ส้มหล่น! ยูกันดา เลือกผู้ประกาศข่าวช่อง UBC ขึ้นเป็นกษัตริย์ หลังองค์เก่าสวรรคต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 06:08 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 06:09 น.
ส้มหล่น! ยูกันดา เลือกผู้ประกาศข่าวช่อง UBC ขึ้นเป็นกษัตริย์ หลังองค์เก่าสวรรคต

ศึกชิงบัลลังก์อาณาจักรโตโร จากบรรณาธิการข่าวสู่กษัตริย์องค์ใหม่ ชนวนดราม่าพินัยกรรมซ่อนพระโอรส

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเกิดศึกชิงบัลลังก์ขึ้นในอาณาจักรโตโร ทางตะวันตกของประเทศยูกันดา หลังสมเด็จพระราชาธิบดีโอโย นยิมบา คาบัมบา อิกูรู รูกิดิ ที่ 4 สวรรคตด้วยโรคมะเร็งในวัย 34 พรรษา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งพระองค์ทรงครองราชย์มานานถึง 31 ปี นับตั้งแต่พระชนมายุเพียง 3 พรรษา จนได้รับการบันทึกว่าเป็นกษัตริย์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้น

ความขัดแย้งเริ่มขึ้นเมื่อคณะกรรมการสืบราชบัลลังก์แห่งราชสกุลบาบีโต มีมติ 19 จาก 21 เสียง ประกาศเลือก เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด รูกิดิ คิจานันโกมา ผู้ประกาศและบรรณาธิการข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติยูกันดา (UBC) ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของกษัตริย์ผู้ล่วงลับ ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์องค์ใหม่

โฆษณา

ทว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการประกาศ สมเด็จพระราชินีเบสต์ เคมิกิซา พระราชมารดา และเจ้าหญิงรูธ โคมุนตาเล พระขนิษฐา ได้ออกมาคัดค้านทันที โดยอ้างพินัยกรรมฉบับปี 2565 ของกษัตริย์โอโยที่เขียนว่า ให้สิทธิการครองราชย์แก่ “พระโอรสสายเลือดแท้” ของพระองค์เป็นอันดับแรก หรือหากไม่มี ให้ตกเป็นของเจ้าชายองค์อื่นตามลำดับที่ระบุไว้ ซึ่งไม่มีชื่อของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดอยู่เลย

อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้สร้างความคลางแคลงใจแก่สังคม เนื่องจากตลอดพระชนม์ชีพ กษัตริย์โอโยไม่เคยอภิเษกสมรส ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะว่ามีพระโอรส ทำให้เกิดคำถามเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณี ขณะที่ฝั่งพระราชมารดาก็ปักใจประณามกลุ่มผู้นำราชสกุลว่าทำตัวเป็นมโนสาเร่และเมินเฉยต่อพินัยกรรม

ความขัดแย้งที่ขยายตัวทำให้นายกรัฐมนตรีแห่งอาณาจักรโตโรต้องออกมาร้องขอให้ทุกฝ่ายหยุดประกาศแข่งขัน และเร่งตรวจสอบข้อกฎหมาย พินัยกรรม รวมถึงขนบธรรมเนียมอย่างเป็นระบบก่อนพิธีฝังพระบรมศพจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ แม้อาณาจักรโตโรจะไม่มีอำนาจบริหารประเทศภายใต้ระบอบสาธารณรัฐของยูกันดา แต่กษัตริย์ยังคงมีบทบาทสูงยิ่งในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

FILE – Uganda’s King of the Tooro Kingdom, King Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, during his 18th birthday at Fort Portal, Uganda, Saturday, April 17, 2010 as he assumed the full duties of King of the Tooros. (AP Photo/Marc Hofer, File)

 

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ก.ย. 2569 06:08 น.| อัปเดต: 12 ก.ย. 2569 06:09 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาลัย ชัยวัฒน์ บุญชวลิต รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เสียชีวิต สิริอายุ 55 ปี

เผยแพร่: 12 กันยายน 2569

หมวดสมภพ ร่ำไห้ขอโทษ อดีตเมีย-ครูสอนขับรถ รับหูเบากล่าวหาคบชู้ วอนสังคมให้โอกาส

เผยแพร่: 12 กันยายน 2569
ต้องจับตา ซุปเปอร์เอลนีโญ เลวร้ายครั้งประวัติศาสตร์ ทะลุ 44 องศา ภัยแล้งไทยขั้นวิกฤต

ต้องจับตา ซุปเปอร์เอลนีโญ เลวร้ายครั้งประวัติศาสตร์ ทะลุ 44 องศา ภัยแล้งไทยขั้นวิกฤต

เผยแพร่: 12 กันยายน 2569

ตารางเอเชียนเกมส์ 12 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ เริ่ม 08.00 น. เช็กช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 12 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

อาลัย ชัยวัฒน์ บุญชวลิต รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เสียชีวิต สิริอายุ 55 ปี

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หมวดสมภพ ร่ำไห้ขอโทษ อดีตเมีย-ครูสอนขับรถ รับหูเบากล่าวหาคบชู้ วอนสังคมให้โอกาส

42 นาที ที่แล้ว
ต้องจับตา ซุปเปอร์เอลนีโญ เลวร้ายครั้งประวัติศาสตร์ ทะลุ 44 องศา ภัยแล้งไทยขั้นวิกฤต ข่าว

ต้องจับตา ซุปเปอร์เอลนีโญ เลวร้ายครั้งประวัติศาสตร์ ทะลุ 44 องศา ภัยแล้งไทยขั้นวิกฤต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส้มหล่น! ยูกันดา เลือกผู้ประกาศข่าวช่อง UBC ขึ้นเป็นกษัตริย์ หลังองค์เก่าสวรรคต ข่าวต่างประเทศ

ส้มหล่น! ยูกันดา เลือกผู้ประกาศข่าวช่อง UBC ขึ้นเป็นกษัตริย์ หลังองค์เก่าสวรรคต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 12 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ เริ่ม 08.00 น. เช็กช่องถ่ายทอดสด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด พ่อ-พี่ชาย รุมทุบหัวลูกสาวจนตาย จัดฉากรถชน ฆ่าล้างอายคลิปหลุดว่อนเน็ต ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อ-พี่ชาย รุมทุบหัวลูกสาวจนตาย จัดฉากรถชน ฆ่าล้างอายคลิปหลุดว่อนเน็ต

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 16 ก.ย. 69 เปิดเลข 6 ตัวเด่น งวดกลางเดือน เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 16 ก.ย. 69 เปิดเลข 6 ตัวเด่น งวดกลางเดือน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 16 ก.ย. 69 เปิดเลขแดง 4 ตัว จับตา 8216-8276

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ภิษณุ ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เสี่ยงสโตรก เตรียมจี้ไฟฟ้ารักษา บันเทิง

บอย ภิษณุ ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เสี่ยงสโตรก เตรียมจี้ไฟฟ้ารักษา

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 11/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 11/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16 9 69 เด่น 4-7 วิ่งบน 4 ล่างเน้น 0

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้ “อาชีพขอทาน” เงินดีไหม อึ้ง เงินติดตัวหลักแสน อยากเป็นขอทานทำยังไง เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ “อาชีพขอทาน” เงินดีไหม อึ้ง พกเงินหลักแสน อยากเป็นขอทานทำยังไง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร ลั่นแรง &quot;ไอ้ฉิบหาย&quot; ปมคลิปฉาวสมีโชตินัวสีกา เอือมข่าวร้อนวงการสงฆ์ บันเทิง

ฮาย อาภาพร ลั่นแรง “ไอ้ฉิ…หาย” ปมคลิปฉาวสมีโชตินัวสีกา เอือมข่าวร้อนวงการสงฆ์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นัท แฟนพันธุ์แท้ เปิดคำสอนอดีตหลวงพ่อโชติก่อนถูกคุมตัว ข่าว

คำสอนสุดท้าย อดีตหลวงพ่อโชติ “รวยหรือซวย” คำพูดคล้ายกัน ก่อนถูกรวบ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน มั่นใจ &quot;เหรียญเหนือดวง&quot; ยังเวิร์คอยู่ ลั่นถ้ามีจิตใจดี จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายในตัวเรา ข่าวการเมือง

อนุทิน มั่นใจ “เหรียญเหนือดวง” ยังเวิร์คอยู่ ลั่นถ้ามีจิตใจดี จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายในตัวเรา

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดปัง! ครูเกมส์ สอบติดมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ของโลก จากเด็ก รร.ขยายโอกาส ข่าว

น่าชื่นชม! ครูเกมส์ สอบติดมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ของโลก จากเด็ก รร.ขยายโอกาส

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระพยอม ลั่น สมีโชติ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท ข่าว

พระพยอม เปรียบ สมีโชติ-สีกา ผีเน่ากับโลงผุ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท ดึงศาสนาเสื่อม

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว ข่าว

คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ ข่าว

อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เกิดสมัย ร.5 อายุ 130 ปี อวดบัตรประชาชนหาดูยาก ข่าว

ฮือฮา คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เกิดสมัย ร.5 อายุ 130 ปี อวดบัตรประชาชนหาดูยาก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาชุด สมีโชติ หลังตำรวจกองปราบคุมตัวสอบปากคำ ข่าว

ส่องแฟชั่น “สมีโชติ” ขณะกองปราบคุมตัว แต่ละชิ้นราคาไม่ธรรมดา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอก หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ ข่าว

แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอก หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดีนางฟ้าตัวน้อย &quot;น้องซันนา&quot; วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต ข่าว

สดุดีนางฟ้าตัวน้อย “น้องซันนา” วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีพระปี 2569 โกงเงินวัด ยาเสพติด ล่วงละเมิด การพนัน เมาแล้วขับ บัญชีม้า ข่าวอาชญากรรม

สรุปคดีพระปี 2569 โกงเงินวัด ยาเสพติด ล่วงละเมิด การพนัน เมาแล้วขับ บัญชีม้า

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอังกฤษตัดสินให้มีความผิด ครูพละสาว มีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนชาย-หญิง ส่อคุกยาว

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button