนีกรรมไม่พ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้วอึ้ง! เปิดยอดเงิน-ทองคำ ในครอบครอง &quot;สมีโชติ&quot; รวมมูลค่าหลายร้อยล้าน ข่าว

รู้แล้วอึ้ง! เปิดยอดเงิน-ทองคำ ในครอบครอง “สมีโชติ” รวมมูลค่าหลายร้อยล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหญิงกอแก้ว ข่าว

อดีตครู ตายคาคุก คดีซื้อบริการดญ. 15 ไม่ทันฟังคำพิพากษาอุทธรณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลปกสลาก 16/9/69 บ้านท่าวัดเหนือ สกลนคร ส่องเลขเด็ด ซ่อนในดาวเรือง เลขเด็ด

แปลปกสลาก 16/9/69 บ้านท่าวัดเหนือ สกลนคร ส่องเลขเด็ด ซ่อนในดาวเรือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ท่องเที่ยว เชื่อไม่กระทบภาคต่อท่องเที่ยว ไม่เกิดเป็นวิกฤติศรัทธาศาสนาพุทธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงินเดือนพระสงฆ์ เจ้าอาวาส วัดพระอารามหลวง ได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่ ข่าว

เปิดเงินเดือนพระสงฆ์ เจ้าอาวาส วัดพระอารามหลวง ได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้องรู้ ข้าราชการไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 2 ครั้ง ถูกไล่ออกจริงไหม? เศรษฐกิจ

ต้องรู้ ข้าราชการไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 2 ครั้ง ถูกไล่ออกจริงไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจยัน “โต๊ะกลมสีส้ม” ไม่ใช่หลักฐานของกลาง เอาออกเพราะกลัวคนตามเช็คอิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี บันเทิง

ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย &quot;แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน ข่าว

เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย “แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028 ข่าวกีฬา

เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ให้อนุทิน เนื่องในวันเกิด ข่าวในพระราชสำนัก

อนุทิน กราบพระบาท เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ โอกาสอายุครบ 60 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button