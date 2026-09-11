แพรรี่ ซัด “สมีโชติ” รวยอู้ฟู่-มีทองแท่ง 1000 บาท แต่คนมูจน หนีกรรมไม่พ้น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 13:41 น.
แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยสมีโชติรวย แต่คนบุชาเหรียญเหนือดวงจนเหมือนเดิม

แพรรี่ ไพรวัลย์ ฟาดเจ็บ ตำรวจพบของกลางสมีโชติ เจอทองแท่ง 1,000 บาท และเงินสดในกุฎิร้อยล้าน ชี้คนสร้างเหรียญเหนือดวงรวย แต่คนมูจนเหมือนเดิม

จากกรณีที่ตำรวจได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีหลังพบพฤติกรรมของ สมีโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา เกี่ยวข้องกับ สีกาเอ๋ และพิรุธเรื่องเงินวัด นำไปสู่การค้นหาพยานหลักฐานก่อนตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จะนำกำลังเข้าจับกุม

หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าควมคุมตัว สอบปากคำ และยึดของกลางพบ เงินสดไทยและต่างประเทศกว่า 144 ล้าน, พระเครื่อง, โฉนดที่ดิน และทองคำแท่ง-ทองคำรูปพรรณ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 70 ล้านบาทซุกในกุฏิเจ้าอาวาส ทั้งยังพบเงินฝากในบัญชีกว่า 290 ล้านบาท

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ส่วนทรัพย์สินของสีกาเอ๋ พบเงินสด 3,873,614 บาท ทองคำน้ำหนัก 90 บาท คิดเป็นเงินกว่า 6.1 ล้านบาท ในบ้านพักของเธอ

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมนำตัวสองผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลทุจริตภาค 1 ที่จ.สระบุรี ช่วงบ่ายวันนี้ (11 กันยายน 2569)

ล่าสุด แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร กล่าวถึงกรณีของอดีตหลวงพ่อโชติ ผู้เป็นต้นตำหรับ “เหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม” หรือที่รู้จักกันในชื่อของ “เหรียญยกฐานะ” ซึ่งผู้บูชาเชื่อว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม การค้าขาย และโชคลาภ จากการตรวจสอบพบว่าสร้างโดยวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2549

แพรรี่ ไพรวัลย์ มองว่า สมีโชติ ผู้สร้างเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม มีทองคำซุกกุฏิกว่า 1,000 บาท และมีเงินสดเป็นร้อยล้าน ในขณะที่คนบูชายังจนเหมือนเดิม

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“คนสร้างวัตถุมงคล มีทองคำแท่ง 1000 บาท มีเงินสดในกุฎิ 130 กว่าล้าน ในขณะที่คนไปเช่าไปมู ยังจนเหมือนเดิม วัตถุมงคลชื่อรุ่นเหนือดวง แต่คนสร้างกลับหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรม”

แพรี่ โพสตืถึงสมีโชติ คนสร้างวัตถุมงคล มีทองคำแท่ง 1000 บาท แต่คนมูจนเหมือนเดิม
ภาพจาก Facebook : ไพรวัลย์ วรรณบุตร
แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ภาพจาก Facebook : ไพรวัลย์ วรรณบุตร

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 13:41 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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