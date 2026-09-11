รู้แล้วอึ้ง! เปิดยอดเงิน-ทองคำ ในครอบครอง “สมีโชติ” รวมมูลค่าหลายร้อยล้าน
รู้แล้วอึ้ง! เปิดยอดเงินสด-ทองคำ และเงินในบัญชี ของ สมีโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดดัง รวมมูลค่าแล้วเกือบ 1,000 ล้านบาท
ความคืบกรณีการกระทำผิดของ สมีโชติ หรือ หลวงพ่ออติโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.อยุธยา ล่าสุด (11 ก.ย. 69) รายการ โหนกระแส ยังคงนำเสนอเรื่องร้อนวงการสงฆ์อย่างต่อเนื่องเป็น EP.2
ช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย พิธีกร ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินของ สมีโชติ ที่ถูกตรวจยึดจากทาง พ.ต.ท. สมเดช สารบรรณ และ พ.ต.ท. กฤษฎา พลายละหาร รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม (รอง ผกก.1 บก.ป.) โดยทั้งสองท่านได้เปิดเผยว่า
จำนวนเงินสดที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นในกุฏิ พบประมาณ 138ล้านบาท เรียกได้ว่าเครื่องนับเงินที่เอาเข้าไปใช้เมื่อวานนี้ 2 เครื่องพังหมดเลย ส่วนเงินที่อยู่ในบัญชีของอดีตหลวงพ่อโชติ เท่าที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแล้วในหลาย ๆ บัญชีของท่านสามารถตีเป็นเลขกลม ๆ ประมาณ 290 ล้านบาท รวมทั้งเงินสดและเงินในบัญชีสมีโชติมีมากถึง 428 ล้านบาท
นอกจากนั้นยังมีทองคำแท่งอีก น้ำหนักประมาณ 1,000 กว่าบาท มูลค่าก็ตีไปประมาณเกือบ 70 ล้านบาท และยังมีทองคำที่เป็นพระพุทธรูปที่ยังต้องรอการนำเอาไปหลอมอีก เนื่องจากใต้ฐานพระพุทธรูปมีปูนปลาสเตอร์อัดอยู่ เจ้าหน้าที่จะต้องทำการกระเทาะปูนออก และนำทองไปหลอม เพื่อดูมูลค่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ แต่มีพระพุทธรูปขนาดกลาง 4 องค์ เจ้าหน้าที่กระเทาะปูนออกและนำเอาพระพุทธรูปทองคำไปชั่งน้ำหนักดูได้เกือบ 2 กิโลกรัม รวม 4 องค์ขนาดกลางประมาณ 8 กิโลกรัม หากนำไปตีเป็นมูลค่าก็น่าจะเยอะมากพอสมควร
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส